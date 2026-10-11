В Белгородской области погиб местный житель и трое пострадали от дронов ВСУ

В Белгородской области погиб один и трое человек пострадали от БПЛА

Tекст: Катерина Туманова

«Беспилотники ВСУ продолжают атаки на область. Погиб мирный житель, три человека, среди которых двое подростков, получили ранения», – сказано в Telegram-канале оперштаба.

Там уточнили, что мирный житель стал жертвой атаки дрона на автодороге Посохово – Казинка в Валуйском округе. Мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия.

В Грайворонском округе в селе Новостроевка-Первая пострадали двое подростков: 15-летний мальчик и 13-летняя девочка. Они госпитализированы с акубаротравмами, у юноши также диагностирован ожог предплечья. После оказания первой помощи детей перевели в областную клиническую больницу для амбулаторного лечения.

Кроме того, в Ракитянском округе в селе Илёк-Кошары женщина получила осколочные ранения конечностей из-за детонации FPV-дрона. Ее доставили в местную больницу, откуда планируют перевести в Белгород.

В результате атак ВСУ также повреждены частные дома, инфраструктурный объект и автомобили в нескольких населенных пунктах региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО сбили в ночь на воскресенье 479 украинских беспилотников над 18 регионами страны. В Белгородской области в результате атаки ВСУ 11 октября пострадали два человека, а также в пяти муниципалитетах зафиксированы повреждения от БПЛА.