  • Новость часаОпубликовано видео подрыва дамбы Кураховского водохранилища
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    Грета Тунберг в Тбилиси собралась «разоблачить» президента Азербайджана
    Силы ВСУ к югу от Курахово оказались в клещах
    Стало известно о продвижении российских войск в Запорожской области
    Главу Суджанского района Курской области отправили в отставку
    МИД Молдавии вручил ноту протеста послу России
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Мат – более серьезная проблема, чем может показаться

    Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп подвигнет мир стоять на трех ногах

    Трамп пришел на четыре года. За ним – молодой сверхамбициозный, умный и горячий Вэнс, который при хорошем раскладе будет занимать место президента еще восемь лет. Двенадцать лет на то, чтобы выстроить новый миропорядок, который был бы устойчив и по-хорошему компромиссен, то есть устраивал бы все заинтересованные стороны.

    5 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему Россия сильнее Запада

    При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия.

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    12 ноября 2024, 14:43 • Новости дня

    «Калашников» выполнил годовой контракт на винтовки Чукавина

    Концерн «Калашников» завершил выполнение контракта на поставку винтовок Чукавина в войска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн «Калашников» завершил поставки новой снайперской винтовки Чукавина в рамках контракта текущего года, подчеркнув ее активное применение в зоне специальной военной операции.

    Концерн «Калашников» выполнил обязательства по контракту текущего года, завершив поставку снайперских винтовок Чукавина, пишет ТАСС. По информации пресс-службы компании, новая винтовка активно используется в зоне специальной военной операции.

    Как подчеркнули в пресс-службе, «Калашников» полностью отгрузил заказчику снайперские винтовки Чукавина, которые представляют собой новое поколение российского снайперского вооружения. Президент компании Алан Лушников отметил, что винтовка отличается улучшенной эргономикой и кучностью стрельбы, а также может использовать прицельные комплексы как российского, так и зарубежного производства.

    При этом, по словам Лушникова, новая винтовка сохранила надежность знаменитой снайперской винтовки Драгунова, которая также продолжает выпускаться концерном в больших объемах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снайперская винтовка Чукавина получила новый оптический прицел, который улучшит точность стрельбы, а ее принятие на вооружение, как сообщил президент концерна «Калашников» Алан Лушников, ожидается скоро и является строго регламентируемой процедурой.

    11 ноября 2024, 18:21 • Новости дня
    ВСУ решили перебросить войска для усиления обороны Курахово

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины намерены укрепить оборону на Кураховском и Красноармейском направлениях, о чем сообщил Владимир Зеленский после заседания ставки верховного главнокомандующего.

    По информации ТАСС, это решение было принято по итогам доклада главкома ВСУ Александра Сырского о текущей ситуации. В ходе заседания ставка обсуждала тяжелое положение на этих направлениях, было принято решение о переброске войск и значительном усилении обороны.

    «Заслушал большой подробный доклад [главкома ВСУ] Александра Сырского. Есть решение главкома о существенном усилении самых сложных направлений – Кураховского и Покровского», – заявил Зеленский по итогам заседания.

    Между тем, согласно информации, поступившей от силовых структур РФ, российские войска продолжают сжимать клещи вокруг ВСУ в Курахово, где продолжаются городские бои. На Красноармейском направлении, также известном как Покровское, российские военные теснят подразделения ВСУ. Военный эксперт из Донбасса, полковник Виталий Киселев, отметил, что равнинный рельеф местности осложняет оборону для ВСУ, и в ближайшее время они могут быть вынуждены отступить.

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    12 ноября 2024, 04:12 • Новости дня
    Российский снайпер одним выстрелом уничтожил троих украинских военных

    Снайпер спецназа «Днепр» нейтрализовал группу украинских военных из винтовки 12,7 мм

    Tекст: Максим Попов

    Снайпер войскового спецназа «Днепр» одним выстрелом поразил группу украинских военных из тяжелой винтовки калибра 12,7 мм.

    Как сообщает РИА «Новости», снайпер войскового спецназа группировки «Днепр» с позывным «Черный» уничтожил группу украинских военных одним выстрелом из тяжелой винтовки калибра 12,7 миллиметров. По его словам, в момент выстрела группа военных находилась возле машины, и сразу несколько человек были поражены.

    В интервью «Черный» отметил значительный прогресс в вооружении российских снайперов за время проведения спецоперации. Он подчеркнул, что новые тяжелые винтовки позволяют работать на больших дистанциях более продуктивно благодаря своей мощности и улучшенным прицелам. «Обнаружили группу людей возле машины. Произвели выстрел. С одного выстрела, то есть из тяжелого оружия, там 2-3 человека упало, рухнуло», – рассказал он.

