  • Новость часаЭксперт: Париж не понимает число сторон на трехсторонней встрече по Украине
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    Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.

    3 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Парад 7 ноября 1941 года вселил уверенность в Победе

    Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.

    0 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева На войне спасает быт

    Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.

    2 комментария
    8 ноября 2026, 18:48 • Новости дня

    Скрывавшийся от полиции в Хмельницком мужчина подорвался на гранате

    Tекст: Ольга Иванова

    В городе Хмельницком на западе Украины мужчина, скрывавшийся от полиции, получил ранения в результате взрыва гранаты в его руке, сообщила полиция Хмельницкой области.

    Инцидент произошел в микрорайоне Раково. По предварительным данным, боеприпас взорвался в руке мужчины, в результате чего он получил телесные повреждения, передает РИА «Новости».

    Прибывшие на место полицейские оказали пострадавшему первую помощь. В настоящее время следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье полиция в Хмельницком пыталась задержать бегающего по улицам мужчину с гранатой.

    В городе Рудки Львовской области мужчина привел в действие гранату после остановки дорожным патрулем.

    8 ноября 2026, 15:29 • Новости дня
    Глава МИД Франции заявил об участии Европы в переговорах по Украине в ОАЭ
    Глава МИД Франции заявил об участии Европы в переговорах по Украине в ОАЭ
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что европейские страны примут участие в трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби.

    Европейские страны, включая Францию, будут представлены на российско-американо-украинских переговорах в ОАЭ, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию RTL.

    «Европейцы, в том числе Франция, будут представлены в Абу-Даби, чтобы принять участие в этих дискуссиях», – заявил Барро.

    Министр не уточнил, кто именно войдет в состав европейской делегации на предстоящей встрече.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр обороны Германии Борис Писториус потребовал участия Европы в мирных переговорах.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил присутствие представителей европейских стран на встрече по Украине в Абу-Даби.

    Пресс-секретарь главы государства назвал помощника президента Владимира Мединского руководителем российской делегации на предстоящих переговорах.

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    7 ноября 2026, 20:10 • Новости дня
    Захарова сравнила со сказкой штраф Буданову за русский язык

    Захарова: Штраф Буданову за русский язык напоминает сказку Кэрролла

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что штраф главе офиса Владимира Зеленского Кириллу Буданову (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) за использование русского языка по уровню абсурда напоминает сказку «Алиса в стране чудес».

    «Мне кажется, уже накопилось на продолжение «Алисы в стране чудес» и «Алисы в зазеркалье». Третью книгу можно было назвать «Алиса на Банковой». Причем ничего и придумывать не надо – пиши с натуры», – сообщила Захарова в Telegram.

    Ранее языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская заявила о необходимости оштрафовать Буданова за использование русского языка при посещении Киевской области.

    Буданов признал правонарушение и согласился оплатить штраф, а Ивановская назвала этот случай доказательством работоспособности языкового законодательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу уполномоченный Украины по языковым вопросам Елена Ивановская сообщила о наложении штрафа на Буданова за публичное общение на русском языке.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    7 ноября 2026, 21:49 • Новости дня
    Рютте пообещал напиться вдрызг после завершения конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о намерении отпраздновать окончание конфликта на Украине совместным распитием алкоголя с Владимиром Зеленским.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал о планах отпраздновать завершение украинского конфликта, передает РИА «Новости».

    «Мы напьемся вдрызг где-нибудь в швейцарских Альпах. Сядем на вершине и будем пить до потери сознания. Таков наш план», – заявил политик в эфире телепередачи Pauw & De Wit.

    Рютте также пошутил, что пообещал принести на такую встречу красное вино.

    В октябре Владимир Зеленский сообщил о согласии на сделку с Москвой в случае заморозки конфликта по текущей линии фронта при условии сохранения контроля над 75% территории страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель сочла слова генерального секретаря НАТО о российских территориях разрушением иллюзий относительно конфликта.

    В пятницу Марк Рютте назвал маловероятным возврат Украиной утраченных территорий по итогам конфликта с Россией.

    Во вторник Владимир Зеленский отказался от телефонных переговоров с Россией по урегулированию ситуации.

