  • Новость часаКремль заявил о серьезной паузе в диалоге России и США
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Китай предложил США триллион за отказ от войны
    Политолог объяснил желание Украины «декоммунизировать» Бородинскую битву
    Зеленский пригрозил блэкаутами российским городам
    Бабиш отказался финансировать поставки оружия Украине из бюджета Чехии
    Bloomberg: Российские удары вывели из строя половину газодобычи Украины
    Политолог Ципис назвал ХАМАС победителем в сделке с Израилем
    Путин и Рахмон заявили об углублении партнерства России и Таджикистана
    Вучич обвинил Турцию в дестабилизации Балкан
    Верховный суд не позволил назначать чрезмерно мягкое наказание за госизмену
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов На смену западным славистам пришли турецкие русисты

    Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.

    0 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как тут не материться?

    Интернет уже не наш, не личный. Точнее, есть и наш интернет, а есть тот, который постепенно присваивает себе государство. И присваивает, надо отметить, довольно эффективно. Электронный документооборот, служебные приложения, коммуникация с бюрократами. И вот где среди этого может быть место мату?

    11 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Не давайте Трампу медальку

    Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.

    9 комментариев
    9 октября 2025, 13:06 • Новости дня

    Сальдо сообщил о сбросах ВСУ замаскированных под кусты мин-ловушек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предупредил о новой тактике ВСУ: мины, замаскированные под кусты, сбрасывают с дронов, что затрудняет их обнаружение.

    По его словам, вооруженные силы Украины начали использовать новую тактику минирования территории, сообщает ТАСС.

    Сальдо подчеркнул: «Противник сбрасывал с дронов самодельные мины, замаскированные под растения. Будьте предельно осторожны: они взрываются при касании или даже приближении к ним».

    На опубликованной фотографии видно, что для маскировки взрывное устройство помещают в пластиковую бутылку, через горлышко которой вставлен металлический штырь для втыкания в землю, а с обратной стороны крепятся ветки с листьями, имитируя настоящий куст.

    Власти региона также сообщили о продолжающихся обстрелах левобережья Днепра со стороны ВСУ. За минувшие сутки зафиксированы повреждения нескольких гражданских объектов, а в Каховке и Новой Каховке в результате попаданий беспилотников произошли пожары в частных домах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курской области обнаружили мины, замаскированные под березовые бревна. Украинские военные начали хаотично минировать поля в Запорожской области, опасаясь прорыва российских войск. ВСУ дистанционно заминировали гражданские объекты в Курской области.

    8 октября 2025, 17:52 • Новости дня
    Российский боец в одиночку уничтожил пятерых военных ВСУ под Новогригоровкой
    Российский боец в одиночку уничтожил пятерых военных ВСУ под Новогригоровкой
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Один из военнослужащих группировки «Восток» успешно ликвидировал пятерых украинских военных во время освобождения Новогригоровки в Запорожской области.

    Российский военнослужащий из группировки войск «Восток» в одиночку справился с пятью бойцами Вооруженных сил Украины во время освобождения Новогригоровки в Запорожской области, передает ТАСС. В силовых структурах отметили, что боец обнаружил местоположение противников, бросил гранату в окно дома, а затем открыл огонь из автомата и уничтожил двоих украинских бойцов.

    Как сообщили в ведомстве, трое оставшихся украинских военных попытались отступить, но российский боец предвидел их манёвр. Он укрылся в погребе и из засады атаковал отступающих, тяжело ранив их.

    Завершили операцию российские операторы беспилотников, которые добили оставшихся украинских военнослужащих, чтобы не подвергать опасности своего сослуживца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, войска группировки «Восток» провели решительное наступление в Запорожской области. Они взяли под контроль населенный пункт Новогригоровка. Подразделения ВСУ были уничтожены в ходе боевых действий.

