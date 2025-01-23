Рогов сообщил о более 500 тыс. мин в Запорожской области

  • Новость часаГлава Минтруда анонсировал индексацию более 40 социальных выплат и пособий на 9,5%
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Еще одна африканская страна сделала шаг по сближению с Россией
    На пострадавших от разлива мазута пляжах Кубани решили заменить песок
    В тройку лидеров рейтинга по качеству жизни вошел новый регион
    Актер Борисов номинирован на «Оскар» за роль в фильме «Анора»
    Путин поручил проверить состояние танкерного флота России
    Путин: Наша страна должна быть в авангарде более справедливой модели мирового развития
    В МИД назвали цели Украины при насильственном вывозе детей из Красноармейска
    Захарова назвала ошибки Байдена преступлениями
    В Госдуме отреагировали на «свадьбу детей» в Астрахани
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Трамп начал переговоры с Россией с трэш-тока

    Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.

    14 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа превращается в «черную дыру» мировой политики

    Есть две вещи, чего в отношениях с новой американской администрацией действительно могут бояться европейские элиты. И возможное решение администрации Трампа продолжать военное противостояние с Россией на Украине, но снять с себя все расходы – не самая серьезная проблема из них.

    4 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Как реагировать на выпады Трампа

    Когда Трамп хочет чего-то добиться, действует суетливо, нахраписто и упорно, повторяя одно и то же десятки раз. Если на каждый выпад реагировать, вообще больше времени ни на что не останется. Тем более что содержания реакции Трамп не слышит и слушать не будет.

    7 комментариев
    23 января 2025, 20:27 • Новости дня

    Рогов сообщил о более 500 тыс. мин в Запорожской области

    Владимир Рогов заявил о свыше 500 тыс мин на ореховском участке фронта Запорожья

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Запорожской области на ореховском участке фронта может находиться более 500 тыс. неразорвавшихся мин, что создает значительные сложности для разминирования территории.

    Владимир Рогов, сопредседатель координационного совета ОП РФ по интеграции новых субъектов РФ и председатель движения «Мы вместе с Россией», сообщил, что на ореховском участке фронта в Запорожской области может находиться более 500 тыс. неразорвавшихся мин, передает РИА Новости. Этот участок фронта стал местом попыток контрнаступления ВСУ в 2023-2024 годах, и ситуация с минами там особенно серьезная.

    По словам Рогова, глубина обороны на этом направлении составляет около 20-25 километров с обеих сторон, и именно на этом отрезке сконцентрировано значительное количество мин. «На участке вот в эти 20-25 километров протяженности фронта с двух сторон где-то свыше полумиллиона мин точно находится», – отметил Рогов на круглом столе, посвященном вопросам восстановления и разминирования освобожденных территорий.

    Он подчеркнул, что разминирование требует огромных усилий и займет много лет. Из-за такого большого количества мин работы по их обезвреживанию будут продолжаться в течение длительного времени. Это создает значительные трудности для восстановления региона и безопасности местного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ начали минировать пути отхода своих подразделений, чтобы затруднить наступление российских войск, а также заминировали зону под Кременной немецкими минами, что усложняет разминирование этой территории. Помимо этого, ВСУ стали маскировать взрывчатку в приграничных регионах под игрушки, повышая тем самым опасность для мирных жителей и подразделений, работающих в зоне конфликта.

    23 января 2025, 13:05 • Новости дня
    Российские войска освободили Соленое в ДНР
    Российские войска освободили Соленое в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Центр» в последние сутки освободила населенный пункт Соленое в Донецкой народной республике, сообщили в российском министерстве обороны.

    Группировка также поразила живую силу и технику ВСУ у нескольких населенных пунктов, украинская сторона потеряла до 570 военнослужащих, четыре бронемашины, артиллерийскую установку, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» поразила формирования ВСУ в районах Волчанска и Малых Проходов. Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, три автомобиля и станцию РЭБ. Группировка войск «Запад» улучшила свои позиции, нанеся поражение украинским бригадам, в результате чего противник потерял более 530 военнослужащих.

    Южная группировка улучшила тактическое положение, потери ВСУ в зоне ее ответственности составили до 280 военнослужащих и восемь орудий полевой артиллерии. В Запорожской области войска группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника.

    В Херсонской области в зоне действия группировки «Днепр» ВСУ потеряли более 60 военнослужащих и станцию РЭБ. Также был ликвидирован полевой склад боеприпасов украинской армии.

