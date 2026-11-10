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    Борьба за вес меняет снабжение бойцов в зоне спецоперации
    Минченко оценил состав российской делегации на переговорах в Абу-Даби
    Ракета «Филин» поставила ПВО Украины в «математический тупик»
    На фигурантку шпионского скандала Nvidia собрали досье
    Политолог: Страны Европы стремятся к эскалации, а не к урегулированию на Украине
    Путин призвал нарастить потенциал ОДКБ
    США предложили допустить Европу к следующим переговорам по Украине
    МИД Франции оценил слова Трампа об изменении границ Украины
    В России резко сократился уровень преступности среди иностранцев
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе безопасность не нужна

    В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Проблему Китай-города одна полиция не решит

    Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.

    10 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему все войны России с Европой – экзистенциальные

    География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.

    16 комментариев
    10 ноября 2026, 14:57 • Новости дня

    Импорт из России в Грузию вырос более чем на 20%

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Импорт из России в Грузию за девять месяцев этого года вырос на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,65 млрд долларов, сообщили грузинские СМИ во вторник, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Доля России в общем импорте Грузии выросла с 9,9 до 11,5%. На первом месте среди импортируемой продукции – нефтепродукты (около 308 млн долларов), на втором – сырая нефть (около 207 млн долларов) и нефтяные газы – более 192 млн долларов.

    Также в основных импортных продуктах из России в Грузию – зерновые (около 78 млн долларов) и подсолнечные масла (более 41 млн долларов).

    Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений после войны-2008, но активно поддерживаются торгово-экономические и гуманитарные связи.

    Ранее сообщалось, что поставки российского газа в Грузию выросли более чем в два раза за пять лет.

    Россия заняла третье место по объемам денежных переводов в Грузию.

    Также Россия стала лидером в списке стран-поставщиков нефтепродуктов в республику.

    Кроме того, объем ввоза российского растительного масла на грузинский рынок увеличился в два раза.

    9 ноября 2026, 18:59 • Новости дня
    Bloomberg: Передача активов JTI в России ударила по бюджету правительства Японии
    Bloomberg: Передача активов JTI в России ударила по бюджету правительства Японии
    @ Белинский Юрий/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переход российских активов Japan Tobacco под временное управление поставил под угрозу доходы правительства Японии, необходимые премьер-министру Санаэ Такаити для реализации дорогостоящих инициатив, пишет Bloomberg.

    Министерство финансов Японии выступает крупнейшим акционером Japan Tobacco, отмечается в материале Bloomberg. В прошлом финансовом году ведомство получило около 656,4 млн долларов дивидендов, что составило 44% ожидаемых доходов фонда промышленных и инновационных проектов. Сама компания располагала связанными с Россией активами на сумму около 9,5 млрд долларов.

    Акции Japan Tobacco в понедельник упали более чем на 30% на фоне новостей о передаче дополнительных активов. Как отметили аналитики Goldman Sachs Такаси Миядзаки и Мегуми Танигути, инвесторы ожидают изменения дивидендной политики, при этом выплаты могут снизиться на 25%.

    В агентстве S&P Global Ratings указали на достаточный финансовый потенциал производителя сигарет Winston и Camel. Тем не менее с 2023 года дивиденды компании зависели от денежных потоков за пределами России из-за ограничений на использование средств российских подразделений. Сокращение доходов произошло в чувствительный период для Санаэ Такаити, чьи масштабные инвестиционные планы требуют значительного финансирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент России Владимир Путин подписал указ о передаче трех российских активов Japan Tobacco во временное управление.

    В пятницу источник в посольстве России в Токио опроверг информацию о заявленном Японией протесте.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал падение акций компании фразой о вреде курения.

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    9 ноября 2026, 18:45 • Новости дня
    МВД: Семь человек лишены гражданства России из-за угрозы нацбезопасности
    МВД: Семь человек лишены гражданства России из-за угрозы нацбезопасности
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о прекращении гражданства России семи выходцам из Центральной Азии и Закавказья за создание угрозы национальной безопасности страны.