    Комментарии (11)
    9 октября 2025, 08:51 • Новости дня
    Украинские военные попали в оперативное окружение под Северском

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская батальонно-тактическая группа оказалась в оперативном окружении на высотах между Кузьминовкой и Выемкой в районе Северска, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Российские войска заняли выгодные позиций западнее Выемки, потому ВСУ попали в окружение, пояснил Марочко, передает РИА «Новости».

    При этом украинские боевики продолжают удерживать укрепрайон между этими населенными пунктами.

    Марочко отметил, что ширина горловины образовавшегося котла составляет примерно три километра. Но у украинской группировки фактически нет возможности покинуть позиции из-за плотного огневого воздействия российских войск.

    По его мнению, сложившаяся ситуация стала следствием некомпетентных решений и несвоевременных действий украинского командования.

    Ранее Марочко сообщал, что одна из группировок ВСУ оказалась в оперативном окружении у Кузьминовки в ДНР, она уже не может организованно отойти из-за плотного огня российских военных.

    Напомним, ВС России освободили Кузьминовку. До этого Марочко заявлял о прорыве российских сил у Кузьминовки.

    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 17:56 • Видео
    Меркель раскрыла заговор русофобов

    Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что позиция Польши и стран Прибалтики насчет переговоров с Россией в 2021 году помешала предотвратить военный конфликт, вызвала в Восточной Европе истерику.

    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 22:17 • Новости дня
    Хинштейн заявил о планах увековечить память героев КНДР в Курской области

    Хинштейн: Обязательно увековечим память героев КНДР в Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    Курская область считает КНДР братской страной благодаря участию северокорейских военных в освобождении приграничных территорий, их подвиг планируют увековечить, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

    Хинштейн в Telegram сообщил о вылете в Пхеньян в составе делегации, возглавляемой замглавы Совета безопасности Дмитрием Медведевым, для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Трудовой партии Кореи, передает РИА «Новости».

    Хинштейн подчеркнул, что Курская область считает КНДР братской страной, поскольку корейские военные активно помогали освобождать приграничье от украинских боевиков. «Обязательно увековечим память героев КНДР на нашей земле», – добавил он.

    По его словам, сейчас в области работают группировки разминирования, которые очищают землю и готовят ее для восстановления мирных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Медведев прибыл в КНДР с официальным визитом. На прошлой неделе министр обороны России Андрей Белоусов выразил благодарность военнослужащим Корейской народной армии за их участие в освобождении Курской области. Президент России Владимир Путин поблагодарил КНДР и отметил, что вклад корейских воинов стал частью борьбы с неонацизмом.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 07:59 • Новости дня
    Студент университета Герцена получил 13 лет за оправдание терроризма и госизмену

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Апелляционной военный суд в подмосковной Власихе признал законным приговор студенту университета Герцена Даниилу Галицкому (внесен в РФ в перечень террористов), осужденного на 13 лет лишения свободы за госизмену и оправдание терроризма, сообщили в суде

    Апелляционный военный суд во Власихе признал законным приговор студенту университета Герцена Даниилу Галицкому, осужденному на 13 лет лишения свободы за государственную измену и оправдание терроризма, сообщает ТАСС. Таким образом, решение суда первой инстанции вступило в законную силу, а жалобы защиты были отклонены.

    Суд официально подтвердил: «Приговор от 19 мая 2025 года в отношении Галицкого Даниила Андреевича оставлен без изменений, а апелляционные жалобы защиты – без удовлетворения. Решение вступило в силу».

    Первый Западный окружной военный суд рассматривал дело Галицкого в закрытом режиме на нескольких заседаниях. Ему назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также годовой запрет на администрирование интернет-ресурсов.

    Галицкого признали виновным по статьям 275 и 205.2 УК РФ – государственная измена путем финансирования ВСУ и оправдание терроризма. В суде не раскрыли детали уголовного дела, ссылаясь на закрытый характер процесса.

    До задержания студент обучался на четвертом курсе кафедры политологии в педагогическом университете имени Герцена в Петербурге и планировал работать политическим журналистом. Арест состоялся почти полтора года назад, а судебный процесс сопровождался повышенными мерами секретности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала агента Киева, который подорвал машину военного в Наро-Фоминске. Жителя Хабаровского края осудили на 14 лет за государственную измену. Мещанский суд Москвы арестовал предпринимателя Деревянко по обвинению в госизмене.

