Tекст: Катерина Туманова

«Если мы говорим за «Азов» и другие националистические подразделения, то они, в основном, задействованы сейчас в Харьковской области и на оккупированной части Донецкой Народной Республики», – сказал он ТАСС.

Марочко уточнил, что незначительные подразделения националистов зафиксированы в Сумской и Запорожской областях.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, экс-боевика «Азова» во Львове соседи избили собственными костылями. Боевики «Азова» во главе с темнокожим командиром сдались в плен под Димитровым. WSJ: Молодых контрактников ВСУ отправили на фронт в «гущу наступления России».



