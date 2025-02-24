Рогов сообщил о хаотичном минировании полей ВСУ в Запорожской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил о начавшемся хаотичном минировании полей в оккупированной части Запорожской области украинскими военными. По его словам, это связано с опасениями прорыва российских войск, передает РИА «Новости».

Кроме этого, Рогов сообщил о значительном усилении интенсивности обстрелов на линии фронта со стороны украинских войск, что также является частью их попыток удержать позиции в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ дистанционно заминировали гражданские объекты в Курской области. Также сообщалось, что Рогов сообщил о более 500 тыс. мин в Запорожской области. Ранее ВСУ заминировали зону под Кременной немецкими минами.