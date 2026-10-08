  • Новость часаВице-премьер Украины сообщил о повреждении важного энергообъекта в Киеве
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    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Переживет ли Украина экономический кризис

    Кризис, охвативший Украину – не временный, а системный. Металлургии в стране уже почти не существует. Экспорт сельхозпродукции рухнул. Есть три варианта дальнейшего развития событий, и все три не обещают лично Зеленскому ничего хорошего.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мир на Украине зависит от денег

    Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.

    11 комментариев
    8 октября 2026, 21:12 • Новости дня

    Водитель пассажирского автобуса получил ранения при атаке дрона в Горловке

    Мэр Приходько: Водитель автобуса ранен при атаке дрона ВСУ в Горловке

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Калининском районе Горловки водитель пассажирского автобуса получил ранения в результате атаки украинского беспилотника, сообщил глава города Иван Приходько.

    «В результате атаки БПЛА украинских террористов в Калининском районе Горловки ранен водитель пассажирского автобуса», – заявил Приходько в Telegram-канале.

    Ранее он сообщал, что в Никитовском районе Горловки вследствие удара дрона были повреждены инфраструктура и автомобильная техника одного из коммунальных предприятий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки дрона на автобус в ЛНР.

    В тот же день дроны ВСУ повредили третий за сутки автобус в Горловке.

    Во вторник украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус в Горловке.

    8 октября 2026, 03:15 • Новости дня
    Боевики ВСУ казнили российского военнопленного

    Боевики ВСУ казнили военнопленного ВС России взрывом ошейника GPS

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские боевики дистанционно подорвали российского военнопленного, на которого предварительно надели заминированный GPS-ошейник, из-за отказа вскрывать позиции своих товарищей, сообщили в силовых структурах России.

    Ранее один из спасшихся солдат рассказал, что украинская сторона начала использовать захваченных россиян в качестве смертников. На них надевают взрывчатку с маячками и отправляют к своим, передает ТАСС.

    «Украинские боевики взорвали на российском пленном ошейник, на котором была взрывчатка. Парень стал очередным смертником. Очевидно, что его отправили, чтобы вскрыть наши позиции, но он никуда не пошел», – рассказали силовики.

    Передвижения таких пленных контролируются с помощью беспилотников, а координация осуществляется по рации.

    При неподчинении детонатор срабатывает дистанционно. Незадолго до гибели бойца дрон снял кадры, на которых мужчина с неизвестной конструкцией на шее неподвижно сидит в лесу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ заставляли раненых военнопленных рыть могилы и отбирали нательные крестики. Мирошник заявил о применении к пленным россиянам пыток электричеством и водой.


    Комментарии (32)
    8 октября 2026, 14:57 • Новости дня
    Таллин пригрозил перекрыть Балтийское море для России
    Таллин пригрозил перекрыть Балтийское море для России
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    НАТО способно заблокировать выход в Финский залив для России за несколько часов, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

    Североатлантический альянс может перекрыть для России выход в Балтийское море, заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на британскую газету The Times.

    «Мы способны за несколько часов развернуть группировку из 50 тыс. опытных боевых военнослужащих. <…> Мы сможем закрыть Балтийское море в течение нескольких часов», – заявил Цахкна.

    Политик заявляет, что такие действия могут привести к блокаде Калининграда и лишить Россию доходов от продажи сырья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России обвинил НАТО в превращении Балтийского региона в зону конфронтации.

    Ведомство сообщило о планах ЕС и Североатлантического альянса заблокировать судоходство в Балтийском море.

    МИД назвал истинную цель операции НАТО на Балтике.

    Комментарии (57)
    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    8 октября 2026, 12:06 • Новости дня
    Эксперт назвал задачи Киева при ударе по дата-центру «Яндекса»

    Военный эксперт Кнутов: Киев ударил по дата-центру «Яндекса» ради медийного эффекта

    Эксперт назвал задачи Киева при ударе по дата-центру «Яндекса»
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Киев продолжает попытки добиться медийного эффекта и повлиять на общественные настроения в России. Поэтому ВСУ атаковали дата-центр «Яндекса» в Рязанской области. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Юрий Кнутов. По его оценкам, ущерб от налета окажется минимальным и обернется усилением ударов по территории Украины.

