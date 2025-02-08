Канье Уэст призвал освободить обвиняемого в изнасилованиях Diddy

Tекст: Антон Антонов

На портале бренда одежды Yeezy, принадлежащего Уэсту, появились модели футболок с надписями «Шон Джон» (имя Комбса), передает РИА «Новости».

Уэст разместил несколько постов в социальной сети X (ранее Twitter, заблокирована в России), где выразил свои сомнения относительно справедливости обвинений в адрес Комбса: «Пафф (один из псевдонимов Комбса) стал жертвой обвинений, да и я тоже. Свободу Паффу!». Уэст предположил, что проблемы Комбса связаны с денежными вопросами и выразил мнение, что предполагаемые жертвы Комбса не подвергались изнасилованию.

В X в пятницу также появилось множество постов от имени Уэста, включая заявления о поддержке нацизма и симпатии к Адольфу Гитлеру. Некоторые пользователи предположили, что аккаунт рэпера был взломан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Уэст уже делал скандальные заявления. Так, на фоне обвинений в антисемитизме он публично заявил, что симпатизирует Гитлеру. Бывшая участница шоу «Топ-модель по-американски» Джэннифер Эн обвинила Уэста в сексуальном насилии и удушении во время съемок клипа в Нью-Йорке в 2010 году.

Против Diddy выдвинуты обвинения в изнасилованиях, сексуальном насилии, домогательствах, побоях и противозаконном лишении свободы. Преступления, как отмечается, были совершены в разное время и в разных городах на скандально знаменитых вечеринках музыканта.