    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 23:37 • Новости дня
    Российская ПВО уничтожила 27 украинских беспилотников в пяти регионах
    Российская ПВО уничтожила 27 украинских беспилотников в пяти регионах
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В течение трех часов силы ПВО в пяти регионах России сбили 27 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    С 20.00 до 23.00 мск десять дронов были сбиты над Брянской областью, шесть – над Ростовской областью, четыре – над Воронежской областью, четыре – над Курской областью и три – над Белгородской областью, сообщило ведомство в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы противовоздушной обороны России сбили восемь украинских беспилотников самолетного типа над Брянской, Белгородской и Курской областями с 14.00 до 17.00 мск.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 02:43 • Новости дня
    Беспилотники атаковали объекты ТЭК в Волгоградской области

    Произошли возгорания на территории объектов ТЭК в Волгоградской области

    Беспилотники атаковали объекты ТЭК в Волгоградской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате ночной атаки беспилотников зафиксированы возгорания на объектах топливно-энергетического комплекса, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

    В Telegram-канале администрации Волгоградской области со ссылкой на губернатора сообщили о массированной атаке БПЛА.

    В Котовском районе после падения обломков одного из БПЛА частично повреждено здание котельной. Кроме того, произошли возгорания на территории объектов топливно-энергетического комплекса.

    «В настоящее время оперативно прибывшие пожарные службы на месте ликвидируют очаги возгораний», – отметил губернатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили десять дронов в пяти регионах России с 20.00 до 23.00 по московскому времени.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 03:55 • Новости дня
    Перебои с электричеством начались в Одесской области
    Перебои с электричеством начались в Одесской области
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В населенных пунктах Одесской области Украины зафиксированы перебои с электроснабжением, сообщили украинские СМИ.

    В результате «прилетов» частично без света оказались такие населенные пункты, как Малая Долина, Великодолинское и Черемушки, пишут украинские СМИ.

    В свою очередь, «Военкоры Русской весны» пишут, что «более 21 удара нанесли «Герани» в начале ночи в Одессе и области», атакованы одесские порты, в частности, «поражен и пылает порт Ильичевск (Черноморск)», также «горит и судоремонтный завод».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одесской области Украины была объявлена воздушная тревога. В Одессе прогремели взрывы.

    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 18:07 • Новости дня
    Восемь украинских дронов сбили над тремя российскими областями

    Силы ПВО уничтожили беспилотники ВСУ в Брянской, Белгородской и Курской областях

    Tекст: Евгения Караваева

    В течение трех часов российские военные отразили атаку восьми украинских беспилотников, сбив их в приграничных регионах страны.

    Силы противовоздушной обороны России сбили восемь украинских беспилотников самолетного типа над Брянской, Белгородской и Курской областями, сообщает Министерство обороны России в Telegram.

    В ведомстве уточнили, что дежурные расчеты ПВО уничтожили пять беспилотников над Брянской областью, два – над Белгородской и один – над Курской. Операция проходила с 14.00 до 17.00 по московскому времени 8 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на среду дежурные средства ПВО поразили 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российской территорией.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 06:57 • Новости дня
    Российский боец рассказал о минировании ВСУ своих раненых сослуживцев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные минируют собственных раненых в Запорожской области, что препятствует российским бойцам оказать им помощь или эвакуировать, рассказал командир штурмовой группы группировки войск «Восток» ВС РФ с позывным «Дождь».

    По его словам, украинские бойцы минируют собственных раненых сослуживцев в Запорожской области, из-за чего российские военные не могут оказать им помощь, передает РИА «Новости». «Они стали сейчас необычно минировать своих же собственных бойцов – «трехсотых» (раненых). Наши ребята даже не могут подойти, помощь оказать либо эвакуировать. Пытаемся как-то подойти, как-то помочь», – сообщил «Дождь».

