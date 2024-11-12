«Калашников» выполнил годовой контракт на винтовки Чукавина

Концерн «Калашников» завершил выполнение контракта на поставку винтовок Чукавина в войска

Tекст: Дмитрий Зубарев

Концерн «Калашников» выполнил обязательства по контракту текущего года, завершив поставку снайперских винтовок Чукавина, пишет ТАСС. По информации пресс-службы компании, новая винтовка активно используется в зоне специальной военной операции.

Как подчеркнули в пресс-службе, «Калашников» полностью отгрузил заказчику снайперские винтовки Чукавина, которые представляют собой новое поколение российского снайперского вооружения. Президент компании Алан Лушников отметил, что винтовка отличается улучшенной эргономикой и кучностью стрельбы, а также может использовать прицельные комплексы как российского, так и зарубежного производства.

При этом, по словам Лушникова, новая винтовка сохранила надежность знаменитой снайперской винтовки Драгунова, которая также продолжает выпускаться концерном в больших объемах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, снайперская винтовка Чукавина получила новый оптический прицел, который улучшит точность стрельбы, а ее принятие на вооружение, как сообщил президент концерна «Калашников» Алан Лушников, ожидается скоро и является строго регламентируемой процедурой.