    В прошлые сутки подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Западное в Харьковской области. До этого ВС России освободили населенный пункт Волково в ДНР.

    Коментарии (54)
    23 января 2025, 17:59 • Новости дня
    ВС России вступили в бой с элитной украинской бригадой «Лють»
    ВС России вступили в бой с элитной украинской бригадой «Лють»
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения группировки войск «Центр» поразили украинскую штурмовую бригаду «Лють» и технику ВСУ у шести поселков ДНР, сообщило Минобороны России.

    В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» нанесли удары по живой силе и технике штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины и пяти бригад ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Удары произошли в районах населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Нововасилевка, Новоелизаветовка, Песчаное и Славянка в Донецкой народной республике.

    ВСУ потеряли до 570 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая американский М113, а также девять автомобилей. Также уничтожена польская САУ Krab.

    Напомним, в четверг российские войска взяли под контроль поселок Соленое в Донецкой народной республике.

    Коментарии (6)
    23 января 2025, 18:51 • Видео
    Трамп начал шантаж России

    Президент США Дональд Трамп выступил со специальным обращением к властям России, потребовав заключить с ним сделку по Украине. В противном случае он обещает обрушить на Россию «налоги, санкции и тарифы». Как это понимать?

    Коментарии (0)
    22 января 2025, 22:12 • Новости дня
    Экс-командир элитной бригады «Анна Киевская» арестован на Украине

    Суд на Украине арестовал экс-командующего 155-й бригадой ВСУ Дмитрия Рюмшина

    Экс-командир элитной бригады «Анна Киевская» арестован на Украине
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Суд на Украине арестовал бывшего командира 155-й бригады «Анна Киевская» Дмитрия Рюмшина, сообщили украинские СМИ.

    Издание «Общественное. Новости» сообщило, что суд на Украине постановил арестовать экс-командира 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская» Дмитрия Рюмшина. Причиной ареста стало самовольное оставление места службы военнослужащими этой бригады. Суд установил залог в размере 90 млн гривен, что составляет 2,14 млн долларов, передает РИА «Новости».

    В настоящий момент проводится проверка на предмет наличия коррупционных схем в бригаде. Основное внимание уделяется отбору военнослужащих для обучения за границей, а также возможным случаям уклонения от служебных обязанностей за деньги. Рюмшину готовятся предъявить обвинение по статье о бездействии в условиях военного положения, что может повлечь до 10 лет лишения свободы.

    Ранее СБУ задержала экс-командира 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская» Дмитрия Рюмшина за сокрытие фактов самовольного оставления службы личным составом.

    Напомним, 155-я бригада ВСУ имени Анны Киевской столкнулась с проблемами дезертирства из-за низкой мотивации и недостаточного оснащения.

    Минобороны Франции сообщило, что «десятки» украинских солдат, проходивших обучение во Франции, дезертировали.

    На Украине начали расследование по статье «Дезертирство» в отношении обученной во Франции бригады, и сообщалось, что 1,7 тыс. из 2,3 тыс. обученных французами солдат дезертировали вскоре после отправки на фронт.

    Коментарии (12)
    23 января 2025, 09:00 • Новости дня
    Киев начал насильственно вывозить детей из Красноармейска

    Украинская полиция насильно вывозит детей из Красноармейска без родителей

    Киев начал насильственно вывозить детей из Красноармейска
    @ Narciso Contreras/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Украинская полиция начала насильственный вывоз детей из Красноармейска, сообщили в российских силовых структурах.

    Украинская полиция начала насильственный вывоз детей с территории Красноармейска, передает ТАСС.

    По данным российских силовых структур, спецподразделение «Белый ангел» до недавнего времени принуждало семьи с детьми к выезду. Но, как сообщили в силовых структурах, в последнее время ситуация ухудшилась, теперь процесс приобретает характер похищения. Детей насильно выводят из домов без родителей и увозят в неизвестном направлении. Дальнейшая судьба этих детей неизвестна.

    Тем временем в поселке Зверево, находящимся на юго-западной окраине Красноармейска, начались боевые действия. По данным силовых структур, бои развернулись за контроль над этой частью города.

    Ранее экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко заявил о нехватке сил для обороны Красноармейска на фоне возрастающей активности российских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России успешно перерезали трассу из Красноармейска в Днепропетровск, а ударные дроны уничтожили танк Leopard на Красноармейском направлении, и на Украине сообщили о хаосе в управлении на этом направлении.

