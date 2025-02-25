Полицейский спас пенсионерку от кипятка в Приморье

Tекст: Алексей Дегтярев

Пенсионерка, проснувшись утром, обнаружила протечку горячей воды и попыталась перекрыть кран, но поскользнулась и упала в лужу кипятка, сообщается в Telegram-канале полиции Приморского края.

В это время соседка снизу, супруга полицейского, заметила, как кипяток стекает по оконной раме и начинает накапливаться в натяжном потолке. Она немедленно связалась с супругом, старшиной полиции Владимиром Ковалевским, который сразу же отправился домой после смены, вызвав по дороге аварийную службу.

Увидев, как горячая вода стекает по подъезду, Ковалевский поспешил на верхние этажи, чтобы оповестить соседей о происшествии. Обнаружив, что на верхнем этаже все в порядке, он спустился вниз, где услышал стоны из квартиры пенсионерки.

После уговоров женщина нашла в себе силы открыть дверь. Полицейский сразу же перекрыл воду, вызвал скорую помощь и оставался с пострадавшей до прибытия медиков. Быстрые действия сотрудника полиции помогли спасти жизнь пенсионерки.

В 2021 году полицейский в Дагестане вытащил из горящего автомобиля двух мужчин.