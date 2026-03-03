Органы внутренних дел приняли на вооружение снайперскую винтовку Чукавина

Tекст: Дмитрий Зубарев

Снайперская винтовка Чукавина официально принята на вооружение органов внутренних дел России, сообщает ТАСС со ссылкой на концерн «Калашников». Согласно постановлению правительства, эта 7,62-мм винтовка предназначена для поражения живой силы, огневых точек и небронированных транспортных средств противника на дистанциях до 1000 м.

Масса винтовки без магазина составляет 4,8 кг, длина изделия с разложенным прикладом и пламегасителем – 1 170 мм, длина ствола – 620 мм. Ранее органы внутренних дел уже приняли на вооружение пистолет-пулемет Калашникова ППК-20 калибра 9 мм.

Первая серийная партия СВЧ была выпущена «Калашниковым» в декабре 2023 года. С 2024 года концерн наращивает производство этой винтовки, отмечая высокий спрос на нее в зоне проведения специальной военной операции. В компании сообщили, что портфель государственных и экспортных контрактов на 2026 год значительно вырос по этому оружию.

В 2025 году авторский коллектив разработчиков винтовки Чукавина был удостоен государственной премии Удмуртии в области науки, технологий и производства. Разработчики также получили премию имени С. И. Мосина за научно-технические исследования и разработки в интересах обороноспособности страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Калашников» выполнил контракт на поставку снайперских винтовок Чукавина. Концерн получил премию ФСВТС за разработку этой винтовки. Компания также завершила выполнение годового контракта на производство винтовок Чукавина.