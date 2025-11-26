Пенсионер из Омска провалился в яму с кипятком

Tекст: Алексей Дегтярев

Инцидент произошел на улице Малой Ивановской в Омске, мужчина провалился в яму с кипятком, указали в ведомстве, передает ТАСС.

Он получил ожоги более 60% поверхности тела.

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Причиной ЧП стало повреждение подземного трубопровода, который к настоящему моменту уже отключен. В ближайшее время пройдут работы по ремонту поврежденного участка.

Мэр Омска Сергей Шелест заявил, что «Тепловая компания» будет на связи с родственниками пострадавшего, ему окажут максимальное содействие во время лечения и реабилитации.