    Двое из лишенных гражданства проживали в Хакасии и получили российские паспорта в 2007 году в упрощенном порядке, однако позднее выяснилось, что они допускали националистические высказывания и запрещали своим детям разговаривать по-русски в школе, сообщил портал «МВД Медиа».

    «После установления ФСБ России фактов совершения жителями республики действий, создающих угрозу национальной безопасности, в соответствии с законодательством МВД России было принято решение о прекращении гражданства указанных лиц. В сентябре 2026 года они выехали за пределы Российской Федерации», – рассказала Волк.

    В Тамбовской области гражданства лишился активный член диаспоры, пропагандировавший идеи запрещенного в России экстремистского движения и отбывающий срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В Пермском и Забайкальском краях мужчины призывали к противостоянию с сотрудниками правоохранительных органов и формировали негативное отношение к военной службе.

    В Ивановской области паспорта лишили инициатора массовой драки между приезжими и местными жителями. В Тверской области мужчина потерял гражданство из-за использования банковских карт несовершеннолетних россиян для незаконных финансовых операций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Миграционная служба МВД России сообщила о двукратном расширении перечня административных правонарушений для выдворения иностранных граждан.

    Летом в Центре общественных связей ФСБ заявили о лишении гражданства восьми выходцев из Центральной Азии и Закавказья за создание угрозы национальной безопасности.

    В июне ведомство привело данные о принятии более 4,5 тыс. решений о прекращении российского гражданства по новому закону.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    10 ноября 2026, 10:26 • Новости дня
    Минченко оценил состав российской делегации на переговорах в Абу-Даби

    Политолог Минченко: Делегация России в Абу-Даби подобрана для предметных переговоров

    Минченко оценил состав российской делегации на переговорах в Абу-Даби
    @ Екатерина Чеснокова/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В российскую переговорную группу на трехсторонних переговорах в Абу-Даби вошли специалисты высочайшего уровня из разных ведомств – от дипломатов и военных до представителей спецслужб. Такой состав делегации отражает приоритеты и переговорную логику России, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко.

    «Состав российской делегации, во-первых, сильный. Во-вторых – весьма практически ориентированный», – напомнил Евгений Минченко, глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Он напомнил, что возглавляет переговорную группу Владимир Мединский – опытный дипломат, который традиционно руководит делегацией на таких переговорах.

    «В трехсторонней встрече в Абу-Даби также примут участие два профильных заместителя министра иностранных дел – Михаил Галузин и Сергей Рябков. Они способны детально раскрыть тему системы сдержек и противовесов в новой системе европейской безопасности», – продолжил собеседник.

    Политолог обратил внимание на широкое представительство Генштаба, который отвечает за оперативную работу и планирование военных операций. В состав переговорной группы вошли начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский, а также первый заместитель начальника управления информации Генштаба ВС РФ Александр Зорин.

    «Начальник Главного управления Генштаба – это, по сути, руководитель военной разведки. Игорь Костюков – человек, который, что называется, на кончиках пальцев знает, что происходит», – заметил Минченко. Он также счел важным включение в состав делегации Алексея Комкова.

    «Это человек, пользующийся высоким личным доверием Владимира Путина. Ранее он возглавлял Службу собственной безопасности ФСБ, а сейчас руководит Службой оперативной информации и международных связей – фактически отвечает на Лубянке за международное направление. Соответственно, вопросы, связанные с Украиной и европейской безопасностью, для него профильные», – уточнил эксперт.

    «Таким образом, присутствие представителей Минобороны, МИД и Федеральной службы безопасности, а также тот факт, что в делегации люди очень высокого уровня, говорит, что цель поездки – не абстрактные разговоры, а обсуждение вполне конкретных вопросов», – заключил Минченко.

    Ранее стало известно, что переговорная группа России в Абу-Даби включает пять членов делегации и шесть экспертов. Делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. В состав также включены начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков, замминистра иностранных дел Михаил Галузин и Сергей Рябков, начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, передает ТАСС.

