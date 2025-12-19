  • Новость часаПутин объяснил, почему Европе не удался грабеж активов России
    Глеб Простаков Глеб Простаков Евроворы сбились с марша

    Текущие переговоры по репарационному кредиту – последний решительный бой для сторонников продолжения конфликта на Украине. Бой, который они, судя по всему, проигрывают.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские – европейский народ с евразийской судьбой

    Как можно говорить о том, что русские произошли в равной мере от славянского и тюркского корня, если за два с половиной столетия ига (или, если не нравится слово «иго», пребывания в составе полиэтничной Золотой Орды) они в строгости сохранили свою веру, не поступившись ничем ни в теории, ни в практике?

    Борис Акимов Борис Акимов Многодетность на время или на всю жизнь

    Сегодня из законодательного посыла следует, что многодетность – это временное явление, связанное с экономическими лишениями членов семьи и поэтому требующее поддержки. Притом что в основе поддержки многодетной семьи должна быть идея уважения и, больше того, прославления многодетности.

    19 декабря 2025, 11:50 • В мире

    Попытка воровства у России обернулась унизительным поражением евробюрократии

    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    План Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Украины провалился. Страны ЕС согласовали другую схему финансирования киевского режима. Кто и почему внутри Европы сумел продавить такое решение и защитить российскую собственность – и как теперь пытаются сохранить свое лицо европейские лидеры?

    «Мы достигли соглашения. Решение о предоставлении Украине 90 млрд евро в период на 2026-2027 года принято. Мы обещали – мы сделали». Это громкое заявление главы Евросовета Антониу Кошты после 15-часового заседания лидеров стран–членов ЕС выглядит триумфально. Как большая победа. Но по факту же оно является констатацией унизительного поражения, которое понесла вся евробюрократия во главе с Антониу Коштой и руководителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

    Дело в том, что руководство Евросоюза хотело финансировать киевский режим за счет конфискации замороженных российских активов. На этом настаивала и Урсула, и канцлер ФРГ Фридрих Мерц, и большинство других европейских «ястребов». Они руководствовались при этом четырьмя задачами.

    Во-первых, обеспечить дальнейшее выживание киевского режима. Дефицит бюджета Украины на 2026 год составлял порядка 45 млрд долларов – и это только «социалка» с зарплатами, без трат на закупки оружия и без учета того, что дальнейшие российские удары по инфраструктуре киевского режима приведут к увеличению бюджетной дыры. Без гарантии заполнения этой дыры за счет внешних источников Киев просто не вытянул бы войну. А значит, украинские элиты начали бы массово сбегать с украино-европейского корабля на российско-американский.

    Во-вторых, обеспечить это выживание за чужой счет – то есть за счет Москвы, а не собственных бюджетов. Вытаскивание денег из собственного кармана (то есть делить кредит на все страны – члены Евросоюза) вызвало бы серьезное недовольство избирателей, да и ряд государств (та же Венгрия) просто отказалась давать киевскому режиму хоть какие-то средства.

    С мнением Будапешта пришлось бы считаться. В отличие от голосования по краже российских активов, где нужно было двойное большинство («за» должно было высказаться не менее 55% стран-членов, в которых проживает не менее 65% населения ЕС), голосование о выделении денег из карманов европейских налогоплательщиков должно было пройти по принципу полного согласия всех стран Евросоюза.

    В-третьих,

    Евросоюз хотел коллективной кражей российских активов повязать все страны-члены финансовой кровью и тем самым перевести эскалацию отношений с РФ на новый уровень.

    И с этой точки зрения ответные шаги Москвы (а ожидалось, что Кремль в ответ на воровство просто национализирует европейские частные активы в РФ) должны были сжечь мосты для восстановления российско-европейских отношений, даже на уровне отдельных стран. И для Еврокомиссии, которая рассматривает постоянный конфликт с Россией как главную скрепу европейской интеграции, подобный вариант был оптимальным.

    Наконец, в-четвертых, голосованием по конфискации российских денег Европа хотела доказать свою состоятельность и субъектность, в том числе перед американцами. Готовность финансировать киевский режим без участия США и принимать жесткие решения. В том числе и те, которые обрушат российско-американские переговоры (а конфискация активов могла это сделать, поскольку Москва позиционирует возврат денег как одно из необходимых условий мирного плана).

    Именно поэтому еврочиновники перед заседанием признавали, что ставки были очень велики. «Мы просто не можем позволить себе потерпеть неудачу», – заявила глава евродипломатии Кая Каллас. А Урсула фон дер Ляйен и вовсе пообещала, что европейские лидеры будут заседать до тех пор, пока решение о финансировании Украины не будет принято.

    И по итогам 15-часового заседания украсть российские деньги не получилось. Многие связывают это с позицией Бельгии. Страна, где хранится 185 млрд евро из общей суммы в 210 миллиардов российских активов в Европе, категорически отказывалась поддерживать идею воровства. Она понимала, что именно с нее Москва будет требовать возврата этих средств в суде, а коллективные финансовые гарантии всех стран–членов ЕС поучаствовать в выплате денег России ей не дали.

    Однако если бы против выступала лишь Бельгия, а также шесть других стран-членов, о которых писали в СМИ (Мальта, Чехия, Венгрия, Словакия, Италия, Болгария), то решение все равно могло быть принято – ведь у его сторонников было двойное большинство. Поэтому у провала есть возможные дополнительные причины. Точных данных пока нет, но некоторые предположения сделать все-таки можно.

