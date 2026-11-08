Лидер демократов в Палате представителей поддержал импичмент главе Пентагона

The Washington Post: Лидер демократов поддержал импичмент главе Пентагона

Tекст: Ольга Иванова

Джеффрис намерен обсудить вопрос импичмента с однопартийцами по возвращении законодателей в Вашингтон, пишет The Washington Post.

Конгрессмен обвинил министра обороны в злоупотреблении властью, подрыве национальной безопасности и развязывании войны в Иране, которая привела к росту цен для американцев.

«Пит Хегсет должен уйти», – заявил Джеффрис.

Инициативу об импичменте возглавляет конгрессмен-республиканец Томас Мэсси, который планирует внести соответствующую резолюцию. Сам Хегсет назвал инициативу Мэсси «бутафорией».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье лидеры республиканцев в Палате представителей оценили вероятность импичмента Хегсету после провала партии на промежуточных выборах.

В пятницу министр обороны США выразил уверенность в провале инициативы об импичменте.

В четверг угрозу импичмента на фоне недовольства ходом конфликта с Ираном назвали фактором скорой отставки главы Пентагона.