    «ВСУ впервые ударили по дата-центру на территории России. Противник выбрал целью площадку в городе Сасово. Возможно, оппоненты посчитали, что объект менее защищен системами ПВО», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он напомнил, что ВС России последовательно поражают центры обработки данных (ЦОД) на Украине, которые предоставляют услуги высокоскоростного интернета для ВСУ. Цель таких операций – осложнить работу связи и системы управления БПЛА.

    Украинское руководство преследует совсем иные цели. По мнению Кнутова, в Киеве стремятся, во-первых, добиться медийного эффекта, чтобы устроить локальную «перемогу» для обывателей, а во-вторых, навредить российским гражданам, побудить их выйти на улицы с требованием заключить соглашение на условиях Украины и Запада.

    На этом фоне он указал, что ранее в этой же логике ВСУ атаковали логистические центры маркетплейсов Wildberries и Ozon, школьные автобусы, в том числе белорусские, здания общежитий и учебных заведений.

    «Владимир Зеленский прямо говорил, что хочет создать такие условия, чтобы население России «почувствовало войну и захотело ее прекратить». Он не фокусируется на военных объектах или базах, а постоянно делает акцент на ударах по гражданской инфраструктуре. Фактически он объявил войну мирным жителям нашей страны и стремится терроризировать простых людей», – подчеркнул аналитик, отметив, что удар по дата-центру «Яндекса» – часть тактики киевских властей.

    Как бы то ни было, хотя атака на площадку в Сасово и вызвала проблемы, но они носят временный характер, коснутся малой части пользователей и будут оперативно устранены. «Учитывая размеры компании «Яндекс», я полагаю, что информационный ущерб окажется минимален», – рассуждает специалист.

    «При этом расчет киевских властей на рост недовольства в России обернется против них самих: люди станут требовать ответных мер и нанесения более активных ударов по ЦОД на территории Украины», – заключил Кнутов.

    В ночь на четверг дата-центр «Яндекса» в Сасово Рязанской области подвергся атаке БПЛА. На объекте произошел пожар, никто не пострадал. Работа площадки полностью остановлена.

    Часть сервисов «Яндекса» может быть недоступна для пользователей, предупредили в пресс-службе. В Yandex Cloud уточнили, что в зоне доступности ru-central1-b возникли перебои с электропитанием. Профильные службы устраняют последствия происшествия, а специалисты компании восстанавливают работу затронутых сервисов.

    Минобороны сообщало, что в ночь на 8 октября были уничтожены 399 украинских беспилотников. Губернатор Рязанской области Павел Малков заявил, что над территорией региона сбиты два БПЛА. «В Сасовском округе произошло возгорание кровли одного из предприятий, выбиты стекла в нескольких домах частного сектора», – сообщил он.

    Дата-центр «Яндекса» в Сасово Рязанской области запущен в 2014 году. Это один из четырех дата-центров, на которых размещается платформа Yandex Cloud. В частности, дата-центр соответствует зоне доступности ru-central1-b. Он занимает часть бывших помещений завода «Саста» – производителя трубонарезных и металлообрабатывающих станков. Чтобы подключить серверы к единой сети, «Яндекс» проложил между Сасово и Москвой несколько линий оптической связи.

    В дата-центре Сасово размещены два из трех суперкомпьютеров «Яндекса»: «Ляпунов» (с 2020 года) – 137 узлов на базе NVIDIA HGX A100, а также «Червоненкис» (с 2021 года) – 199 узлов NVIDIA HGX A100.

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    8 октября 2026, 09:05 • Новости дня
    Россия и США провели переговоры по «Северным потокам»

    Reuters: Россия и США обсудили допуск инвестора к проекту «Северный поток»

    Россия и США провели переговоры по «Северным потокам»
    @ Jens Buttner/dpa-Zentralbild/ZB/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Высокопоставленные российские и американские чиновники провели переговоры о возможном привлечении инвестора из США к проекту газопроводов «Северный поток», сообщает Reuters.

