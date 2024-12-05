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ВСУ начали минировать пути отхода своих подразделений
Марочко: ВСУ минируют пути отхода для предотвращения бегства бойцов
Украинские военные минируют участки возле своих подразделений, чтобы помешать им отступать, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Украинские военные силы минируют тыловые участки своих передовых подразделений, чтобы препятствовать отступлению на Сватовско-Кременском направлении, сообщил РИА «Новости» подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Он отметил, что данные действия направлены на предотвращение несанкционированного отступления или бегства украинских военнослужащих.
По его словам, на одном из опорных пунктов в районе Новолюбовки произошло бегство пяти украинских военнослужащих, которые попытались скрыться в ближайшей лесополосе. Однако все они подорвались на собственном минном заграждении и не выжили. Аналогичная ситуация произошла в районе Ямполовки, где в результате подрыва погиб один солдат, двое получили ранения.
Марочко подчеркнул, что эти случаи подтверждают наличие указаний украинского командования минировать тыловые районы передовых подразделений. По его словам, такие меры предпринимаются для лишения военнослужащих путей отступления, что усложняет возможность дезертирства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, двое военных ВСУ погибли, подорвавшись на своем минном поле при перевозке боеприпасов в ЛНР.
Между тем в приграничных регионах России украинские военные используют маскировку взрывчатки под обычные предметы, такие как игрушки и сумки, что приводит к жертвам среди мирных жителей, включая детей.
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