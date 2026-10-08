СК возбудил дело о теракте после атаки дрона ВСУ на автобус в ЛНР

Tекст: Вера Басилая

ГСУ СКР возбудило уголовное дело о теракте по факту атаки вооруженных формирований Украины на Луганск, сообщает Следственный комитет. По словам Петренко, украинские боевики с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа нанесли удар по автобусу и грузовому автомобилю на улице Буденного в городе Луганске.

В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия, собирая доказательства и устанавливая конкретных лиц из числа украинских военных, причастных к совершению этого преступления.

Напомним, украинские военные ударили по автобусу в Луганске. В результате атаки пострадали находившиеся поблизости мирные граждане, среди которых есть ребенок. Кроме того, повреждения получили транспортные средства.

В четверг при атаках дронов ВСУ за сутки в ЛНР погибли три человека.

В тот же день украинские беспилотники уничтожили три мусоровоза в республике.