Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.2 комментария
СК возбудил дело о теракте после атаки дрона ВСУ на автобус в ЛНР
Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту атаки украинского беспилотника на автобус и грузовой автомобиль в Луганске, в результате которой пострадали мирные жители, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
ГСУ СКР возбудило уголовное дело о теракте по факту атаки вооруженных формирований Украины на Луганск, сообщает Следственный комитет. По словам Петренко, украинские боевики с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа нанесли удар по автобусу и грузовому автомобилю на улице Буденного в городе Луганске.
В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия, собирая доказательства и устанавливая конкретных лиц из числа украинских военных, причастных к совершению этого преступления.
Напомним, украинские военные ударили по автобусу в Луганске. В результате атаки пострадали находившиеся поблизости мирные граждане, среди которых есть ребенок. Кроме того, повреждения получили транспортные средства.
В четверг при атаках дронов ВСУ за сутки в ЛНР погибли три человека.
В тот же день украинские беспилотники уничтожили три мусоровоза в республике.