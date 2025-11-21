Определена победительница конкурса «Мисс Вселенная»

Мексиканка Фатима Бош Фернандес стала победительницей «Мисс Вселенная-2025»

Tекст: Мария Иванова

Победительницей 74-го конкурса «Мисс Вселенная» стала представительница Мексики Фатима Бош Фернандес, передает РИА «Новости».

Церемония финала состоялась в пятницу утром в Бангкоке, а второе место заняла участница из Таиланда Вина Павина Сингх – об этом объявил ведущий официальной трансляции конкурса, отметив: «Корону 74-го конкурса «Мисс Вселенной» получает участница из Мексики! Вторым призером и заместителем «Мисс Вселенной» стала представительница Таиланда!»

Третьей стала кандидатка из Венесуэлы Стефани Адриана Абасали Нассер.

За звание «Мисс Вселенная» боролись представительницы более 30 стран, среди которых была и россиянка Анастасия Венза – она вошла в число финалисток.

Финал конкурса прошел в Центре выставок и конгрессов IMPACT. Начался он в 8.00 по местному времени, что соответствует вечеру четверга в Нью-Йорке, где зарегистрирована Организация «Мисс Вселенной».