    Россия и США провели переговоры о возможном привлечении американского инвестора в газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Несколько источников отметили, что эта тема остается на повестке. При этом неназванный представитель Белого дома заявил агентству, что в последнее время обсуждений по газопроводам не было.

    Официальных подтверждений о прошедших переговорах не поступало ни от одной из сторон.

    Ранее эксперт по энергетике Игорь Юшков заявил, что возможный «закулисный диалог» по «Северным потокам» может быть продиктован интересом американского бизнеса.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев допустил сотрудничество с АдГ по восстановлению «Северного потока».

    До этого Дмитриев отметил наличие технической возможности ремонта поврежденных газовых магистралей.

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    8 октября 2026, 10:05 • Новости дня
    «Яндекс» рассказал об ограничениях из-за удара по дата-центру в Сасово

    «Яндекс» предупредил об ограничениях в создании облачных ресурсов

    «Яндекс» рассказал об ограничениях из-за удара по дата-центру в Сасово
    @ Рюмин Александр/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В облачной инфраструктуре Yandex Cloud сохраняется недоступность одной из зон и могут возникнуть ограничения при создании новых ресурсов, сообщили в компании.

    «Яндекс» завершил переключение нагрузки на другие зоны доступности, сервисы в них работают в штатном режиме, сообщается на сайте компании.

    В компании отметили, что создание новых ресурсов в облачной инфраструктуре может быть лимитировано, возможны проблемы при создании новых виртуальных машин, кластеров k8s и баз данных в других зонах доступности.

    Специалисты продолжают устранять последствия инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг начались перебои в сервисах «Яндекса» из-за пожара в дата-центре под Рязанью.

    Глава региона Павел Малков информировал, что в Рязанской области над территорией региона сбиты два беспилотника, загорелась крыша предприятия в Сасовском округе.

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    8 октября 2026, 11:22 • Новости дня
    Трамп не поздравил Путина с днем рождения

    Трамп не направил Путину поздравительную телеграмму ко дню рождения

    Трамп не поздравил Путина с днем рождения
    @ Jae C. Hong/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп не присылал поздравительную телеграмму по случаю дня рождения президента Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Посланий в честь праздника от американской стороны в адрес Владимира Путина не поступало, передает РИА «Новости».

    «Поздравительной телеграммы от Трампа не было, нет», – сказал Песков журналистам.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил оперативное согласование разговора Путина и Трампа.

    Президент США Дональд Трамп заявлял, что в его расписании на среду стоит телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

    Кремль перечислил позвонивших Путину зарубежных лидеров.

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    7 октября 2026, 21:48 • Новости дня
    ВСУ уничтожили направленные в Алешки автомобили с гуманитарной помощью

    Сальдо: ВСУ уничтожили направленные в Алешки автомобили с гуманитарной помощью

    ВСУ уничтожили направленные в Алешки автомобили с гуманитарной помощью
    @ 34th Separate Marine Brigade "Borysfen"/REUTERS

    Tекст: Денис Тельманов

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины уничтожили автомобили с направленным в Алешки гуманитарным грузом.

    Сальдо сообщил об уничтожении украинскими войсками автомобилей с гуманитарной помощью из России, направленных в Алешки, передает РИА «Новости». «После слов о том, что все: что касается гуманитарки и жителей (для Алешек) не будет подвергаться атакам. Ничего этого не соблюдается. То есть, гуманитарный груз был уничтожен. Слава Богу водители спаслись. Им дали возможность очевидно отойти от автомобилей. Все это продолжается каждый день, к сожалению», – сказал он.

    Глава региона подчеркнул, что за последний год украинскими операторами беспилотников под Алешками было уничтожено более 10 автомобилей скорой помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду отец 13 детей и его дочь погибли при ударе дрона ВСУ в Херсонской области.

    Во вторник мирная жительница погибла при обстреле Алешек.

    В воскресенье ВСУ заблокировали вынос тел погибших мирных жителей под Алешками.

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    8 октября 2026, 18:41 • Новости дня
    Остановлена работа метро в Киеве

    Власти Киева приостановили работу метро из-за падения напряжения в электросети

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевская городская администрация сообщила о временной приостановке движения поездов и работы эскалаторов в столичном метрополитене из-за падения напряжения в сети.

