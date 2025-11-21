Кому жить и кому умереть, решают операторы-дроноводы. Но они не похожи на «героев былых времён». Они не обязаны быть сильными, ловкими, смелыми. Им достаточно освоить ноутбук, клавиатуру, мышь. Таковы воины нового типа, и к этому нам предстоит привыкнуть.0 комментариев
Определена победительница конкурса «Мисс Вселенная»
Мексиканка Фатима Бош Фернандес стала победительницей «Мисс Вселенная-2025»
В финале 74-го конкурса красоты «Мисс Вселенная», состоявшемся в Бангкоке, победу одержала мексиканка Фатима Бош Фернандес, а россиянка вошла в тридцатку лучших.
Победительницей 74-го конкурса «Мисс Вселенная» стала представительница Мексики Фатима Бош Фернандес, передает РИА «Новости».
Церемония финала состоялась в пятницу утром в Бангкоке, а второе место заняла участница из Таиланда Вина Павина Сингх – об этом объявил ведущий официальной трансляции конкурса, отметив: «Корону 74-го конкурса «Мисс Вселенной» получает участница из Мексики! Вторым призером и заместителем «Мисс Вселенной» стала представительница Таиланда!»
Третьей стала кандидатка из Венесуэлы Стефани Адриана Абасали Нассер.
За звание «Мисс Вселенная» боролись представительницы более 30 стран, среди которых была и россиянка Анастасия Венза – она вошла в число финалисток.
Финал конкурса прошел в Центре выставок и конгрессов IMPACT. Начался он в 8.00 по местному времени, что соответствует вечеру четверга в Нью-Йорке, где зарегистрирована Организация «Мисс Вселенной».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре финал конкурса «Мисс Россия – 2025» прошел в Москве.