В Москве мужчина погиб после прорыва трубы с горячей водой

Прорыв трубы с горячей водой на юге Москвы привел к гибели мужчины

Tекст: Тимур Шайдуллин

В одном из жилых домов на улице Чертановской в Москве произошел прорыв трубы с горячей водой. В результате от полученных повреждений погиб местный житель, сообщает СУ СКР по Москве.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело Чертановским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу. Сейчас следователи и криминалисты осматривают место происшествия. Проводится комплекс следственных действий, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Ранее пенсионер из Обнинска скончался после получения ожогов от горячей воды в собственной квартире. До этого в декабре 2025 года в Омске 78-летний мужчина умер от тяжелых ожогов после падения в яму с кипятком на улице.

А в июле 2023 года в Москве возбудили уголовное дело после гибели четырех человек в результате прорыва трубы с горячей водой.