    Работа метрополитена украинской столицы приостановлена из-за снижения напряжения от внешних питающих центров, передает РИА «Новости» со ссылкой на Киевскую городскую администрацию.

    В среду в национальной энергетической компании «Укрэнерго» сообщали, что в части регионов Украины в четверг будут действовать графики почасовых отключений электричества на протяжении всего дня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Киеве ввели экстренные отключения энергоснабжения.

    В среду на Украине анонсировали почасовые отключения света.

    Во вторник в украинской столице начались отключения электроэнергии.

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    8 октября 2026, 09:13 • Новости дня
    В сервисах «Яндекса» начались перебои из-за пожара в дата-центре под Рязанью
    В сервисах «Яндекса» начались перебои из-за пожара в дата-центре под Рязанью
    @ Рюмин Александр/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Часть сервисов «Яндекса» работает с перебоями из-за остановки центра обработки данных в городе Сасово под Рязанью, где произошел пожар, сообщили в компании.

    Часть инфраструктуры центра обработки данных «Яндекса» в Сасово пострадала в результате возгорания, из-за чего работа объекта была полностью остановлена, указали там, передает РИА «Новости».

    «Работа дата-центра полностью остановлена, часть сервисов «Яндекса» может быть недоступна для пользователей», – сообщили в пресс-службе компании.

    В «Яндексе» уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время профильные службы находятся на месте и устраняют последствия пожара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году сервис «Яндекс такси» предупредил о сбоях работы в центре Москвы.

    В марте 2025 года Роскомнадзор пояснял, что перебои сервисов «Яндекса» произошли из-за сбоя в энергообеспечении дата-центра.

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    8 октября 2026, 08:14 • Новости дня
    МИД объяснил выход России из Рамсарской конвенции

    МИД: Россия вышла из Рамсарской конвенции из-за давления Запада

    МИД объяснил выход России из Рамсарской конвенции
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия вышла из Рамсарской конвенции о водно-болотных угодьях в связи с тем, что западные страны пытались использовать ее для давления на Москву на фоне спецоперации, сообщил заместитель главы МИД Александр Алимов.

    По словам Алимова, западные государства пытались активно использовать конвенцию для давления на Российскую Федерацию в связи с проведением СВО на Украине, передает РИА «Новости».

    «Регулярные попытки призвать отдельных стран-участниц, а также секретариат Рамсарской конвенции придерживаться круга ведения конвенции неизменно сталкивались с откровенным саботажем», – заявил Алимов.

    Он пояснил, что в таких условиях инструменты конвенции больше не могли использоваться для охраны водно-болотных угодий в России. Дипломат добавил, что выход из конвенции не помешает Москве обеспечивать защиту таких угодий.

    Рамсарская конвенция была принята в 1971 году для охраны местообитаний водоплавающих птиц. Часть водно-болотных угодий, закрепленных за Украиной, после референдумов перешла к России. Страна перестала быть участником конвенции 21 декабря 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Россия назначила Руслана Эдельгериева главой делегации на климатическом саммите ООН.

    Президент Владимир Путин поручил правительству организовать международное сотрудничество по охране водоплавающих птиц после денонсации Рамсарской конвенции.

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    8 октября 2026, 14:05 • Новости дня
    Эстония попросила ЕС исключить российскую компанию из 22-го пакета санкций

    ERR: Эстония попросила ЕС вывести российского поставщика из пакета санкций

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Эстония обратилась к Евросоюзу с просьбой не включать в 22-й пакет санкций против России одну российскую компанию и связанное с ней физическое лицо, так как предприятие поставляет важные материалы.

    Российская компания поставляет материалы эстонскому предприятию NPM Silmet, эти материалы имеют стратегическое значение для Европы. Об этом сообщила пресс-секретарь представительства балтийской республики в Брюсселе Керстин Лепик, передает ТАСС со ссылкой на портал ERR.

    «Да, мы попросили исключить к сегодняшнему дню из списка санкций, одобренного послами стран – членов Coreper II, одну российскую компанию и связанное с ней лицо из числа почти 1,6 тыс. физических и юридических лиц, включенных в этот список», – заявила Лепик.