    По мнению командира, такие действия связаны со страхом украинских военных, что раненые могут раскрыть информацию о положении дел на их позициях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ заминировали центр Красноармейска перед отступлением. Украинские военные начали минировать пути отхода своих подразделений. ВСУ также заминировали тропинки и деревья в Серебрянском лесничестве.

    Комментарии (0)
    8 октября 2025, 23:49 • Новости дня
    Падение украинского беспилотника вызвало возгорание травы в Курчатове

    Tекст: Антон Антонов

    В Курчатове из-за падения украинского беспилотника возник пожар на площади около 500 кв. м, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

    «Вражеские удары ВСУ продолжаются», – сообщил Хинштейн в Telegram.

    По словам губернатора, в результате падения БПЛА загорелась сухая трава. Оперативные службы выехали на место происшествия и приступили к ликвидации огня. Никто не пострадал, разрушения отсутствуют. Губернатор призвал жителей сохранять бдительность и соблюдать меры безопасности в связи с продолжающимися атаками на объекты региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили 27 украинских беспилотников самолетного типа в пяти регионах России с 20.00 до 23.00 мск. Четыре беспилотника уничтожили над Курской областью.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 06:44 • Новости дня
    Нацгвардия Украины отправила заградотряд в Сумскую область

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Сумской области на Украине развернули подразделение Нацгвардии для контроля ситуации с массовым дезертирством среди бойцов вооруженных сил, сообщили в российских силовых структурах.

    2-я Галицкая отдельная бригада Национальной гвардии Украины из Львова была направлена в Сумскую область в качестве заградотряда, передает ТАСС. Такое решение принято из-за масштабного дезертирства военнослужащих украинской армии на этом направлении.

    Собеседник агентства заявил: «Проблема дезертирства очень беспокоит командование оперативно-тактической группировки «Сумы». Для ее решения в Сумскую область направлена 2-я Галицкая отдельная бригада НГУ из Львова. Их задача, находясь на второй линии обороны, препятствовать самовольному оставлению позиции военнослужащими ВСУ. В случаях дезертирства, разрешено применять оружие».

    Ранее офис генерального прокурора Украины сообщал, что с 2022 года в стране возбуждено более 270 тыс. уголовных дел по фактам дезертирства и самовольного оставления части.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Донецкой Народной Республики заявили о бегстве боевиков «Азова» из Красноармейска. Аналитики рассматривали, когда массовое дезертирство солдат ВСУ может перерасти в полноценное бегство. С начала года зафиксировали почти 143 тыс. случаев дезертирства из ВСУ.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 07:46 • Новости дня
    Киев усилил Купянское направление штурмовиками из заключённых

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины перебросили в район Купянска новую группу осужденных, заключивших контракт с Минобороны, для усиления своих позиций, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, Киев усиливает группировку ВСУ в районе Купянска за счет привлечения штурмовиков из числа заключенных, передает ТАСС. Марочко подчеркнул: «По данным агентурного источника, в населенный пункт Оскол Харьковской области под военизированной охраной прибыли 3 автозака с заключенными, подписавшими контракт с украинским Министерством обороны». Эксперт добавил, что с начала октября это уже вторая подобная партия, привлеченная для пополнения штурмовых подразделений ВСУ на этом направлении.

    Прибывший взвод штурмовиков разместили в лесном массиве на территории заброшенной турбазы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщил, что ВСУ применяют роботов в районе Купянска. Силовики отметили длительное пребывание украинских солдат без провизии в этом направлении. Группировка «Запад» завершает разгром подразделений ВСУ в южных кварталах Купянска.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 08:16 • Новости дня
    ВС России окружили ВСУ у Кузьминовки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группировка ВСУ, оказавшаяся в оперативном окружении у Кузьминовки в ДНР, из-за плотного огня российских сил утратила возможность для организованного отхода, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко сообщил, что российские бойцы взяли в окружение подразделение Вооруженных сил Украины у Кузьминовки Донецкой Народной Республики, передает ТАСС.\

    По его словам, силы РФ заняли выгодные позиции западнее Выемки, что позволило создать оперативное окружение для украинской батальонно-тактической группы.

