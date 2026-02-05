Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.6 комментариев
Военный эксперт назвал точки концентрации нацбатальона «Азов» в зоне СВО
Командование Вооруженными силами Украины (ВСУ) собрало боевиков нацбатальона «Азов» (признанного террористической организацией и запрещенного в России) на нескольких точках фронта в зоне СВО, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Если мы говорим за «Азов» и другие националистические подразделения, то они, в основном, задействованы сейчас в Харьковской области и на оккупированной части Донецкой Народной Республики», – сказал он ТАСС.
Марочко уточнил, что незначительные подразделения националистов зафиксированы в Сумской и Запорожской областях.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, экс-боевика «Азова» во Львове соседи избили собственными костылями. Боевики «Азова» во главе с темнокожим командиром сдались в плен под Димитровым. WSJ: Молодых контрактников ВСУ отправили на фронт в «гущу наступления России».