    Также снайпер отметил, что эффективная дальность работы новой винтовки составляет до 2,5 километров. Он добавил, что его собственная работа на расстояниях до 1,5 километра проводится уверенно и без нареканий по точности.

    До этого сообщалось, что российские военные взяли в плен спящего снайпера ВСУ в Курской области.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    11 ноября 2024, 20:30 • Новости дня
    Рогов заявил о подготовке ВСУ удара по дамбе в Васильевке

    Киев готовит удар по дамбе в Васильевке, чтобы обезопасить от наступления на Запорожье

    Рогов заявил о подготовке ВСУ удара по дамбе в Васильевке
    @ EPA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины планируют удар по дамбе в Васильевке, чтобы обезопасить себя от наступления на город Запорожье.

    Командование вооруженных сил Украины (ВСУ) планирует массированный удар по дамбе на реке Карачекрак в городе Васильевке Запорожской области, передает ТАСС. О подготовке удара сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    «У нас есть точно подтвержденная информация – документально – о том, что режим [Владимира] Зеленского готовит целенаправленный массированный удар по дамбе в городе Васильевка на реке Карачекрак. То есть это такая достаточно большая дамба, там много рядом жилых домов», – заявил Рогов.

    Он также отметил, что цель этой атаки – обезопасить от наступления ВС России на город Запорожье. На этом участке линия фронта особенно близка.

    Рогов подчеркнул, что планы Киева могут привести к серьезным последствиям для жителей Васильевки, так как дамба расположена в непосредственной близости от жилых домов. Рогов назвал эти действия провокацией и военным преступлением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Джо Байден, скорее всего, не разрешит вооруженным силам Украины использовать западные ракеты для дальнобойных ударов по России, чтобы избежать дополнительного ущерба для своего президентства.

    Также стало известно о намерении Лондона и Парижа убедить США разрешить удары дальнобойными ракетами вглубь России и о желании Польши создать альянс с Британией и Францией для поддержки Украины.

    Украинский дипломат сообщил, что Россия и Украина при посредничестве Катара якобы начали переговоры о прекращении ударов по энергообъектам, но Киев не намерен отказываться от ударов по целям в России для оказания давления на Москву.

    Российский Военно-морской флот испытывает новый способ борьбы с безэкипажными катерами на Черноморском театре военных действий и научился защищаться от этой угрозы.

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    11 ноября 2024, 08:19 • Новости дня
    Ростех передал армии партию новых Су-57 и Су-35С

    Ростех передал ВКС России новую партию истребителей Су-57 и Су-35С

    Ростех передал армии партию новых Су-57 и Су-35С
    @ t.me/rostecru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ростех передал армии России новые партии истребителей Су-57 и Су-35С, которые прошли заводские испытания и совершили перелет на аэродром базирования.

    Компания Ростех передала очередную партию истребителей Су-57 и Су-35С Военно-космическим силам (ВКС) России, сообщает Telegram-канал Ростеха. Эти самолеты прошли полный цикл заводских испытаний и совершили перелет на аэродром базирования. В планах компании также поставка дополнительных партий до конца текущего года.

    Су-57, относящийся к истребителям пятого поколения, был разработан с учетом всех современных требований, включая малую заметность. Глава Ростеха Сергей Чемезов подчеркнул: «Сегодня Су-57 – единственный истребитель пятого поколения, который подтвердил свои прорывные характеристики во всех вариантах боевого применения». Он отметил, что этот самолет обладает высокой живучестью и передовыми средствами поражения.

    Производственные мощности для выпуска Су-57 продолжают расширяться, чтобы соответствовать увеличивающемуся спросу и совершенствованию модели. Чемезов также добавил, что самолет совершенствуется с учетом опыта его применения, что позволяет улучшать его характеристики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех передал российской армии новую партию самолетов Су-57 и Су-35С, которые продолжают усиливать российские Вооруженные силы передал, а Сергей Чемезов заявил об эффективности Су-57 в условиях работы зенитных ракетных комплексов Patriot.

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    11 ноября 2024, 15:35 • Новости дня
    В Курской области сбили четвертую за день украинскую ракету в приграничном районе

    Tекст: Денис Тельманов

    В приграничном районе Курской области в течение дня была успешно сбита четвертая украинская ракета благодаря действиям российских ПВО.

