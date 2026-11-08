Пропалестинская группа взяла ответственность за инцидент с флагом у Рейхстага

Tекст: Ольга Иванова

В воскресенье неизвестный забрался на флагшток перед зданием немецкого парламента, спустил флаг Германии и водрузил вместо него палестинский. Полиция возбудила уголовное дело по факту произошедшего, передает РИА «Новости».

В заявлении движения Peacefully against genocide говорится, что именно они организовали эту акцию. «Сегодня мы подняли флаг Палестины перед бундестагом», – отметили активисты в социальных сетях.

Ранее участники этой группы уже привлекали к себе внимание резонансными действиями. Летом они перекрыли основные дороги к международной аэрокосмической выставке ILA в Берлине, приклеив себя к проезжей части, а в прошлом году вывесили пропалестинский транспарант на Бранденбургских воротах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье правоохранительные органы Берлина задержали троих подозреваемых в снятии государственного флага Германии у Рейхстага.

Власти французского Малакоффа столкнулись с санкциями после появления палестинского флага на здании администрации.

Председатель комитета Бундестага по обороне Томас Ревекамп отметил невозможность признания Палестины со стороны Германии до завершения мирного процесса.