Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»10 комментариев
В Белгородской области погиб местный житель и трое пострадали от дронов ВСУ
В Белгородской области погиб один и трое человек пострадали от БПЛА
В результате серии атак украинских дронов на Белгородскую область погиб один мирный житель, еще три человека, включая двоих подростков, получили ранения, сообщил региональный оперштаб.
«Беспилотники ВСУ продолжают атаки на область. Погиб мирный житель, три человека, среди которых двое подростков, получили ранения», – сказано в Telegram-канале оперштаба.
Там уточнили, что мирный житель стал жертвой атаки дрона на автодороге Посохово – Казинка в Валуйском округе. Мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия.
В Грайворонском округе в селе Новостроевка-Первая пострадали двое подростков: 15-летний мальчик и 13-летняя девочка. Они госпитализированы с акубаротравмами, у юноши также диагностирован ожог предплечья. После оказания первой помощи детей перевели в областную клиническую больницу для амбулаторного лечения.
Кроме того, в Ракитянском округе в селе Илёк-Кошары женщина получила осколочные ранения конечностей из-за детонации FPV-дрона. Ее доставили в местную больницу, откуда планируют перевести в Белгород.
В результате атак ВСУ также повреждены частные дома, инфраструктурный объект и автомобили в нескольких населенных пунктах региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО сбили в ночь на воскресенье 479 украинских беспилотников над 18 регионами страны. В Белгородской области в результате атаки ВСУ 11 октября пострадали два человека, а также в пяти муниципалитетах зафиксированы повреждения от БПЛА.