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    8 ноября 2026, 08:15 • Новости дня
    Названы основные области размещения пыточных на Украине

    Подполье: Основные украинские пыточные расположены в Запорожье и Харькове

    Названы основные области размещения пыточных на Украине
    @ Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Большая часть тайных тюрем для пыток на территории Украины находится в Днепропетровске, Запорожье и Харькове, сообщили в пророссийском подполье.

    Основные украинские тюрьмы для пыток находятся в Днепропетровске, Запорожье и Харькове, передает ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье.

    «Тюрьмы эти находятся во многих регионах. Основная масса – Днепропетровск, Запорожье и Харьков. Именно там проще всего «изолировать» своих же дезертиров или недовольных под видом пленных, не привлекая лишнего внимания», – рассказал собеседник агентства.

    На юге, в Одессе и Николаеве, такие пункты чаще всего являются переездными и транзитными. Как правило, в них людей только фильтруют, однако и там периодически происходят избиения задержанных. На западе Украины подобных учреждений меньше всего, и они расположены в областных управлениях СБУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в одесском антифашистском подполье сообщили о гибели примерно каждого пятого заключенного в секретных украинских тюрьмах из-за пыток и плохих условий содержания.

    Пророссийское подполье рассказало о многомесячном удержании попавших в пыточные жителей Украины для выбивания нужных показаний.

     В пятницу бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил об использовании пыточных как механизма для получения нужных показаний.

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    8 ноября 2026, 14:25 • Новости дня
    Жители Киева перекрыли дорогу из-за отсутствия света и тепла

    Tекст: Ольга Иванова

    Жители жилого комплекса «Новый Автограф» в Киеве перекрыли дорогу в знак протеста против отсутствия электроснабжения и отопления на протяжении трех суток.

    Жители жилого комплекса «Новый Автограф» в Киеве в знак протеста перекрыли автомобильную дорогу, поскольку в их домах уже третьи сутки нет электричества и отопления, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

    Горожане жалуются на несоблюдение графиков отключения энергии. По информации издания, некоторые киевляне остаются без света до пяти суток подряд.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил об ухудшении ситуации с электроснабжением Киева и снижении давления в системе водоснабжения из-за повреждения энергетического объекта в Житомире.

    Энергетическая компания «Укрэнерго» ввела аварийные отключения электроэнергии в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях.

    Украинский энергетический эксперт Станислав Игнатьев призвал жителей Киева готовиться к «водным блэкаутам» из-за длительных отключений электроснабжения.

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    8 ноября 2026, 06:53 • Новости дня
    Толстой назвал Европу проигравшей стороной в украинском конфликте

    Глава комитета Госдумы Толстой назвал Европу проигравшей стороной на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил, что Европа находится в числе проигравших в украинском конфликте, поэтому ее мнение не станет приоритетным при урегулировании ситуации.

    Мнение европейских стран не будет приоритетным в вопросе завершения конфликта на Украине, поскольку они с самого начала противостояния полностью солидаризировались с Киевом, передает ТАСС.

    «Европа, конечно, занимает определенное место в силу географии, но поскольку они с первого дня конфликта солидаризировались и фактически склеились с Украиной, то сейчас они занимают место проигравших войну. А мнение проигравших не является приоритетным в вопросе о том, как война должна закончиться», – сказал Толстой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил о недопустимости временного прекращения огня для отправки на Украину европейских военных.

    В субботу премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал новый европейский кредит препятствием для урегулирования конфликта.

    Министр обороны Германии Борис Писториус потребовал участия Европы в мирных переговорах.

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    8 ноября 2026, 19:00 • Новости дня
    Эксперт: Париж не понимает число сторон на трехсторонней встрече по Украине

    Политолог Корнилов: Париж не понимает число сторон на трехсторонней встрече по Украине

    Эксперт: Париж не понимает число сторон на трехсторонней встрече по Украине
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Трехсторонняя встреча России, США и Украины в Абу-Даби не подразумевает участие европейцев, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. При этом, по его мнению, Франция может надеяться заранее поговорить с украинской стороной, чтобы та с ее идеями пришла на переговоры. Ранее глава МИД Франции заявил об участии Европы в переговорах по Украине в ОАЭ.

