При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.5 комментариев
Путин предложил ускорить строительство центров обработки данных
Президент Владимир Путин выступил с инициативой создания системы государственно-частного партнерства и механизмов для ускорения строительства и ввода в эксплуатацию центров обработки данных (ЦОД).
Глава государства озвучил свое предложение в четверг на международной конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» (AI Journey), организованной Сбербанком, передает РИА «Новости».
«В этой связи предлагаю разработать систему государственно-частного партнерства, механизмы, которые позволят быстро возводить ЦОДы и вводить их в эксплуатацию, встраивать их в контуры действующих электростанций», – заявил Путин.
Российский лидер подчеркнул, что развитие искусственного интеллекта требует значительных инвестиций.
В мероприятии также принял участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин на международной конференции AI Journey заявил о необходимости самостоятельного определения требований к безопасности и поведению отечественных фундаментальных моделей искусственного интеллекта.
Робот Грин рассказал Путину и президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о расширении своих физических возможностей и освоении новых сложных профессий.
В четверг главы государств осмотрели выставку по вопросам внедрения технологий искусственного интеллекта.