    В приграничном районе Курской области была сбита четвертая украинская ракета. Об этом сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. Глава региона выразил благодарность за успешные действия сил противовоздушной обороны.

    «Четвертая украинская ракета сбита нашими бойцами в приграничном районе Курской области. Слава ПВО!» – написал Смирнов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал сотрудников аварийной службы в Запорожской области, ранив троих человек во время восстановления линии электропередачи.

    Минобороны России заявило об уничтожении 13 украинских беспилотных летательных аппаратов над Курской и Белгородской областями с использованием сил противовоздушной обороны, отметив, что это были БПЛА самолетного типа, целью которых была террористическая атака на объекты в России.

    Также около 23.00 мск два украинских БПЛА были сбиты над указанными регионами, а примерно в 21.25 мск над Белгородской областью был уничтожен еще один беспилотник.

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    11 ноября 2024, 16:46 • Новости дня
    Сенатор Джабаров ответил на заявление Сырского о Курске

    Сенатор Джабаров заявил, что Сырский заблуждается в целях ВСУ в Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Сенатор Владимир Джабаров раскритиковал заявление главкома ВСУ Александра Сырского о целях Киева в Курской области, назвав это заблуждением, и обвинил украинских военных в терроризме.

    Джабаров выразил мнение, что Сырский заблуждается, говоря, что целью ВСУ является защита других направлений фронта. Он подчеркнул, что действия украинских военнослужащих следует рассматривать как терроризм, в то время как «наши солдаты совершают настоящий подвиг», сообщает «Лента.ру».

    Ранее, 8 ноября, The Washington Post опубликовала материал о тяжелых условиях, в которых находятся подразделения ВСУ в Курской области. В беседе с изданием двое неназванных украинских военных описали ситуацию в регионе как «намного сложнее, чем несколько месяцев назад». Они отметили, что идут ожесточенные бои, и военные вынуждены работать в крайне тяжелых условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска успешно отразили шесть контратак ВСУ в Курской области в направлении населенных пунктов Дарьино, Николаево-Дарьино и Новоивановка, а также сбили четвертую украинскую ракету в приграничном районе региона благодаря действиям сил противовоздушной обороны. Российские вооруженные силы использовали дроны-разведчики для отслеживания группы боевиков из РДК и других подразделений ВСУ в районе Курской области.

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    11 ноября 2024, 17:28 • Новости дня
    Россия отвергла обвинения Молдавии в нарушении воздушного пространства

    Россия отвергла заявления Кишинева о нарушении воздушного пространства БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский МИД отверг обвинения Кишинева в нарушении воздушного пространства Молдавии российскими беспилотниками, отметив отсутствие доказательств происхождения БПЛА.

    Как сообщает ТАСС, представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что обвинения являются голословными и антироссийскими выпадами, которые стали нормой для молдавской стороны.

    Ранее МИД Молдавии выступил с заявлением о том, что обнаружены беспилотники, которые якобы были выпущены с территории России с целью отвлечения ПВО Украины. Однако, по словам Захаровой, никаких доказательств российского происхождения БПЛА представлено не было. Молдавская сторона ограничилась ссылкой на «точные сведения», не раскрывая никаких деталей.

    Захарова выразила уверенность в том, что эти доказательства никогда не будут представлены, так как их попросту не существует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на севере Молдавии возле села Новые Боросены был найден второй за день упавший дрон, который обследует полиция, а специалисты взрывотехнического отдела прибыли на место для его изучения.

    Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что упавшие беспилотники якобы были российскими и использовались для введения в заблуждение украинской противовоздушной обороны, несмотря на отсутствие доказательств их происхождения.

    Молдавский президент Майя Санду отметила, что найденные дроны не представляют угрозы для граждан, но подчеркнула необходимость постоянной бдительности и приобретения необходимой техники.

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    9 ноября 2024, 17:43 • Новости дня
    Носитель «Цирконов» фрегат «Адмирал Головко» начал проход пролива Ла-Манш

    Фрегат «Адмирал Головко» с ракетами «Циркон» на борту начал проход пролива Ла-Манш

    Tекст: Мария Иванова

    Фрегат Северного флота «Адмирал Головко» пересек самую узкую часть пролива Ла-Манш, находясь в дальнем походе, начавшемся с Североморска.

    Фрегат «Адмирал Головко», который является носителем гиперзвуковых ракет «Циркон», начал проход пролива Ла-Манш, сообщает ТАСС. По данным пресс-службы Северного флота, фрегат уже пересек самую узкую часть пролива – Па-де-Кале.