    «Видимо, во Франции давно не учили геометрию. Поэтому забыли, как выглядит треугольник, и думают, что при добавлении сторон он все равно останется трехсторонним», – сыронизировал политолог Владимир Корнилов.

    Эксперт отметил, что пока сложно понять, что именно имел в виду глава французского МИД, говоря об участии европейцев в переговорах в Абу-Даби.

    «Между тем мы слышали позицию российской стороны, в частности – господина Ушакова: глобально Москва не против приезда европейцев в ОАЭ. Но на переговорный трек в данный период времени их никто пускать не планирует», – продолжил аналитик.

    Собеседник допустил, что французы могут надеяться «разжалобить американцев», чтобы их допустили в зал. «Более того, и Украина наверняка будет настаивать на участии Евросоюза», – полагает Корнилов.

    В то же время он оговорился – Киев может проводить встречи с кем хочет и когда хочет. «В конечном счете можно предположить, что Барро надеется приехать в Абу-Даби, поговорить с украинской стороной, а те, в свою очередь, принесут эти мысли на сами переговоры с Россией и США. Но было бы хорошо, если бы МИД Франции пояснил, что именно скрывается за словами главы ведомства», – резюмировал политолог.

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что европейские страны примут участие в трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби. «Европейцы, в том числе Франция, будут представлены в Абу-Даби, чтобы принять участие в этих дискуссиях», – сказал дипломат.

    Министр не уточнил, кто именно войдет в состав европейской делегации на предстоящей встрече, а также в каком формате планируется участие.

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус выразил недовольство методами президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса и потребовал участия Европы в мирных переговорах.

    «События последних нескольких месяцев не дают оснований надеяться, что подход Трампа быстро приведет к прекращению огня или даже к миру», – заявил Писториус.

    Между тем глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил, что Европа находится в числе проигравших в украинском конфликте, поэтому ее мнение не станет приоритетным при урегулировании ситуации.

    «Европа, конечно, занимает определенное место в силу географии, но поскольку они с первого дня конфликта солидаризировались и фактически склеились с Украиной, то сейчас они занимают место проигравших войну. А мнение проигравших не является приоритетным в вопросе о том, как война должна закончиться», – сказал депутат.

    Напомним, трехсторонние переговоры России, США и Украины пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября. Как анонсировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, диалог состоится за закрытыми дверями и будет посвящен обсуждению вопросов безопасности и гарантиям безопасности.

    Владимир Путин поблагодарил руководство ОАЭ за последовательную помощь в поиске решения по разрешению украинского кризиса и в решении гуманитарных вопросов, связанных с обменами.

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    8 ноября 2026, 06:58 • Новости дня
    Трибунал собрал более тысячи свидетельств пыток в украинском плену

    Общественный трибунал зафиксировал более 1 тыс. случаев пыток в украинском плену

    Tекст: Денис Тельманов

    Председатель Международного общественного трибунала по военным преступлениям украинских националистов Максим Григорьев заявил о сборе более 1 тыс. свидетельств пыток и издевательств в украинском плену.

    Международный общественный трибунал по военным преступлениям украинских националистов зафиксировал факты жестокого обращения с пленными, передает ТАСС.

    «Мы постоянно занимаемся тематикой обмена пленных российских военнослужащих. У нас более 1 тыс. зафиксированных свидетельств о пытках и издевательствах в украинском плену. Но одновременно мы в большом масштабе фиксируем пытки и издевательства над самими украинскими гражданами со стороны киевского режима», – заявил Григорьев.

    Он добавил, что практика пыток на Украине началась со времен «евромайдана», после чего киевские власти стали издеваться над ополченцами и мирными жителями Донбасса.

    В начале ноября украинские средства массовой информации сообщали об удержании вооруженными людьми около 40 человек с травмами от пыток в подвале частного дома под Киевом.

    По данным местной полиции, в здании размещались военнослужащие Нацгвардии Украины, а после широкой огласки всем удерживаемым мужчинам разрешили пройти медицинскую проверку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду похищенный житель Константиновки рассказал о пытках током в плену Вооруженных сил Украины за пророссийские взгляды.