    Коментарии (13)
    23 января 2025, 08:34 • Новости дня
    Пленный солдат заявил о брошенных раненых военных ВСУ в Великой Новоселке

    Украинские военные в Великой Новоселке оставили тяжелораненых без помощи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие ВСУ в районе Великой Новоселки, по словам пленного солдата Кирилла Козлова, эвакуируют только легкораненых, оставляя тяжелораненых без помощи.

    Военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Великой Новоселки забирают с поля боя только легкораненых, передает ТАСС. Об этом рассказал пленный солдат 110-й отдельной механизированной бригады Кирилл Козлов. По его словам, выводят только тех, кто может самостоятельно передвигаться.

    Козлов отметил, что если военнослужащий ранен в ногу и не может идти сам, его оставляют, несмотря на обещания об эвакуации, которые даются при отправке на фронт. Раненых в руку, по его словам, могут забрать, так как они способны передвигаться сами.

    Сам Козлов попал в плен несколько дней назад к северу от Великой Новоселки. До службы в армии он работал юристом в Одессе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Великой Новоселке начались бои на трех направлениях, а позже стало известно, что ВСУ использовали мирных жителей этого населенного пункта как живой щит, и в итоге ВСУ начали эвакуацию своих сил из Великой Новоселки.

    Коментарии (0)
    23 января 2025, 03:17 • Новости дня
    Дроны «Князь Вандал» уничтожили десятки Leopard и Abrams ВСУ

    Дроны «Князь Вандал Новгородский» уничтожили танки Leopard, Abrams и Challenger

    Tекст: Денис Тельманов

    Оптоволоконные FPV-дроны «Князь Вандал Новгородский» уничтожили несколько десятков единиц бронетехники Вооруженных сил Украины, включая немецкие танки Leopard 2A6, американские Abrams M1A1 и британские Challenger 2, с августа 2024 года.

    Как сообщает ТАСС, генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев заявил о значительных успехах использования дронов «Князь Вандал Новгородский». С августа 2024 года, когда дрон начал активно использоваться, уничтожено несколько десятков единиц западной бронетехники Вооруженных сил Украины. Среди уничтоженных танков были немецкие Leopard 2A6, американские Abrams M1A1 и британские Challenger 2.

    Чадаев добавил, что дроны также успешно ликвидировали танки Т-64, гаубицы M777 и самоходные артиллерийские установки Caesar и M109 Paladin французского и американского производства соответственно.

    FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» был разработан в НПЦ «Ушкуйник» и впервые испытан в августе 2024 года в Курской области. Его преимущество заключается в оптоволоконной связи, которая делает дрон невосприимчивым к средствам радиоэлектронной борьбы и позволяет выполнять различные задачи, в том числе уничтожение тяжелой бронетехники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России разработали новый дрон «Касатка», который может служить ретранслятором и ложной целью для запутывания противника. Китайские ученые создали первый в мире дрон, способный летать и плавать благодаря уникальной складной конструкции крыла. Более трех тыс. дронов-камикадзе «Микроб» с искусственным интеллектом и способностью автономно следовать за целью поступили в зону специальной военной операции на Украине.

    Коментарии (0)
    23 января 2025, 07:17 • Новости дня
    ВСУ оказались в клещах российских сил в Харьковской области

    Марочко: ВСУ оказались в клещах российских сил у Новой Кругляковки в Харьковской области

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные улучшили свое тактическое положение, сдавив ВСУ в клещи у Новой Кругляковки в Харьковской области, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские военные улучшили свое тактическое положение в Харьковской области, передает ТАСС.

    В частности, подразделения продвинулись в районах населенных пунктов Загрызово и Лозовая Изюмского района, сокращая межпозиционное пространство по флангам. Это позволило сформировать клещи для группировки вооруженных сил Украины, находящихся в районе Новой Кругляковки.

    Украинские подразделения, находящиеся северо-восточнее Новой Кругляковки, оказались в невыгодном положении. Расстояние между передовыми подразделениями России у Загрызово и Лозовой составляет около трех километров. В случае дальнейшего продвижения российских штурмовых групп вдоль берега реки Лозовая украинские силы могут быть оперативно окружены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Западное в Харьковской области. Кроме того, в прошлые сутки ВС России освободили населенный пункт Волково в Донецкой народной республике. До этого российские военные освободили населенные пункты Шевченко в ДНР и Новоегоровку в ЛНР.

