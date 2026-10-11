В Белгородской области в результате атаки ВСУ пострадали два человека

Tекст: Дарья Григоренко

Мужчина и женщина получили осколочные ранения при атаках беспилотников ВСУ в Белгородской области, говорится в канале оперштаба региона в Max.

Уточняется, что в Шебекино дрон атаковал коммерческий объект, в результате чего пострадала женщина. Она получила осколочные ранения головы. В районе села Графовка Шебекинского округа беспилотник ударил по легковому автомобилю, ранения груди, живота, рук и ног получил мужчина.

Оба пострадавших доставлены в Шебекинскую ЦРБ. После оказания первой медицинской помощи их транспортируют в городскую больницу № 2 Белгорода.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу мужчина серьезно пострадал при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Шебекино.

В тот же день еще один человек получил ранения в результате удара беспилотника в этом городе.

В пятницу два человека погибли при атаке дрона по автомобилю под Белгородом.