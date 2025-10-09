Сальдо сообщил о сбросах ВСУ замаскированных под кусты мин-ловушек

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, вооруженные силы Украины начали использовать новую тактику минирования территории, сообщает ТАСС.

Сальдо подчеркнул: «Противник сбрасывал с дронов самодельные мины, замаскированные под растения. Будьте предельно осторожны: они взрываются при касании или даже приближении к ним».

На опубликованной фотографии видно, что для маскировки взрывное устройство помещают в пластиковую бутылку, через горлышко которой вставлен металлический штырь для втыкания в землю, а с обратной стороны крепятся ветки с листьями, имитируя настоящий куст.

Власти региона также сообщили о продолжающихся обстрелах левобережья Днепра со стороны ВСУ. За минувшие сутки зафиксированы повреждения нескольких гражданских объектов, а в Каховке и Новой Каховке в результате попаданий беспилотников произошли пожары в частных домах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курской области обнаружили мины, замаскированные под березовые бревна. Украинские военные начали хаотично минировать поля в Запорожской области, опасаясь прорыва российских войск. ВСУ дистанционно заминировали гражданские объекты в Курской области.