    Марочко отметил, что украинские формирования продолжают удерживать укрепрайон на высотах между Кузьминовкой и Выемкой. При этом, несмотря на то что ширина «горловины» окружения составляет еще около 3 км, украинские военные практически не имеют возможности организованно покинуть район из-за плотного огневого воздействия российских бойцов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Кузьминовку в ДНР. Марочко сообщил о прорыве ВС России у Кузьминовки.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 06:44 • Новости дня
    Потери ВСУ в боях с «Северянами» за сутки превысили 210 человек

    Tекст: Антон Антонов

    За сутки потери вооруженных сил Украины в боях с группировкой российских войск «Север» составили более 210 человек.

    «За сутки потери противника составили свыше 210 человек (из них более 145 в Сумской области и свыше 65 в Харьковской)», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    На Сумском направлении на всем участке фронта в Сумской области продолжаются ожесточенные бои. Российские авиация и артиллерия наносят удары по скоплениям личного состава, техники и складам ВСУ. ВСУ контратакуют правый фланг наступающей группировки «Северян» и пытаются вернуть утраченные позиции. В районе Андреевки подразделения «Северян» отразили атаку ВСУ, в результате огневого поражения боевая группа противника была полностью уничтожена.

    На Теткинском и Глушковском участках фронта расчеты ударных БПЛА «Герань-2» наносили удары по логистическим объектам ВСУ возле Ворожбы. Артиллерия «Северян» открывала огонь по скоплениям в районе Искрисковщины.

    На Харьковском направлении российские войска при поддержке авиации, артиллерии и ТОСов продолжают наступление практически по всей линии соприкосновения. ВСУ находятся в обороне и несут значительные потери. В лесу у Синельниково российские подразделения заняли опорный пункт ВСУ и продвинулись на 300 м. В Волчанске на левом берегу Волчьей «Северяне» зачистили около 20 технических зданий и продвинулись на востоке города в районе Тихого, заняв две огневые позиции ВСУ. Общее продвижение здесь составило до 500 м.

    На участке Меловое–Хатнее российские штурмовые группы продвинулись на 600 м. Авиация и БПЛА «Герань-2» нанесли удары по позициям ВСУ в районах Двуречанского, Чугуновки и Лозового, уничтожив скопления личного состава и техники противника. На Липцовском участке изменений нет, но расчеты БПЛА «Северян» продолжили наносить удары по станциям РЭР и пунктам управления БПЛА ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, штурмовые подразделения «Северян» уничтожили силы украинских войск на участке Меловое-Хатнее. Подразделения также заняли несколько лесных массивов. Военные продвинулись до 1,5 тыс. м на данном направлении.

    Комментарии (0)
    9 октября 2025, 09:11 • Новости дня
    Командиры ВСУ отправили непригодного для службы солдата на передовую

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнопленный ВСУ Андрей Заставский заявил, что его с тяжелыми травмами отправили на передовую для проверки пригодности к военной службе.

    Заставский рассказал, что командование отправило его на передовую позицию, чтобы проверить его небоеспособность, передает ТАСС.

    У Заставского были серьезные проблемы со здоровьем – две металлические пластины в ноге и переломанная грудная клетка. Из-за этих травм он дважды не прошел медкомиссию, но на третий раз все же был мобилизован.

    Пленный заявил, что не хотел отправляться на боевые позиции, пытаясь добиться перекомиссии. «Мне говорят, надо, чтобы ты хотя бы раз вышел на боевые, чтобы мы увидели, что ты не можешь [воевать]», – процитировал он своих командиров. При этом ему обещали, что он отправится на вторую линию обороны, где нет боев, и после возвращения сразу попадет в госпиталь на дообследование.