    Коментарии (0)
    22 января 2025, 23:06 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Харькове

    Серия взрывов прогремела в Харькове на фоне воздушной тревоги

    Tекст: Вера Басилая

    В Харькове на фоне действующей воздушной тревоги прозвучало не менее двух взрывов, информации о пострадавших не поступало, сообщили украинские СМИ.

    Украинское издание «Общественное» сообщило, что в Харькове произошел взрыв, до этого мэр города Игорь Терехов сообщал еще об одном взрыве, объявлена воздушная тревога, передает ТАСС.

    Воздушная тревога также была объявлена в ряде других регионов Украины. На данный момент нет информации о жертвах или пострадавших в результате взрыва в Харькове.

    Ранее подполье сообщало о «редкого качества» ударе по базе иностранных наемников под Харьковом.

    Кроме того, ВС России нанесли удар в Днепропетровской области в районе сбора ВСУ, где планировался возможный прорыв или ротация украинских подразделений.

    Коментарии (0)
    23 января 2025, 05:32 • Новости дня
    Долг Артура Смольянинова превысил 200 тыс. рублей

    Смольянинов увеличил долг до 216 тыс. рублей из-за кредитов и штрафов

    Tекст: Денис Тельманов

    Артур Смольянинов накопил долги по кредитам и штрафам, которые превысили 216 тыс. рублей, включая штраф за дискредитацию армии.

    Как передает РИА «Новости», актер Артур Смольянинов, признанный иноагентом, увеличил свой долг до 216 тыс. рублей. Еще в июле 2024 года его задолженность составляла 164 тыс. рублей, включая почти 100 тыс. рублей по кредиту.

    На данный момент, согласно имеющимся документам, Смольянинов не погасил долг по кредиту и задолжал 30 тыс. рублей штрафа за дискредитацию Российской армии в 2022 году.

    Помимо этого, у актера числится 28 штрафов ГИБДД на сумму 41,5 тыс. рублей, из которых три взыскания на общую сумму 1,5 тыс. рублей были получены в этом месяце.

    В январе 2023 года Минюст внес Смольянинова в реестр иноагентов, а в мае текущего года он был включен в перечень террористов и экстремистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, актер Артур Смольянинов* подал апелляцию на решение Басманного суда о его заочном аресте по обвинению в распространении фейков о ВС России и возбуждении вражды. Ранее он был заочно арестован на два месяца по этому делу, причем мера пресечения вступит в силу после его экстрадиции или задержания на территории России.

    Также сообщалось, что Смольянинов*, внесенный в список иноагентов и экстремистов, заявил, что иноагент Михаил Ходорковский предлагал ему возвращаться в Россию и «захватывать власть» в беседе с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом).

    Коментарии (0)
    23 января 2025, 08:17 • Новости дня
    Бойцы ВСУ попали в окружение у Часова Яра в ДНР

    Марочко сообщил об окружении взвода ВСУ у Часов Яра в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе продвижения российских войск у Часова Яра в Донецкой народной республике около взвода солдат вооруженных сил Украины оказались в оперативном окружении.

    Около взвода военнослужащих вооруженных сил Украины оказались в оперативном окружении у Часова Яра в Донецкой народной республике, сообщает ТАСС. Это произошло вследствие продвижения российских военных на данном участке фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, войска ВС России вошли в цеха огнеупорного комбината в Часовом Яре, а также сообщалось о боях штурмовиков в микрорайоне Северный Часова Яра. Газета ВЗГЛЯД сообщила, что российские войска выбили ВСУ из огнеупорного комбината в Часовом Яре ДНР.

    Коментарии (0)
    23 января 2025, 00:35 • Новости дня
    ВСУ выпустили 59 боеприпасов по ДНР за сутки

    ВСУ совершили 19 атак по ДНР, выпустив 59 боеприпасов, есть жертвы

    Tекст: Денис Тельманов

    За сутки ВСУ обстреляли населенные пункты ДНР, выпустив 59 боеприпасов, один человек погиб и семеро получили ранения. В результате атак повреждено несколько объектов гражданской инфраструктуры и транспортных средств.

    Как сообщает ТАСС, за минувшие сутки Вооруженные силы Украины совершили 19 вооруженных атак по населенным пунктам Донецкой Народной Республики. Всего было выпущено 59 единиц различных боеприпасов. В результате обстрелов погиб один мирный житель и семеро получили ранения.