    Прежде всего к вышеперечисленной семерке наверняка присоединились и другие страны, в частности Франция (где лежит порядка 19 млрд российских денег) и Австрия (опасающаяся за судьбу российского отделения «Райффайзен-банка»). Все понимают, что никем не избранное руководство ЕС может сколько угодно жонглировать чужими деньгами и заниматься «крестовым походом» – а национальным политикам еще отвечать перед своим электоратом. Понимают, что решение о краже обрушит финансовый рынок ЕС. Издание Politico утверждает, что свой вклад в разрушение плана по воровству российских активов внесла и глава кабмина Италии Джорджа Мелони. Иначе говоря,

    кто-то из лидеров стран ЕС, вероятно, решил осадить Урсулу и ее евробюрократов, которые в последние годы взяли себе слишком много власти.

    Кроме того, Бельгия могла заявить, что даже если решение о конфискации будет принято – она все равно не будет его соблюдать. И премьер-министра этой страны Барта де Вевера можно понять – в его стране полный консенсус о том, что воровать российские деньги без жестких гарантий ЕС нельзя. Тем более на фоне демонстративной готовности Москвы немедленно начать судебные процессы и изымать всю находящуюся на российской территории собственность (включая бельгийскую). В свою очередь, Европейский союз посчитал, что публичный бунт Бельгии станет серьезнейшим ударом по европейской интеграции – и сдал назад.

    В итоге и было принято решение о том, что деньги на помощь Киеву будут взяты из европейских бюджетов – «на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных бюджетными резервами ЕС». «Я предполагаю, что деньги станут доступны самое позднее во второй половине января», – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    При этом Еврокомиссия была вынуждена согласиться, что не из всех. Тем странам, которые отказывались финансировать Украину – Венгрии, Чехии и Словакии – было разрешено не платить, чтобы они не саботировали голосование и не оставили Украину вообще без денег. «Это представляется наиболее реалистичным и практичным решением», – вынужден был заявить Эммануэль Макрон. Практичным, конечно же, для руководства ЕС.

    «Мы перешли от спасения Украины к сохранению лица, по крайней мере, лица тех, кто настаивал на использовании замороженных активов»,

    цитирует Japan Times неназванного европейского дипломата. То есть, проще говоря, к спасению лица фон дер Ляйен, Мерца и прочих лидеров ЕС.

    Конечно, Евросоюз пытался демонстрировать хорошую мину при плохой игре. Так, Киеву разрешается погашать этот кредит только после того, как Украина получит репарации от Москвы. «Если Россия не выплатит репарации, мы – в полном соответствии с международным правом – воспользуемся российскими замороженными активами для погашения кредита», ­– уверяет Фридрих Мерц.

    Разумеется, никакому международному праву это не соответствует. При попытке «воспользоваться российскими замороженными активами» Европа снова окажется в том тупике, в котором она оказалась в ночь на 19 декабря 2025 года. И будет любопытно посмотреть, как выдача безвозвратного кредита Украине скажется на внутриполитических рейтингах тех лидеров, которые согласились его выдать на фоне коллапсирующей национальной экономики.

    Ну и, конечно же, на управляемости в Евросоюзе, где евробюрократия во главе с Урсулой фон дер Ляйен потерпела крупнейшее аппаратное поражение за весь период СВО. Растратили, как отмечает спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев, свой политический капитал. А значит, создали условия для новых «бунтов рациональности» среди стран–членов ЕС.

    Что будет с рублем через 17 лет

    Российский Минфин посчитал, сколько может стоить доллар через пять и через 17 лет. А также спрогнозировал наступление эры дефицитного бюджета на многие годы. И это даже при стабильной стоимости российской нефти в районе 70 долларов за баррель. Какой же курс доллара будет в будущем и насколько реалистичными выглядят прогнозы? Подробности

    Самая влиятельная женщина США выдала тайны Белого дома

    Вашингтон сотряс политический скандал, спровоцированный глянцевым журналом. Один из наиболее могущественных чиновников США и главный политтехнолог Дональда Трампа Сьюзан Уайлс разоткровенничалась в интервью о начальнике, об Илоне Маске и бардаке, который от них исходит. Но самое поразительное в этом – реакция Белого дома: Уайлс защищают, как родную мать. Подробности

    «Россия стала во всех смыслах суверенной страной»

    За время СВО Россия вернула себе статус полного суверенитета, в том числе благодаря тому, что российские войска уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника. Об этом заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллеги Минобороны. Как говорят эксперты, глава государства обозначил приоритеты развития армии на следующее десятилетие и конкретизировал конечные цели спецоперации. Подробности

    Попытка воровства у России обернулась унизительным поражением евробюрократии

    План Евросоюза по конфискации российских активов в пользу Украины провалился. Страны ЕС согласовали другую схему финансирования киевского режима. Кто и почему внутри Европы сумел продавить такое решение и защитить российскую собственность – и как теперь пытаются сохранить свое лицо европейские лидеры? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Итоги года с Владимиром Путиным

    • Евросоюз сделает из Армении Молдавию

      Евросоюз пообещал помочь Армении провести парламентские выборы и «защититься от деструктивного внешнего влияния по образцу Молдавии». Что это означает на практике? Чего добивается армянский премьер-министр Никол Пашинян?

    • Болгары взбунтовались

      В Болгарии масштабный политический кризис с невиданными акциями протеста, очередной отставкой правительства и, вероятно, новыми выборами. На этот раз шанс получить нормальную, не русофобствующую власть у Болгарии имеется. Она уже нашла силы выступить против воровства активов у России.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