    В качестве экспертов в переговорную группу входят замначальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский, первый замначальника управления информации Генштаба ВС РФ Александр Зорин, первый замруководителя службы – руководитель департамента контрразведывательных операций ФСБ Дмитрий Минаев.

    Также в составе экспертной группы в переговорах примут участие замначальника Управления президента по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук и директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Олег Постников.

    Напомним, переговоры России, США и Украины в Абу-Даби должны начаться во вторник в 11:50 по местному времени (10:50 мск). Штаты на переговорах представляют спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Украинскую делегацию возглавляет Рустем Умеров.

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    9 ноября 2026, 16:48 • Новости дня
    The Jerusalem Post: Самолет Минобороны России прибыл в аэропорт Израиля
    The Jerusalem Post: Самолет Минобороны России прибыл в аэропорт Израиля
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пассажирский борт Ту-154М российского военного ведомства, вылетевший с подмосковного аэродрома Чкаловский, совершил посадку в израильском аэропорту Бен-Гурион, сообщила газета The Jerusalem Post.

    Борт, находящийся под американскими санкциями с 2023 года, пролетел над Черным морем и через воздушное пространство Турции, после чего зашел на посадку со стороны Средиземного моря, говорится в материале The Jerusalem Post.

    По данным сервиса FlightRadar24, рейс отправился с авиабазы Чкаловский, которая служит основным узлом для перевозки высокопоставленных военных и официальных делегаций. С начала месяца самолет находился в Москве после прибытия из Новосибирска.

    Воздушное судно принадлежит 223-му летному отряду Министерства обороны. В 2023 году США внесли подразделение и 37 связанных с ним самолетов в санкционные списки из-за украинского конфликта, обвинив отряд в транспортировке личного состава и техники для нужд группы «Вагнер» в других странах.

    В посольстве России в Израиле израильскому изданию не прокомментировали цель прибытия пассажиров борта. Представители Армии обороны Израиля и американские правительственные органы также не стали отвечать на вопросы журналистов.

    Ранее Росавиация разрешила рейсы из России в Израиль.

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    9 ноября 2026, 16:25 • Новости дня
    Певица Нюша рассказала о состоянии попавшей в реанимацию чемпионки Шурочкиной

    Нюша сообщила о нахождении сестры-чемпионки Марии Шурочкиной в реанимации

    Певица Нюша рассказала о состоянии попавшей в реанимацию чемпионки Шурочкиной
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина находится в реанимации в стабильном состоянии после полученных ожогов, сообщила ее сестра, певица Нюша.

    «Маша сейчас в реанимации. Голова и лицо не пострадали, но есть ожоги тела. Состояние сейчас стабильное. Наша семья очень благодарна за вашу поддержку», – приводит слова артистки ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Москве двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина получила сильные ожоги при пожаре.

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    9 ноября 2026, 18:04 • Новости дня
    ВС России поразили логистический центр «Сухой порт» ВСУ
    ВС России поразили логистический центр «Сухой порт» ВСУ
    @ Сорокин Донат/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по логистическому центру «Сухой порт» в Одессе и сухогрузу с оружием для украинской армии в Черном море, сообщило Минобороны.

    Российские военные поразили беспилотными летательными аппаратами логистический центр «Сухой порт» в Одессе, который использовался для хранения и распределения грузов Вооруженных сил Украины, сообщается в канале Минобороны в Max.

    Кроме того, в 141 км к юго-западу от Одессы в акватории Черного моря был уничтожен сухогруз с военным имуществом и вооружением. В ведомстве подчеркнули, что российская армия продолжает наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры, логистическим узлам и судам, задействованным в интересах украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны сообщило об ударе по доставлявшему военное имущество сухогрузу в акватории Черного моря.

    В четверг российские беспилотники поразили перевозившее грузы для украинской армии судно.

    В среду Вооруженные силы России нанесли удар по сухогрузу в порту Одессы.

