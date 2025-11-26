Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.11882 комментария
Пенсионер из Омска провалился в яму с кипятком
В Омске пожилой мужчина провалился в яму с кипятком, он получил ожоги свыше 60% площади тела, сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Инцидент произошел на улице Малой Ивановской в Омске, мужчина провалился в яму с кипятком, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Он получил ожоги более 60% поверхности тела.
Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Причиной ЧП стало повреждение подземного трубопровода, который к настоящему моменту уже отключен. В ближайшее время пройдут работы по ремонту поврежденного участка.
Мэр Омска Сергей Шелест заявил, что «Тепловая компания» будет на связи с родственниками пострадавшего, ему окажут максимальное содействие во время лечения и реабилитации.
В феврале в городе Лучегорск Приморского края старшина полиции Владимир Ковалевский спас 68-летнюю пенсионерку, обварившуюся кипятком из-за протечки на кухне.