    Дальний поход корабля стартовал 2 ноября, когда он покинул главную базу Северного флота в Североморске.

    Во время перехода моряки провели ряд учений, направленных на охрану и оборону судна в акваториях Баренцева, Норвежского и Северного морей. По состоянию на сегодняшний день, фрегат «Адмирал Головко» преодолел свыше 1,5 тыс. морских миль, сообщил представитель пресс-службы.

    Фрегат «Адмирал Головко» – многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, принятый в состав Военно-Морского флота в 2023 году. В 2024 году в рамках стратегического командно-штабного учения «Океан-2024» экипаж успешно выполнил ракетные и артиллерийские стрельбы по различным целям, включая использование крылатой ракеты «Калибр» из высокоширотных районов Арктики.


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    12 ноября 2024, 05:07 • Новости дня
    ВСУ выжигали дома в Курской области дронами «Баба-яга» с напалмом

    ВСУ применяли дроны «Баба-яга» для ударов зажигательной жидкостью по жилым домам в Курской области

    Tекст: Максим Попов

    В приграничных районах Курской области ВСУ сбрасывают с дронов «Баба-яга» контейнеры с зажигательной жидкостью на дома мирных жителей, полностью уничтожая их, рассказал начальник штаба батальона группировки «Север» с позывным Молот.

    По его словам, беспилотники сбрасывают контейнеры с зажигательной жидкостью на дома мирных жителей, что приводит к их полному уничтожению.

    «Здесь останки «Бабы-яги», которые летают каждую ночь там, где живут мирные жители. Она сбрасывает мину, которая пробивает крышу. Следом сбрасывает контейнер с зажигательной жидкостью, типа напалм, фосфор или еще что-то. После чего дом выгорает просто до пепла. Не горит только то, что не горит в принципе», – приводит ТАСС цитату военного.

    Молот также уточнил, что бойцам удалось сбить один из дронов электрического типа, который обладает высокой маневренностью и может развивать скорость до 300 км в час.

    Напомним, в начале сентября боец рассказал, как из автомата Калашникова сбивать украинскую «Бабу-ягу».

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    11 ноября 2024, 15:48 • Новости дня
    Ганчев: Обстановка в Колесниковке Харьковской области остается опасной

    Ганчев: Обстановка в Колесниковке Харьковской области остается опасной после освобождения

    Tекст: Денис Тельманов

    Обстановка в освобожденной Колесниковке Харьковской области остается опасной, ведутся работы по поиску мирных жителей и возможностей оказания им необходимой помощи.

    Обстановка в освобожденной Колесниковке Харьковской области остается напряженной и опасной. Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в интервью РИА «Новости». По его словам, в настоящее время ведется работа по выяснению наличия мирных жителей в этом населенном пункте и организации необходимых мер для их защиты и помощи.

    Ранее Министерство обороны России сообщало, что населенный пункт Колесниковка был освобожден силами группировки войск «Запад» Вооруженных Сил Российской Федерации. Несмотря на это, ситуация в районе остается нестабильной, и есть необходимость оперативных мер для обеспечения безопасности жителей и контроля за развитием событий.

    Ганчев подчеркнул, что работы по стабилизации обстановки продолжаются и в других недавно освобожденных населенных пунктах. Он отметил важность оперативного реагирования на возможные угрозы и обеспечения необходимой поддержки мирным жителям в этих районах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска продолжают наступление в Харьковской области, выравнивая фронт вдоль Оскола и освобождая прибрежные населенные пункты, включая Колесниковку. Глава военно-гражданской администрации региона сообщил, что группировка войск «Запад» освободила населенный пункт Колесниковка.

    Российские мотострелковые подразделения установили контроль над Колесниковкой в Харьковской области, как сообщило Министерство обороны России. Российские войска активизировали свои действия против Вооруженных сил Украины на купянском направлении в Харьковской области, увеличив количество атак до 20 в сутки.

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    12 ноября 2024, 14:48 • Новости дня
    Тайвань тайно передал Украине комплексы HAWK

    Forbes: Тайвань тайно поставил ВСУ 15 батарей зенитных ракетных комплексов HAWK

    Tекст: Денис Тельманов

    Тайвань тайно передал Украине 15 батарей зенитных ракетных комплексов HAWK с шестью пусковыми установками каждая, чтобы поддержать украинскую противовоздушную оборону в условиях перевода кадров в пехоту, сообщает Forbes.