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    9 ноября 2026, 15:41 • Новости дня
    Лавров назвал естественным участие Рябкова в переговорах по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Участие заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова в переговорах в Абу-Даби вполне естественно, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    «Участие еще одного моего заместителя, кроме Михаила Галузина, участие Сергея Рябкова, который курирует вопросы Северной Атлантики, вопросы контроля над вооружениями в самом широком плане, и который, кстати, значительную часть своей карьеры провел по проблематике ОБСЕ, оно вполне естественно», – заявил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Перу Карлосом Эспой. Его цитирует РИА «Новости».

    Министр отметил, что предложение переговорщиков, назначенных президентом США Дональдом Трампом, вынести на первый план повестки дня вопросы коллективной безопасности можно только приветствовать.

    Он добавил, что переговоры посвящены согласованию принципов, которые будут одобрены в завершение процесса полноценного урегулирования конфликта.

    Очередной раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины пройдет в Абу-Даби 10 и 11 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности продолжать диалог с российским коллегой Владимиром Путиным по вопросу переговоров об урегулировании конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об исключительно трехстороннем формате предстоящих переговоров в Абу-Даби при участии Москвы, Киева и Вашингтона.

    В воскресенье политолог Владимир Корнилов назвал неуместным участие европейцев в трехсторонней встрече России, США и Украины в Абу-Даби.

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    9 ноября 2026, 15:45 • Новости дня
    ВСУ потеряли два взвода при обороне села Васильковое в Запорожской области

    Балицкий: ВСУ потеряли два взвода при обороне Василькового в Запорожской области

    ВСУ потеряли два взвода при обороне села Васильковое в Запорожской области
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о переходе села Васильковое под контроль российских военных и значительных потерях украинских войск при обороне населенного пункта.

    По его словам, украинские военные понесли тяжелые потери при попытке удержать село Васильковое в Запорожской области. «Противник понес существенные потери – свыше двух взводов живой силы и значительное число техники. Наши воины, проявляя мужество и героизм, вытесняют противника с запорожской земли», – написал Балицкий в своем канале в Max.

    Он отметил, что подразделения украинской армии выстраивали систему обороны населенного пункта на протяжении нескольких месяцев. Тем не менее бойцам российской группировки войск «Восток» удалось прорвать укрепления и взять Васильковое под свой контроль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Министерство обороны сообщило об освобождении села Васильковое в Запорожской области.

    В тот же день военное ведомство заявило о разрушении укрепленных позиций Вооруженных сил Украины в лесополосах региона расчетами самоходных артиллерийских установок «Акация».

    На прошлой неделе военный эксперт Андрей Марочко рассказал о начале наступления российских военных у Юрковки на широком фронте около 30 км.

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    9 ноября 2026, 22:00 • Новости дня
    Лихачев сообщил о гибели четырех сотрудников ЗАЭС за две недели

    Лихачев: За две недели от ударов ВСУ погибли четыре сотрудника Запорожской АЭС

    Лихачев сообщил о гибели четырех сотрудников ЗАЭС за две недели
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    За последние две недели в результате атак со стороны ВСУ погибли четыре сотрудника Запорожской АЭС, а с апреля число жертв среди персонала станции достигло 14 человек, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

    Утром в понедельник электрослесарь станции направлялся на смену, когда украинский беспилотник-камикадзе врезался в лобовое стекло его автомобиля. «Это уже четвертый погибший сотрудник ЗАЭС за две недели», – приводит слова Лихачева «Страна Росатом».

    Сотрудник скончался на месте. По словам Лихачева, это уже четвертый погибший работник ЗАЭС за последние две недели и 14-й с апреля, когда обострилась ситуация вокруг станции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник на Запорожской АЭС сообщили о гибели электрослесаря в результате атаки украинского беспилотника на его автомобиль.

    На прошлой неделе постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о целенаправленной охоте ВСУ на гражданский персонал станции.

    Во вторник руководство ЗАЭС пообещало проинформировать инспекторов МАГАТЭ о гибели сотрудницы предприятия из-за удара дрона.

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    9 ноября 2026, 18:22 • Новости дня
    Разработчик дрона «Изделие 80» решил законсервировать площадку в Тольятти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская компания «Транспорт будущего» решила законсервировать производственную площадку в Тольятти из-за отсутствия новых военных заказов и уголовного преследования инвесторов.