    В августе Следственный комитет России сообщил об открытии более 11 тыс. уголовных дел о преступлениях киевского режима.

    В июле половина захваченных украинской стороной российских бойцов подвергалась жестокому обращению и издевательствам в пунктах временного содержания.

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    7 ноября 2026, 21:30 • Новости дня
    Дмитриев ответил на требования Киева о гарантиях безопасности

    Tекст: Мария Иванова

    Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал заявления Владимира Зеленского, который потребовал для Украины гарантий безопасности из-за того, что она не в НАТО.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отреагировал на жалобы Владимира Зеленского об отсутствии у Украины членства в НАТО и гарантий безопасности, передает РИА «Новости».

    «Зачем кому-либо выступать против стабильной системы безопасности в Европе, которая обеспечит прочный мир, сотрудничество и процветание?» – написал глава РФПИ в соцсети.

    Российские власти неоднократно выражали готовность к дипломатическому урегулированию украинского конфликта. В Москве подчеркивают, что для достижения устойчивого мира необходимо устранить первопричины кризиса и учесть интересы безопасности России, а не ограничиваться временным прекращением боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Дмитриев словами из песни Бобби Макферрина ответил на обеспокоенность Европы из-за возможного обсуждения Москвой и Вашингтоном новой архитектуры безопасности в регионе.

    МИД заявил о разрушении прежней архитектуры европейской безопасности кризисом, спровоцированным НАТО и ЕС.

    В пятницу глава европейской дипломатии Кая Каллас отказалась обсуждать с Россией и США архитектуру безопасности в Европе.

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    8 ноября 2026, 12:06 • Новости дня
    В Киеве и Днепропетровске ввели экстренные отключения света

    ДТЭК: В Киеве и Днепропетровске ввели экстренные отключения света

    В Киеве и Днепропетровске ввели экстренные отключения света
    @ Li Dongxu/XinHua/Global Look Press

    Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о введении экстренных отключений электроэнергии в Киеве, Киевской области и Днепропетровске.

    Отключения производятся по команде компании «Укрэнерго», передает РИА «Новости» со ссылкой на ДТЭК.

    В четверг мэр Киева Виталий Кличко заявил, что стабильная работа систем жизнеобеспечения города находится «под большим вопросом». По словам директора Центра исследований энергетики Украины Александра Харченко, собственная генерация электроэнергии в украинской столице уничтожена и не подлежит полному восстановлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу украинские СМИ сообщили о погружении улиц и домов Киева во тьму из-за экстренных отключений света.

    В четверг украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о введении экстренных отключений электроснабжения в трех районах столицы по команде компании «Укрэнерго».

    Во вторник энергохолдинг проинформировал об экстренных отключениях в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

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    7 ноября 2026, 19:32 • Новости дня
    В Раде предупредили о риске масштабного коллапса в Киеве из-за отключений света

    Депутат Рады Козырь заявил о риске коллапса двойного масштаба в Киеве зимой

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Сергей Козырь заявил, что зимой Киев может столкнуться с коллапсом двойного масштаба на фоне возможных отключений электроэнергии и водоснабжения.

    По словам Козыря, Киев может столкнуться зимой с «коллапсом двойного масштаба» из-за отключений света и воды, передает РИА «Новости».

    «Понятно, что запитать весь Киев альтернативными источниками электроэнергии очень трудно, но те же самые водоканалы можно. В Киеве более 12 тыс. многоэтажек. И если без света плюс-минус еще можно как-то прожить, то без воды это просто будет коллапс», – рассказал Козырь.

    Ранее эксперт по энергетике Станислав Игнатьев предупредил киевлян о возможных «водных блэкаутах» и жестких графиках водоснабжения из-за отсутствия электричества. Другой специалист, Юрий Корольчук, прогнозировал, что зимой свет на Украине могут отключать до 20 часов в сутки.

    Ранее в субботу мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о критических проблемах с обеспечением города электричеством, водоснабжением и отоплением.

    В пятницу повреждение энергетического объекта в Житомире привело к ухудшению ситуации с электроснабжением Киева и снижению давления в системе водоснабжения.