    Тайвань передал украинским вооруженным силам комплексы противовоздушной обороны HAWK, сообщает Forbes. Обозреватель Дэвид Экс отметил, что остров тайно поставил Украине батареи зенитных ракет HAWK, что может существенно укрепить украинскую ПВО.

    По словам бывшего чиновника Пентагона Тони Ху, Тайвань передал лишние батареи этих комплексов, что делает его ключевым игроком в поддержке украинских ВВС. «Тайвань, возможно, без особой шумихи стал одним из главных спасителей украинских ВВС», – заявил Ху.

    Как сообщает издание, на вооружении ВСУ могли оказаться 15 батарей ЗРК HAWK, каждая из которых оснащена как минимум шестью пусковыми установками, способными запускать три ракеты. Это происходит на фоне перевода кадров из ПВО в пехоту, что ранее отмечала депутат Рады Марьяна Безуглая и подтвердил экс-спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, У Чжунда, ветеран спецназа Тайваня, погиб в ходе боевых действий на Украине в результате ночной операции у Авдеевки подтвердил представитель внешнеполитического ведомства Тайваня.

    Skydio, крупнейший производитель беспилотников в США, столкнулась с кризисом поставок из-за китайских санкций, запрещающих поставки ключевых компонентов, включая батареи. Компания Skydio начала ограничивать продажи аккумуляторов для своих дронов и продолжает поддержку Тайваня, несмотря на санкции, что отразится на клиентах.

    США начинают поставки особо ценных вооружений на Тайвань, включая комплексы HIMARS, которые также интересуют Украину.

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    12 ноября 2024, 09:20 • Новости дня
    «Русские витязи» выступили на Airshow China под песню «Я русский»

    «Русские витязи» выступили на авиасалоне в Китае Airshow China под песню «Я русский»

    Tекст: Мария Иванова

    Пилотажная группа «Русские витязи» на шести истребителях выступила в первый день Airshow China в Чжухае с фигурами высшего пилотажа под песню «Я русский».

    «Русские витязи» выступили на авиасалоне Airshow China в китайском Чжухае, сообщает ТАСС. Их выступление на шести истребителях сопровождалось песней «Я русский» и композицией «Матушка Земля». Показательный вылет состоялся после дебюта российского истребителя пятого поколения Су-57, вызвавшего огромный интерес у зрителей.

    Летчики «Русских витязей» прилетели на многоцелевых истребителях Су-35С и Су-30СМ. На Airshow China они демонстрируют новую программу, включая одиночные и групповые фигуры высшего пилотажа. Среди них – групповая петля Нестерова и перестроение в стрелу. Выступления группы станут яркой частью выставки, которая продлится до 17 ноября.

    Экспортная версия Су-57, представленного на авиасалоне, привлекла внимание благодаря своим характеристикам. Истребитель оснащен стелс-технологиями и способен выполнять сложные маневры.

    В «Ростехе» отметили, что Су-57Э сочетает высокую живучесть с малой заметностью и современным бортовым оборудованием, включая интеллектуальные системы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский истребитель Су-57 показал высокий уровень эффективности в условиях противодействия западным системам ПВО, включая комплексы Patriot.

    Перед началом выставки отмечалось, что Россия заинтересована в совместной разработке и производстве военной продукции с Китаем, включая создание сервисных центров и научно-исследовательских работ.

    Между тем Китай сообщил, что покажет свой стелс-истребитель J-35A на авиасалоне Airshow China 2024 в Чжухае.

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    12 ноября 2024, 11:09 • Новости дня
    Рособоронэкспорт сообщил о конкурентных преимуществах Су-57Э

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевой опыт истребителя Су-57Э, представленного на международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 в Чжухае, выделяет его среди аналогов пятого поколения благодаря мощному вооружению и высокой живучести в воздухе, сообщил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 в Чжухае.

    По его словам, российский истребитель пятого поколения Су-57Э благодаря своему боевому опыту выделяется среди аналогов, сообщает ТАСС.

    Михеев подчеркнул, что Су-57Э полностью отвечает всем требованиям современного истребителя пятого поколения. Главными преимуществами являются реальный опыт боевого применения, мощный комплекс вооружений и высокая живучесть благодаря малой заметности и современному бортовому комплексу обороны.

    В рамках международного аэрокосмического салона Airshow China 2024 в Чжухае Рособоронэкспорт впервые демонстрирует Су-57Э в летной программе. Кроме того, на салоне представлены новейшие авиационные средства поражения, в том числе противорадиолокационная ракета Х-58УШКЭ и высокоточная авиационная крылатая ракета нового поколения Х-69. Эти разработки привлекли особый интерес со стороны специалистов.

