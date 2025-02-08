Общественники призвали закрыть Канье Уэсту въезд в Россию

«Ветераны России» потребовали запретить рэперу Канье Уэсту въезд в Россию из-за высказываний о нацизме

Tекст: Вера Басилая

Участники движения «Ветераны России» обратились в МИД РФ с требованием закрыть въезд в страну для рэпера Канье Уэста. Поводом для этого стали его недавние заявления в X (бывший Twitter, заблокирован в России), где он сделал провокационные высказывания, включая признания в симпатиях к нацизму и Гитлеру. В частности, Уэст написал, что «я – нацист» и «люблю Гитлера», передает канал «360» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Активисты считают, что подобные заявления подпадают под статью 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма». Они настаивают, что западным звездам с подобной позицией не место в России и требуют объявить Уэста персоной нон грата.

В своих постах Уэст также критиковал Илона Маска и обвинял его в «краже нацистского стиля» на инаугурации Дональда Трампа. «Ветераны России» уверены, что такие выходки артиста не должны оставаться безнаказанными.

В пятницу появилось множество постов от имени Уэста, включая заявления о поддержке нацизма и симпатии к Адольфу Гитлеру, и некоторые пользователи предположили, что аккаунт рэпера был взломан.

После этого дизайнер Гоша Рубчинский объявил, что больше не будет сотрудничать с принадлежащим рэперу брендом Yeezy.

Также в пятницу Уэст призвал освободить из-под стражи рэпера Шона Комбса, известного как Diddy, обвиняемого в изнасилованиях и побоях.

Ранее Уэст уже делал скандальные заявления, в том числе на фоне обвинений в антисемитизме он публично заявил, что симпатизирует Гитлеру.