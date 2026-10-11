Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»5 комментариев
В Белгородской области в результате атаки ВСУ пострадали два человека
В результате атак украинских беспилотников на коммерческий объект и легковой автомобиль в Шебекинском округе Белгородской области получили ранения мужчина и женщина, сообщили в оперштабе региона.
Мужчина и женщина получили осколочные ранения при атаках беспилотников ВСУ в Белгородской области, говорится в канале оперштаба региона в Max.
Уточняется, что в Шебекино дрон атаковал коммерческий объект, в результате чего пострадала женщина. Она получила осколочные ранения головы. В районе села Графовка Шебекинского округа беспилотник ударил по легковому автомобилю, ранения груди, живота, рук и ног получил мужчина.
Оба пострадавших доставлены в Шебекинскую ЦРБ. После оказания первой медицинской помощи их транспортируют в городскую больницу № 2 Белгорода.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу мужчина серьезно пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Шебекино.
В тот же день еще один человек получил ранения в результате удара беспилотника в этом городе.
В пятницу два человека погибли при атаке дрона по автомобилю под Белгородом.