Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.14 комментариев
Рогов сообщил о более 500 тыс. мин в Запорожской области
Владимир Рогов заявил о свыше 500 тыс мин на ореховском участке фронта Запорожья
В Запорожской области на ореховском участке фронта может находиться более 500 тыс. неразорвавшихся мин, что создает значительные сложности для разминирования территории.
Владимир Рогов, сопредседатель координационного совета ОП РФ по интеграции новых субъектов РФ и председатель движения «Мы вместе с Россией», сообщил, что на ореховском участке фронта в Запорожской области может находиться более 500 тыс. неразорвавшихся мин, передает РИА Новости. Этот участок фронта стал местом попыток контрнаступления ВСУ в 2023-2024 годах, и ситуация с минами там особенно серьезная.
По словам Рогова, глубина обороны на этом направлении составляет около 20-25 километров с обеих сторон, и именно на этом отрезке сконцентрировано значительное количество мин. «На участке вот в эти 20-25 километров протяженности фронта с двух сторон где-то свыше полумиллиона мин точно находится», – отметил Рогов на круглом столе, посвященном вопросам восстановления и разминирования освобожденных территорий.
Он подчеркнул, что разминирование требует огромных усилий и займет много лет. Из-за такого большого количества мин работы по их обезвреживанию будут продолжаться в течение длительного времени. Это создает значительные трудности для восстановления региона и безопасности местного населения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ начали минировать пути отхода своих подразделений, чтобы затруднить наступление российских войск, а также заминировали зону под Кременной немецкими минами, что усложняет разминирование этой территории. Помимо этого, ВСУ стали маскировать взрывчатку в приграничных регионах под игрушки, повышая тем самым опасность для мирных жителей и подразделений, работающих в зоне конфликта.