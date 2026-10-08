ВСУ ударили по автобусу в Луганске

Пасечник: В Луганске при ударе БПЛА по автобусу пострадали три человека

Tекст: Елизавета Шишкова

«В разгар дня неонацисты ударили по городскому пассажирскому автобусу и проезжающей мимо фуре в восточной части Луганска», – сообщил Пасечник в Max. По предварительным данным, ранены три человека, среди них ребенок.

Пострадавший ребенок находится в тяжелом состоянии, его оперативно госпитализировали. Всем раненым оказывается необходимая помощь.

На месте происшествия работают оперативные службы, информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг при атаках дронов ВСУ за сутки в ЛНР погибли три человека.

В тот же день украинские беспилотники уничтожили три мусоровоза в республике.

Во вторник при атаке БПЛА в Первомайске ЛНР были повреждены семь домов и здание архива.