    По ее словам, NPM Silmet активно ищет альтернативные источники поставок материалов вместо российских. Лепик добавила, что в следующем году Эстония вновь рассмотрит вопрос о включении этой компании в санкционный список.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций против России.

    Во вторник ЕК предложила упразднить право вето стран ЕС по вопросам расширения и введения санкций.

    В конце прошлого месяца Литва объявила Алишера Усманова и Михаила Фридмана нежелательными лицами.

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    8 октября 2026, 05:50 • Новости дня
    Минобороны сообщило о контрольной проверке Владимирского ракетного объединения

    Минобороны: Владимирское ракетное объединение подняли по тревоге

    Минобороны сообщило о контрольной проверке Владимирского ракетного объединения
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) стартовала комплексная проверка Владимирского ракетного объединения с участием командующего генерал-полковника Сергея Каракаева и применением комплексов «Ярс», сообщили в Минобороны.

    «В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения на 2026 год комиссией командования РВСН проводится контрольная комплексная проверка Владимирского ракетного объединения с проведением командно-штабного учения с ракетным соединением стационарного базирования под руководством командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева», – приводит РИА «Новости» сообщение оборонного ведомства.

    К практическим задачам также привлечены обеспечивающие силы и приданные формирования Московского военного округа.

    Помимо стационарных сил, на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки мобильного базирования. Расчеты ПГРК «Ярс» отрабатывают марши, смену полевых позиций, преодоление зараженных участков и организацию маскировки.

    Для разведки и поиска условных диверсантов активно используются армейская авиация и беспилотники РВСН.

    Основная цель учений заключается в совершенствовании слаженности органов военного управления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что ядерные силы России на 98% являются современными, указав на беспрецедентную долю современного вооружения в РВСН.

    Российские ядерные силы в мае отработали пуски ракет на масштабных учениях.

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    8 октября 2026, 17:12 • Новости дня
    Родственники решили похоронить Кашпировского на Украине
    Родственники решили похоронить Кашпировского на Украине
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Родственники психотерапевта Анатолия Кашпировского приняли решение похоронить психотерапевта на Украине, где он родился и начинал свою деятельность, сообщил его племянник Юрий Мамаев.

    «Близкие Анатолия собираются вывезти тело на Украину. Возможно, они делают это прямо сейчас», – заявил Мамаев, передает ТАСС.

    Кашпировский умер 3 октября в больнице в возрасте 87 лет. Причиной смерти стала остановка сердца.

    Анатолий Кашпировский родился 11 августа 1939 года в селе Ставница Хмельницкой области Украинской ССР. В 1962 году окончил Винницкий медицинский институт. Широкую известность получил в конце 1980-х годов благодаря телевизионным сеансам психотерапии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сообщалось, что семья решила захоронить прах Кашпировского в Москве и на Украине.

    В понедельник директор Кашпировского Сергей Рудых заявил о закрытом формате похорон.

    В воскресенье сообщалось, что сын психотерапевта отказался приезжать на похороны отца.

    Комментарии (9)
    8 октября 2026, 11:35 • Новости дня
    В Германии начали подготовку к выпуску ядерного топлива по технологиям Росатома

    dpa: В Германии приступили к подготовке выпуска ядерного топлива из России

    Tекст: Мария Иванова

    Компания Advanced Nuclear Fuels начала подготовку к производству в Германии тепловыделяющих сборок по технологиям российской компании «ТВЭЛ».

    Компания Advanced Nuclear Fuels (ANF) получила разрешение на немедленное исполнение проекта и приступила к подготовке выпуска ядерного топлива на заводе в Лингене, передает ТАСС со ссылкой на dpa.

    Предприятием в федеральной земле Нижняя Саксония управляет ANF, которая является дочерней структурой французского концерна Framatome. Местное министерство окружающей среды одобрило проект в июле, а 5 октября выдало разрешение на безотлагательный запуск производства.

    Местные экоактивисты месяц назад подали иск против министерства, а теперь планируют направить новую жалобу для ускоренного рассмотрения дела. Власти Нижней Саксонии также критикуют проект, но отмечают, что выдали разрешение по указанию профильного федерального ведомства.

