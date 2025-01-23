Владимир Рогов заявил о свыше 500 тыс мин на ореховском участке фронта Запорожья

Tекст: Дмитрий Зубарев

Владимир Рогов, сопредседатель координационного совета ОП РФ по интеграции новых субъектов РФ и председатель движения «Мы вместе с Россией», сообщил, что на ореховском участке фронта в Запорожской области может находиться более 500 тыс. неразорвавшихся мин, передает РИА Новости. Этот участок фронта стал местом попыток контрнаступления ВСУ в 2023-2024 годах, и ситуация с минами там особенно серьезная.

По словам Рогова, глубина обороны на этом направлении составляет около 20-25 километров с обеих сторон, и именно на этом отрезке сконцентрировано значительное количество мин. «На участке вот в эти 20-25 километров протяженности фронта с двух сторон где-то свыше полумиллиона мин точно находится», – отметил Рогов на круглом столе, посвященном вопросам восстановления и разминирования освобожденных территорий.

Он подчеркнул, что разминирование требует огромных усилий и займет много лет. Из-за такого большого количества мин работы по их обезвреживанию будут продолжаться в течение длительного времени. Это создает значительные трудности для восстановления региона и безопасности местного населения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ начали минировать пути отхода своих подразделений, чтобы затруднить наступление российских войск, а также заминировали зону под Кременной немецкими минами, что усложняет разминирование этой территории. Помимо этого, ВСУ стали маскировать взрывчатку в приграничных регионах под игрушки, повышая тем самым опасность для мирных жителей и подразделений, работающих в зоне конфликта.