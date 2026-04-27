Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинская бригада «Азов» (организация запрещена в России и признана террористической) активно ищет химиков с высшим образованием для работы с токсичными веществами, передает ТАСС. Объявление о наборе специалистов размещено на одном из специализированных украинских сайтов, с которым ознакомились журналисты агентства.

В объявлении указывается, что будущим сотрудникам предлагается «работа с токсичными, а также с легковоспламеняющимися и взрывоопасными веществами». Кроме того, кандидатам необходим опыт работы с химическими веществами и навыки химического синтеза, а также высшее образование по специальности. Подчеркивается, что обязанности будут выполняться в зоне активных боевых действий.

Ранее командир зенитного дивизиона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным Чех сообщил, что украинские военные на константиновском направлении в Донецкой Народной Республике применяют отравляющие вещества. По его словам, в частности, украинские подразделения смазывают свои беспилотники нейротоксином.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные находят на оставленных позициях ВСУ брошенные лаборатории с токсичными химикатами. Сотрудник ФСБ России заявил о систематическом использовании украинской армией химического оружия в зоне спецоперации. Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов сообщил об обучении украинских солдат применению химических боеприпасов.