    Однако на деле военнослужащий оказался на новой, передовой позиции, куда, по его словам, какой-то начальник захотел продвинуться. На передовой Заставский не спал трое суток, а затем от усталости заснул. Когда он проснулся, то увидел перед собой российских военнослужащих, которые взяли его в плен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военкомы на Украине избили мужчину, который пытался спасти своего брата-инвалида от мобилизации. Пленный солдат ВСУ рассказал, что на фронт на Украине отправляют даже инвалидов и погибших. ВСУ привлекли инвалидов для рытья окопов на запорожском направлении.

    Комментарии (0)
    Главное
    Кремль заявил о серьезной паузе в диалоге России и США
    Сийярто заявил о потере Зеленским связи с реальностью
    Медведев заявил о вечной памяти подвига военных КНДР в Курской области
    Американского дипломата уволили из-за романа с китайской коммунисткой
    Президент Колумбии обвинил США в ударе по лодке с мирными людьми
    В РАН предупредили о риске затопления ряда российских городов
    В Госдуме предложили ускорить возврат денег на карты после отмены покупки

    Газпрому грозит национализация в Сербии

    У Газпрома забирают один из самых современных в Европе НПЗ – сербский, в который он инвестировал 3 млрд долларов. Если Сербия национализирует его долю, то российская сторона получит значительно меньше, чем вложила в модернизацию местного завода. Почему дружественная России Сербия идет на такой недружественный шаг? Подробности

    Перейти в раздел

    Китай предложил США триллион за отказ от войны

    Вопрос о судьбе Тайваня вновь обострился, дойдя до точки, в которой президенту США Дональду Трампу нужно либо отречься от этого острова, либо готовиться к вооруженному конфликту с Китаем за контроль над ним. Сам Китай уже давно готовится, более того, его военные прорабатывают каждую деталь. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия лишает снабжения украинские группировки

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника? Подробности

    Перейти в раздел

    Супруги Тихановские надоели Литве

    Власти Литвы понижают уровень охраны самозваной «президентки Беларуси» Светланы Тихановской. Вслед за этим офис Тихановской в Вильнюсе сообщил о «приостановке» своей деятельности. Все это происходит на фоне того, что сбежавшими «лидерами белорусской оппозиции» недовольно и литовское руководство, и избиратели – поскольку этот политический проект себя явно не оправдал. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      На смену западным славистам пришли турецкие русисты

      Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.

      0 комментариев
    • Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов
      Как тут не материться?

      Интернет уже не наш, не личный. Точнее, есть и наш интернет, а есть тот, который постепенно присваивает себе государство. И присваивает, надо отметить, довольно эффективно. Электронный документооборот, служебные приложения, коммуникация с бюрократами. И вот где среди этого может быть место мату?

      11 комментариев
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Не давайте Трампу медальку

      Сам Трамп искренне считает, что он Нобелевку заслужил – ведь, по его словам, менее чем за год своего правления уже завершил семь войн. Такой эффективности мог бы позавидовать любой политик и даже святой. Однако многие уверены, что Трамп не завершил ни одной войны.

      9 комментариев
    Перейти в раздел

    • Меркель раскрыла заговор русофобов

      Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что позиция Польши и стран Прибалтики насчет переговоров с Россией в 2021 году помешала предотвратить военный конфликт, вызвала в Восточной Европе истерику.

    • Как Петр Первый завел пружину Российской империи

      Одни считают Петра Первого тираном, который насилием и кровью сбил Россию с ее истинного пути. Другие – человеком, принесшим России прогресс через прорубленное в Европу окно. Но есть и третий взгляд, вне этой классической дихотомии. Возможно, он дает возможность лучше понять логику Петровских реформ.

    • Франция шокировала Евросоюз

      Очередная отставка французского правительства всего через месяц после назначения вызвала шок в Брюсселе. Проблемы с бюджетом Франции из-за ее значительной роли в сообществе – это проблемы с бюджетом всего ЕС в условиях, когда нужно срочно наращивать расходы на Украину.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации