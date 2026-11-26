Tекст: Валерия Городецкая

Глава государства озвучил свое предложение в четверг на международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey), организованной Сбербанком, передает РИА «Новости».

«В этой связи предлагаю разработать систему государственно-частного партнерства, механизмы, которые позволят быстро возводить ЦОДы и вводить их в эксплуатацию, встраивать их в контуры действующих электростанций», – заявил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что развитие искусственного интеллекта требует значительных инвестиций.

В мероприятии также принял участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин на международной конференции AI Journey заявил о необходимости самостоятельного определения требований к безопасности и поведению отечественных фундаментальных моделей искусственного интеллекта.

Робот Грин рассказал Путину и президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о расширении своих физических возможностей и освоении новых сложных профессий.

В четверг главы государств осмотрели выставку по вопросам внедрения технологий искусственного интеллекта.