    Энергетическая компания «Укрэнерго» ввела аварийные отключения электричества в украинской столице и четырех областях страны.

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    7 ноября 2026, 21:31 • Новости дня
    МИД: Киев продолжает атаки на критически важную энергоинфраструктуру

    Панкин: Киев продолжает атаки на критически важную энергоинфраструктуру

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз вредит собственной экономике, поддерживая удары киевского режима по критической энергетической инфраструктуре России, заявил замглавы МИД Александр Панкин.

    «Рассчитываем, что саммит в Майами позволит закрепить этот ведущий форум глобального управления на конструктивных позициях, способствуя возврату крупнейших экономик к равноправному сотрудничеству на основе взаимного интереса», – сказал Панкин.

    Дипломат также отметил, что Украина продолжает атаковать критически важную энергоинфраструктуру при поддержке ЕС, передает ТАСС.

    «Обратив против стратегических конкурентов экономическое оружие в надежде на сохранение доминирования, ЕС, по сути, выстрелил себе в ногу», – подчеркнул он.

    По его словам, турбулентность в энергетике негативно сказывается на всех, но особенно сильно бьет по энергодефицитной Европе. Он добавил, что долгосрочная стабилизация невозможна без отказа от недобросовестной конкуренции.

    В этом году председательство в G20 перешло к США. Финальный саммит пройдет 14–15 декабря в окрестностях Майами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу замглавы МИД России Александр Панкин заявил о начале работы над лидерской декларацией саммита G20 в Майами.

    Панкин назвал рациональным подход США к обеспечению энергоизобилия.

    В прошлом месяце замглавы МИД Александр Грушко заявил о невозможности возвращения к нормальным отношениям с Европой.

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    7 ноября 2026, 23:39 • Новости дня
    Украинские СМИ сообщили о погружении Киева во тьму

    Киев погрузился во тьму из-за отключений света

    Tекст: Денис Тельманов

    В Киеве введены экстренные отключения света, из-за чего улицы и дома погрузились во тьму, сообщили украинские СМИ.

    В украинской столице из-за сложной ситуации в энергосистеме введены экстренные отключения электроэнергии, улицы и дома остаются без освещения. Видео улиц без света опубликовало украинское издание «Новости.LIVE».

    Ранее депутат Верховной рады Сергей Козырь предупреждал о возможном «коллапсе двойного масштаба» в Киеве зимой из-за отсутствия света и воды. Мэр города Виталий Кличко во вторник назвал ситуацию с электроснабжением крайне сложной в связи с повреждением объектов энергоузла, а также вырабатывающих мощностей и сетей по всей стране.

    Энергетический эксперт Юрий Корольчук прогнозировал отключения электричества на Украине зимой до 20 часов в сутки. Премьер-министр Сергей Корецкий также отмечал, что предстоящая зима может стать для страны сложнее прошлой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Киеве и еще четырех областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии.

    В четверг жителей украинской столицы призвали готовиться к жестким графикам отключения водоснабжения. В среду в Киеве местные жители перекрыли одну из дорог из-за длительных отключений света.

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    8 ноября 2026, 03:00 • Новости дня
    Толстой назвал неприемлемым план ЕС ввести войска на Украину при перемирии

    В Госдуме исключили возможность перемирия для ввода войск Европы на Украину

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил, что Россия не допустит временного прекращения огня для отправки на Украину европейских военных.

    Европейские страны вынашивали планы по вводу своих войск на Украину под флагом «коалиции желающих», рассчитывая на заключение временного перемирия с Россией, передает ТАСС.

    «У европейцев была очень глупая и наивная идея: они считали, что, добившись от России хотя бы временного прекращения огня, они смогут ввести на Украину войска под флагом «коалиции желающих». Для нас этот вариант неприемлем, и ничего подобного не будет», – заявил Толстой.

    Депутат допустил возможность учета позиции Евросоюза при решении украинского вопроса. При этом он подчеркнул отсутствие приоритетности мнения европейцев для Москвы, поскольку содержание позиции Брюсселя менялось уже трижды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр обороны Германии Борис Писториус выразил недовольство методами президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса.

    В пятницу зять американского лидера Джаред Кушнер допустил расширение формата переговоров по Украине за счет европейских союзников США.

    Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие представителей европейских стран в переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби.

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    7 ноября 2026, 20:46 • Новости дня
    Эрдоган заявил о готовности продолжить работу по урегулированию на Украине

    Эрдоган заявил о готовности Турции помогать урегулированию на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с главой американского государства Дональдом Трампом заявил о намерении Анкары и дальше вносить вклад в урегулирование конфликта на Украине.

    Эрдоган провел телефонный разговор с Трампом в субботу. Лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и США, а также региональные и глобальные события, передает РИА «Новости».

    «Президент Эрдоган заявил, что турецкая сторона будет и впредь вносить вклад в работу по этому вопросу, а также подчеркнул важность расширения контактов как с Украиной, так и с Россией», – сообщила канцелярия турецкого лидера.

    Также президент Турции выразил надежду на то, что активизация дипломатических усилий по прекращению конфликта принесет положительные результаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Эрдоган заявил о желании в ближайшее время провести переговоры с президентом Владимиром Путиным для обсуждения украинского кризиса.

    В сентябре источник в турецком правительстве сообщил о возможности обсуждения инициатив по возобновлению переговоров по урегулированию конфликта на Украине на встрече Эрдогана с Дональдом Трампом в Нью-Йорке.

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    В Госдуме сочли Европу проигравшей стороной в конфликте на Украине
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    Россия может стать газовой опорой для Ирана

    Иран очень хочет покупать российский газ, хотя сам является вторым в мире государством по его запасам. Голубое топливо из России необходимо Ирану для собственных нужд и для перепродажи в соседние страны. Почему Тегеран не может обеспечить себя газом самостоятельно и куда он собрался экспортировать российский газ? Подробности

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    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

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    Ночной разгром объектов ВСУ в Киеве доказал превосходство российского оружия

    Россия нанесла массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по военным и инфраструктурным объектам в Киеве и за его пределами. Это была одна из самых скоординированных атак. Как говорят эксперты, главное отличие этих ударов заключается в смене тактики и применяемого вооружения. Кроме того, возможности достигать столь защищенных целей в самом Киеве указывают на явное технологическое превосходство российского оружия над западными противоракетными комплексами. Подробности

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    Польшу потрясла «трагедия в американском стиле»

    В Кракове произошел теракт, ужаснувший всю Польшу. Местный житель открыл стрельбу по прохожим из автомобиля, в результате чего шесть человек погибли, больше десяти человек получили ранения. По мнению экспертов, глубинной причиной теракта стала многолетняя информационная политика Варшавы. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Отпуск за свой счет в 2026 году: как написать заявление и может ли работодатель отказать

      Отпуск без сохранения заработной платы позволяет не выходить на работу по личным или семейным причинам. Ниже описано, в каких случаях работодатель обязан его предоставить, когда он вправе отказать, как составить заявление и как такой отпуск влияет на стаж и зарплату.

    • Мужское здоровье после 40 лет: какие обследования пройти, анализы, питание и профилактика

      После 40 лет мужчинам особенно важно контролировать артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина, массу тела и другие факторы риска хронических заболеваний. При этом ежегодно сдавать «все гормоны» или ПСА только из-за возраста не требуется: набор исследований зависит от возраста, жалоб и индивидуальных рисков. Разбираемся, какие обследования нужны мужчинам после 40 лет, что входит в диспансеризацию, когда проверять простату и тестостерон, как скорректировать питание и сколько физической активности необходимо для сохранения здоровья.

    • Здоровье женщины после 50 лет: менопауза, питание, обследования и профилактика заболеваний

      После 50 лет в организме женщины происходят возрастные и гормональные изменения, которые могут влиять на самочувствие, сон, обмен веществ, состояние костей и сердечно-сосудистой системы. Одним из главных этапов этого периода становится менопауза, связанная со снижением выработки эстрогенов. При этом поддерживать здоровье после 50 помогают не только питание и физическая активность, но и регулярные профилактические обследования. Разбираемся, что происходит с организмом женщины после 50 лет, как меняются питание и нагрузка, какие обследования важно не пропускать и когда симптомы менопаузы стоит обсудить с врачом.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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