    По данным управления администрации главы и правительства республики по документированию военных преступлений Украины, повреждены два дома, два автомобиля и пять объектов гражданской инфраструктуры. Среди пострадавших объектов: колледж, линии электропередачи, предприятие магистральных электрических сетей, магазин и кафе в Горловке.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил об инциденте в Центрально-Городском районе Горловки, где при обстреле ствольной артиллерией погиб мужчина 1983 года рождения. Мужчина 1982 года рождения получил ранения средней степени тяжести. Также четверо женщин и мужчина пострадали в Никитовском и Калининском районах Горловки от обстрелов кассетными боеприпасами. Седьмой пострадавший был ранен в результате атаки украинского беспилотника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины использовали для атаки на Энергодар не менее четырех беспилотников, но обошлось без пострадавших и разрушений. В результате обстрела жилой многоэтажки в Новой Каховке Херсонской области пострадал мужчина, которого госпитализировали в местную больницу. В результате безуспешных попыток контратак вооруженных сил Украины в Луганской Народной Республике российские войска нанесли значительные потери противнику, уничтожив более 10 мест сосредоточения и два пункта управления БПЛА.

    Коментарии (0)
    23 января 2025, 13:37 • Новости дня
    Песков отказался комментировать публикацию Reuters о целях СВО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу публикации о том, что глава Российского государства Владимир Путин якобы считает цели СВО достигнутыми.

    «Не могу прокомментировать. Я не знаю, что это за источники [у Рейтер], поэтому не считаю возможным это комментировать», – цитирует Пескова ТАСС.

    Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что, по их данным, Путин считает задачи, поставленные в ходе специальной военной операции, выполненными. К их числу там отнесли контроль территорий, соединяющих Крым с материком, и ослабление ВСУ.

    Коментарии (0)
    23 января 2025, 08:51 • Новости дня
    Российские войска подошли к селу Срибное в ДНР

    Рогов сообщил о продвижении российских войск к селу Срибное в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска достигли окраин села Срибное в западной части ДНР, что свидетельствует о продолжении их наступления в этом регионе.

    Российские войска продвинулись в западной части ДНР и достигли окраин села Срибное, передает РИА «Новости». Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что российские бойцы смогли продвинуться западнее сел Ясеновое и Новоандреевка.

    По словам Рогова, российские войска продолжают выбивать противника из западных окраин ДНР, приближаясь к границе с Днепропетровской областью. Он подчеркнул, что за селом Срибное в паре километров находится село Запорожье, что делает продвижение стратегически важным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале января российские силовики сообщили о зачистке Дзержинска от ВСУ, а позже Рогов заявил о переходе города под контроль ВС России; в конце января стало известно о боях за Дзержинск в ДНР.

    Коментарии (0)
    23 января 2025, 13:09 • Новости дня
    В Госдуме заявление Зеленского о новых регионах России назвали бредом

    Депутат Госдумы Белик отверг заявление Зеленского о непризнании новых регионов России

    Tекст: Александра Юдина

    Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал бредом заявление Владимира Зеленского о непризнании новых российских регионов и подчеркнул его оторванность от реальности.

    Белик раскритиковал заявление Зеленского о непризнании новых регионов России, охарактеризовав его заявление как «бред человека, оторванного от реальности», передает РИА «Новости».

    Депутат подчеркнул, что Россия не нуждается в признании Зеленским ее новых территорий.

    По его мнению, Зеленский не является фигурой, способной повлиять на события, и продолжает отрицать существующую территориальную реальность.

    Белик также отметил, что мир понимает сложность восстановления отношений с Украиной даже после завершения спецоперации, но история показывает, что после фанатиков к власти могут прийти более прагматичные лидеры, с которыми можно будет обсуждать спорные вопросы.

    В свою очередь, Белик также прокомментировал последнее заявление президента США Дональда Трампа, назвав его ультиматум по завершению спецоперации на Украине работой на американскую публику.

    По словам Белика, подобные заявления служат для поддержания имиджа Трампа как мирового лидера перед его аудиторией.

    «Это и есть суть западной политики, когда слова расходятся с делами», – отметил депутат.

    Напомним, на экономическом форуме в Давосе Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает новые регионы России. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов подверг резкой критике заявление Владимира Зеленского о непризнании новых российских регионов, назвав его «подхрюкиванием».