    Для запуска производства был выдвинут ряд условий, включая запрет на допуск представителей «ТВЭЛ» и Росатома на территорию завода, а также обязательную проверку поставляемого из России сырья, оборудования и программного обеспечения. Ожидается, что со следующего года ANF начнет поставки ядерного топлива из Лингена в Болгарию, Венгрию, Словакию, Финляндию и Чехию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле власти немецкой земли Нижняя Саксония разрешили выпускать топливные сборки по технологиям Росатома.

    В августе Россия запланировала локализовать производство ядерного топлива в Индии.

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    7 октября 2026, 21:40 • Новости дня
    Жители Молдавии запустили петицию против лечения украинских военных в стране
    Жители Молдавии запустили петицию против лечения украинских военных в стране
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Граждане Молдавии опубликовали петицию с требованием к властям отказаться от планов по организации лечения и реабилитации военнослужащих Вооруженных сил Украины за счет государственного бюджета.

    Жители Молдавии разместили на специальном портале гражданских инициатив обращение, призывающее руководство страны приостановить программу медицинской помощи солдатам иностранных государств, включая Украину, передает РИА «Новости».

    «Власти рассматривают возможность выделения средств из бюджета на нужды украинских военных. Мы, граждане Молдавии, подписавшие эту петицию, обращаемся к президенту и правительству и требуем прекратить действия властей, которые мы считаем противоречащими интересам граждан, либо вынести этот вопрос на общенациональный референдум в соответствии с положениями Конституции», – говорится в тексте документа.

    Авторы инициативы подчеркнули необходимость в первую очередь заботиться о собственных гражданах, а также потребовали раскрыть источники финансирования лечения иностранных солдат.

    В сентябре посол Украины в Кишиневе Паун Роговей и министр здравоохранения Молдавии Александр Гаснаш обсуждали перспективы оказания физической и психологической помощи украинским бойцам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре гражданин Украины сбежал от мобилизации в Молдавию на параплане.

    Комментарии (4)
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    Пополнение резервов ослабляет рубль

    Сверхдоходы от дорогой нефти заставили Минфин в шесть раз увеличить объем скупки валюты в октябре в пользу резервов. Однако для рубля этот фактор является крайне неприятным. Российская валюта начала снова слабеть после укрепления в сентябре. Ждут ли резкого обвала рубля эксперты? Подробности

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    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

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    Украина ударила по дата-центру «Яндекса» ради медийного эффекта

    ВСУ впервые ударили по центру обработки данных на территории России. Целью стал дата-центр «Яндекса» в городе Сасово в Рязанской области. Как сообщили в компании, часть сервисов может быть недоступна для пользователей. Эксперты подчеркивают: ЦОД не использовался в интересах российского Минобороны, и атака противника на этот объект в очередной раз подтвердила террористическую тактику Киева. Подробности

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    Распад Канады способен навредить интересам России

    Две из десяти канадских провинций так или иначе готовятся отделиться от остальной страны: Квебек, где сепаратисты победили на выборах, и Альберта, где сосредоточены нефтяные запасы. Несмотря на русофобию правительства Канады, распад этого государства не идеальный для России сценарий. Есть и получше. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Макрон проигрывает даже детям

      Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    • Латвия доказала свою безнадежность

      Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

    • Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

      Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Знак «Инвалид» на автомобиль в 2026/2027 году: как оформить, установить и получить право на парковку

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    • Как хранить яблоки зимой, чтобы не сгнили: лучшие способы сохранить урожай до весны

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    • Помидоры и томаты: в чем разница, польза и вред, кому нельзя есть и сколько можно в день

      Помидоры входят в рацион миллионов россиян почти круглый год: летом их едят свежими, а зимой используют томатную пасту, соки и соусы. При этом вокруг продукта остается немало мифов – от споров о разнице между томатом и помидором до утверждений, что эти плоды якобы нельзя есть при подагре, камнях в почках или заболеваниях желудка. Разбираемся, чем на самом деле полезны помидоры, сколько в них калорий, почему приготовленные томаты могут быть особенно ценным источником ликопина, кому стоит ограничить продукт и есть ли разница между помидором и томатом.

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      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

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      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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