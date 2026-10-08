Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.2 комментария
ВСУ ударили по автобусу в Луганске
Пасечник: В Луганске при ударе БПЛА по автобусу пострадали три человека
В Луганске в результате удара украинского беспилотника по пассажирскому автобусу и фуре пострадали три человека, включая ребенка, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«В разгар дня неонацисты ударили по городскому пассажирскому автобусу и проезжающей мимо фуре в восточной части Луганска», – сообщил Пасечник в Max. По предварительным данным, ранены три человека, среди них ребенок.
Пострадавший ребенок находится в тяжелом состоянии, его оперативно госпитализировали. Всем раненым оказывается необходимая помощь.
На месте происшествия работают оперативные службы, информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг при атаках дронов ВСУ за сутки в ЛНР погибли три человека.
В тот же день украинские беспилотники уничтожили три мусоровоза в республике.
Во вторник при атаке БПЛА в Первомайске ЛНР были повреждены семь домов и здание архива.