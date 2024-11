Участница «Топ-модели по-американски» обвинила Канье Уэста в сексуальном насилии

Модель Джэннифер Эн обвинила Канье Уэста в сексуальном насилии во время съемок клипа в 2010 году

Tекст: Мария Иванова

Экс-участница шоу «Топ-модель по-американски» Джэннифер Эн предъявила иск против известного рэпера Канье Уэста, обвиняя его в сексуальном насилии и попытке удушения, сообщает Rolling Stone.

Судебное разбирательство начато в Нью-Йорке, где модель утверждает, что инцидент произошел во время съемок клипа In for the Kill дуэта La Roux в 2010 году. По словам Эн, Уэст, прибывший на съемочную площадку, указал на нее и произнес: «Дайте мне азиатку», после чего начал душить ее и имитировать насильственные действия, передает РИА «Новости».

Согласно показаниям модели, рэпер использовал пальцы, чтобы имитировать «принудительный оральный секс», заявляя при этом, что это искусство, а себя называл Пикассо. Эн утверждает, что в результате инцидента она испытала панику и ненадолго потеряла сознание, однако никто из присутствующих не попытался остановить Уэста. Также в иске указано, что компания Universal Music Group, организовавшая съемки, не провела расследование после случившегося и не приняла соответствующих мер.

Другая женщина, экс-помощница рэпера, ранее заявила, что он подмешал ей наркотики и совершил насильственные действия на вечеринке с участием Шона Комбса, известного как Diddy. Эти обвинения также рассматривались в судебных документах, однако пока нет информации о их дальнейшей судьбе. Джэннифер Эн требует от Уэста и Universal Music Group компенсации и штрафных санкций.

Ранее модель Лорен Пишотта подала в суд на Канье Уэста за сексуальные домогательства и неправомерное увольнение сообщало издание Page Six. Кроме того бывшие сотрудники бренда Yeezy подали иск против компании Уэста из-за невыплаты зарплаты и насильственного обращения.

Между тем в субботу сообщалось, что концерт Уэста в Москве был отменен из-за отказа властей выдать разрешение на его проведение.