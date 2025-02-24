Открывшаяся дорога к миру – это заслуга российского солдата, который в течение трех лет противостоит украинской армии, усиленной тысячами иностранных наемников и натовских советников, подпитываемой оружейными арсеналами полусотни стран, пользующейся спутниковой связью от прогрессивного Илона Маска.4 комментария
Рогов сообщил о хаотичном минировании ВСУ полей в Запорожье
Рогов сообщил о хаотичном минировании полей ВСУ в Запорожской области
Украинские военные начали хаотично минировать поля в Запорожской области, опасаясь прорыва российских войск, сообщил Владимир Рогов.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил о начавшемся хаотичном минировании полей в оккупированной части Запорожской области украинскими военными. По его словам, это связано с опасениями прорыва российских войск, передает РИА «Новости».
Кроме этого, Рогов сообщил о значительном усилении интенсивности обстрелов на линии фронта со стороны украинских войск, что также является частью их попыток удержать позиции в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ дистанционно заминировали гражданские объекты в Курской области. Также сообщалось, что Рогов сообщил о более 500 тыс. мин в Запорожской области. Ранее ВСУ заминировали зону под Кременной немецкими минами.