Пенсионер скончался после падения в яму с кипятком в Омске

В Омске после провала в яму с кипятком умер пожилой горожанин

Tекст: Тимур Шайдуллин

Пенсионер, пострадавший в результате падения в яму с кипятком, скончался в реанимации, сообщает ТАСС. Мужчине было 78 лет, он получил ожоги более 60% поверхности тела и проходил лечение в одной из больниц Омска.

Старший помощник руководителя СУ СК РФ по Омской области Лариса Болдинова сообщила: «Мужчина умер в больнице, мы продолжаем расследование». Следователи продолжают выяснять обстоятельства трагедии. Уже известно, что яма образовалась из-за повреждения подземного теплопровода.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пенсионер провалился в яму с горячей водой на улице Малой Ивановской 26 ноября. Ожоги оказались несовместимыми с жизнью, несмотря на своевременную госпитализацию и оказанную медицинскую помощь.

По факту случившегося возбудили уголовное дело о халатности против работников АО «Тепловая компания». Мэр Омска тогда заявил, что компания поможет родственникам пострадавшего.

За неделю до этого несколько промышленных предприятий под Омском остались без газа из-за аварии на магистральном газопроводе.