    Коментарии (0)
    23 января 2025, 12:21 • Новости дня
    Сопротивление Херсона помогло уничтожить 28 пунктов управления БПЛА ВСУ

    Сопротивление «Русский Херсон» помогло уничтожить 28 пунктов управления БПЛА ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Херсонской области по координатам, переданным организацией «Русский Херсон», уничтожены 28 пунктов управления беспилотниками и 191 солдат ВСУ, а также другие объекты и техника, включая пять лодок и 38 военных автомобилей.

    В Херсонской области была проведена успешная операция по уничтожению пунктов управления беспилотными летательными аппаратами и живой силы вооруженных сил Украины. Как сообщает ТАСС, организация «Русский Херсон» передала координаты, по которым были ликвидированы 28 пунктов управления БПЛА и 191 солдат ВСУ.

    Организация «Русский Херсон» заявила о продолжении работы по выявлению мест дислокации техники и войск противника. По их данным, в результате передачи координат были также уничтожены 16 наблюдательных пунктов, 38 военных автомобилей и пять лодок противника.

    Кроме того, были выведены из строя две антенны ретранслятора, два артиллерийских орудия и одно противотанковое орудие. Данные действия, по словам представителей «Русского Херсона», содействуют успешному уничтожению террористов на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пророссийское подполье в Херсоне сообщило об уничтожении 80 бойцов ВСУ. Ранее в Херсонской области сообщалось о гибели более десяти человек из-за вспышки кишечной инфекции в рядах вооруженных сил Украины.

    Коментарии (0)
    Главное
    Минтруд: Материнский капитал проиндексируют на 9,5% в феврале 2024 года
    Песков: Номинация Борисова на «Оскар» не означет конец отмены культуры РФ на Западе
    Раввин рассказал о судьбе уехавших из России в начале СВО евреев
    ВС России вступили в бой с элитной украинской бригадой «Лють»
    Савельев назвал срок завершения откачки мазута из танкера Волгонефть-239
    Верховный суд России признал «Правый сектор» террористической организацией
    Ребенок погиб в аварии с автобусом под Волгоградом

    Трамп разрушает «зеленую повестку» в пользу России

    Решение нового президента США Дональда Трампа выйти из Парижских соглашений по климату нанесло колоссальный удар по всей «зеленой повестке», которую коллективный Запад насаждал последние годы. Как борьба против глобального потепления стала гигантским бизнес-проектом Запада, почему она в итоге проваливается – и каковы в данной ситуации интересы России? Подробности

    Перейти в раздел

    Новые власти Сирии решили разыграть Тартус

    Дамаск отказался от соглашения с российской компанией об управлении портом Тартус. Эксперты отмечают, что решение новых властей Сирии может стать реверансом в сторону Запада. Тем не менее у Москвы до сих пор имеются шансы на сохранение военных баз в арабской республике. Как произошедшее повлияет на диалог Москвы и Дамаска? Подробности

    Перейти в раздел

    Российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины

    В ответ на обстрелы ВСУ ракетами ATACMS Белгородской области Россия ответила массированными ударами по нескольким регионам Украины. Среди пораженных объектов оказался завод «Мотор Сич» и конструкторское бюро «Луч». Как отмечают эксперты, оба этих предприятия вносят заметный вклад в создание военного потенциала Украины и должны уничтожаться в упреждающем порядке. Подробности

    Перейти в раздел

    Байден исполнил мечту советских пионеров

    В последние часы своего президентства Джо Байден неожиданно амнистировал индейского активиста Леонарда Пелтиера, отбывавшего в тюрьме два пожизненных срока. Как этот человек стал знаковой фигурой для всех школьников СССР – и почему его освобождение имеет особое значение именно в текущий политический момент? Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп начал шантаж России

      Президент США Дональд Трамп выступил со специальным обращением к властям России, потребовав заключить с ним сделку по Украине. В противном случае он обещает обрушить на Россию «налоги, санкции и тарифы». Как это понимать?

    • Трамп посадил Украину на голодный паек

      Среди указов, подписанных президентом США Дональдом Трампом в первый рабочий день, числится указ о приостановке военной помощи для иностранных государств сроком на 90 дней. Это касается в том числе Украины. Что из этого следует?

    • Насколько опасен Илон Маск

      На инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа случилось неожиданное: его соратник и самый богатый человек мира Илон Маск «кинул зигу». В ряде стран, включая Украину, теперь считают, что Маск – неонацист. А как на самом деле?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............