    Вместе с этим Рособоронэкспорт активно занимается продвижением комплекса «Ланцет-Э», который вызывает высокий интерес у стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки. Компания ведет переговоры о технологическом партнерстве, включая создание производства на территории заказчика. Также высоко оценивается спрос на разведывательные БПЛА «Орлан-10Е» и «Орлан-30», которые доказали свою эффективность в боевых условиях.

    Михеев отметил, что «Орланы» успешно эксплуатируются более чем в 20 странах мира, и «Рособоронэкспорт» продолжает их активное продвижение на мировом рынке. Интерес к этим комплексам проявляют партнеры из различных регионов, включая страны СНГ. Ожидается подписание новых контрактов, что подчеркивает востребованность российской военной техники на международной арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Русские витязи» выступили на авиасалоне Airshow China под песню «Я русский», Сергей Чемезов заявил об эффективности истребителя Су-57 в условиях работы зенитно-ракетных комплексов Patriot, а Рособоронэкспорт заключил экспортные контракты на сумму около 600 млн долларов.

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    11 ноября 2024, 13:49 • Новости дня
    Белоусов заслушал доклад о применении новых беспилотников в зоне СВО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Командующий группировкой «Днепр» генерал-полковник Михаил Теплинский доложил министру обороны Андрею Белоусову о результатах применения новых тяжелых грузовых квадрокоптеров в группировке

    Теплинский отметил, что полученные 20 комплектов беспилотников уже оправдали себя в ходе ежедневных операций, передает ТАСС.

    Белоусову в ходе визита в командный пункт «Днепра» также сообщили об особенностях применения беспилотных летательных аппаратов для поражения Вооруженных сил Украины. Как уточнили в Минобороны России, отечественные разработки БПЛА успешно используются в разведывательно-ударных и разведывательно-огневых контурах для эффективного поражения живой силы и техники противника.

    Министр высоко оценил боевую работу подразделений группировки и вручил военнослужащим награды за проявленное мужество и героизм при выполнении боевых задач. В числе наград – ордена Мужества, Георгиевский крест IV степени и медали «За отвагу».

    В октябре Белоусов инспектировал работу нового центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон». Он также проводил совещание по системному развитию беспилотных технологий.

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    12 ноября 2024, 15:21 • Новости дня
    Экс-премьер Эстонии заявила о вреде перемирия на Украине

    Экс-премьер Эстонии Каллас уверена, что перемирие на Украине приведет к новому обострению

    Tекст: Денис Тельманов

    Кая Каллас, кандидат на пост главы дипломатии ЕС, высказалась против перемирия на Украине, считая, что это приведет к новому витку войны, как было с Минскими соглашениями.

    Кая Каллас, кандидат на пост главы дипломатии ЕС, заявила на слушаниях в Европарламенте, что перемирие на Украине будет вредным, так как оно приведет к новому обострению конфликта, сообщает ТАСС.

    Она привела в пример Минские соглашения, которые, по ее словам, только усилили войну. Каллас отметила, что краткосрочные мирные соглашения не способствуют долгосрочному миру, а приводят к затяжным конфликтам.

    Каллас, экс-премьер Эстонии, была согласована на пост главы дипломатии ЕС на саммите Евросоюза в июне. Ее кандидатуру должны утвердить на совместных слушаниях комиссий Европарламента. Ожидается, что новая Еврокомиссия начнет работу с 1 декабря.

    Вторые Минские соглашения были подписаны между ДНР, ЛНР и киевским режимом при посредничестве России, Германии и Франции. Целью соглашений было прекращение конфликта и предоставление автономии Донбассу. Однако, как заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, Запад рассматривал их как средство для подготовки Киева к военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Урсула фон дер Ляйен презентовала новый состав правительства, готовый начать работу через месяц, в котором она победила внутренних врагов и сфокусировалась на борьбе с Россией. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен принадлежит к Европейской народной партии – крупнейшей правоконсервативной силе в Евросоюзе.

    Среди новых лиц правительства выделяется Кая Каллас, известная своей непопулярностью и русофобией, получившая значимый пост благодаря своему противостоянию с Россией.

    Несмотря на необходимость получения одобрения Европарламента, Урсула фон дер Ляйен усиливает свое влияние на политику Евросоюза. В Европе наблюдается тенденция роста правых евроскептиков, что вынуждает систему идти на уступки в миграционной политике, но не в вопросах отношений с Россией и поддержки Украины.

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