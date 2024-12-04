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ВСУ стали маскировать взрывчатку в приграничных регионах под игрушки
Эксперт сообщил о маскировке ВСУ взрывчатки под игрушки и бытовые предметы
В приграничных регионах России украинские военные используют маскировку взрывчатки под обычные предметы, такие как игрушки и сумки, что приводит к жертвам среди мирных жителей, включая детей.
Вооруженные силы Украины используют тактику маскировки взрывчатых устройств под обычные бытовые предметы в приграничных с Россией районах, сообщает ТАСС. Замдиректора национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Сергей Цапенко отметил, что предметы, такие как пакеты, сумки, игрушки и компьютеры, превращаются в самодельные взрывные устройства (СВУ). Эти устройства нацелены на неизбирательное уничтожение как военных, так и мирных жителей, что приводит к многочисленным жертвам, включая детей.
Цапенко выступил с лекцией «Минная опасность» в Белгородском государственном технологическом университете, где акцентировал внимание на важности осторожности при обнаружении подозрительных предметов. Он подчеркнул, что сотрудничает с МЧС России и саперами для получения актуальной информации о минной опасности в регионе. «К сожалению, СВУ можно сделать из любого объекта, чем активно пользуются ВСУ при отходе», – сказал он, добавив, что его организация работает над повышением осведомленности о таких угрозах.
По словам Цапенко, подобные устройства наносят значительный ущерб, и в результате контакта с ними нередко страдают дети.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные начали минировать дроны в Курской области, что создает серьезную угрозу для местных жителей и инфраструктуры. В результате таких действий, автомобиль с супружеской парой подорвался на мине в Курской области, что приводит к увеличению числа инцидентов с использованием взрывных устройств в регионе. Кроме того, украинские солдаты подорвались на собственном минном поле в Луганской народной республике, демонстрируя опасность и хаос, связанные с установкой мин на территориях конфликта.