    Компания «Транспорт будущего» останавливает работу мощностей для серийного выпуска беспилотных авиационных систем и их компонентов в Тольятти. Такое решение связано с нехваткой заказов на военную технику и необходимостью сократить производственные расходы на фоне уголовного дела против инвесторов группы, передает ТАСС.

    При этом конструкторские работы по военной тематике продолжатся. До конца 2026 года предприятие планирует завершить доработку третьего поколения тяжелого дрона «Изделие 80» с учетом рекомендаций центра «Рубикон», полученных в ходе военной апробации.

    Кроме того, разработчик продолжит создание более легкого коптера «Изделие 70» грузоподъемностью до 18 кг и радиусом действия до 25 км. Основные ресурсы компания намерена направить на развитие гражданских беспилотных систем, включая агродрон С-80, конвертоплан для мониторинга посевов, беспилотник «Цапля» для автоматического отбора проб почвы и дрон-доставщик С-40.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу производство российской беспилотной грузовой платформы «Сварог 20 V2» стало практически полностью состоять из отечественных комплектующих.

    В прошлом месяце компания «Транспорт будущего» начала поставки в российские войска 750 комплексов тяжелых беспилотников «Изделие 80».

    В прошлом году на выставке NAIS-2025 представили первый сертифицированный агротрон S-80.

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    10 ноября 2026, 05:24 • Новости дня
    WP: США сблизили позицию с Россией перед переговорами по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты изменили позицию в пользу России перед трехсторонними переговорами по Украине в Абу-Даби, пишет американская пресса.

    «Решение поставить обсуждение [вопросов безопасности] на повестку дня знаменует собой еще один сдвиг в пользу России, поскольку администрация США отчаянно ищет способы прекращения войны на Украине – то, что [президент США Дональд] Трамп обещал сделать перед возвращением в Белый дом в 2025 году», – говорится в публикации Washington Post, передает РИА «Новости».

    Опасения, что американская администрация может попытаться заставить Киев пойти на соглашение на условиях Москвы, усилились после того, как глава Белого дома сказал, что Украина после конфликта «будет выглядеть несколько иначе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МИД России Сергей Лавров заявил о планах посвятить встречу в Абу-Даби согласованию принципов по итогам переговоров по урегулированию на Украине.

    В субботу министр обороны Германии Борис Писториус потребовал участия Европы в мирных переговорах.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов телефонного разговора президентов России и США.

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    9 ноября 2026, 22:42 • Новости дня
    Российская делегация прибыла на переговоры в Абу-Даби

    Российская делегация прибыла на трехсторонние переговоры в Абу-Даби

    Tекст: Вера Басилая

    Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским прибыла в Абу-Даби для участия в трехсторонних переговорах между Россией, США и Украиной.

    Российская делегация прибыла в Абу-Даби для участия в трехсторонних переговорах между Россией, Соединенными Штатами и Украиной, передает ТАСС.

    Встречи по украинскому урегулированию намечены на 10 и 11 ноября. Российскую сторону представляет помощник президента Владимир Мединский, а украинскую делегацию возглавляет руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что предстоящие консультации будут посвящены вопросам гарантий безопасности. Он также добавил, что представители европейских стран не примут участия в диалоге, поскольку стороны изначально согласовали трехсторонний формат работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российская делегация вылетела в столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби для участия в трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию.

    В понедельник глава украинской делегации Рустем Умеров объявил об отправке представителей Киева в Абу-Даби.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о проведении переговоров исключительно в трехстороннем формате.

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    9 ноября 2026, 20:01 • Новости дня
    Анапа получила статус курорта федерального значения

    Правительство наделило Анапу статусом курорта федерального значения

    Анапа получила статус курорта федерального значения
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кабмин наделил муниципальный округ Анапа в Краснодарском крае статусом курорта федерального значения.

    Соответствующее постановление правительства размещено на портале официально опубликованных правовых актов. «Признать расположенную в Краснодарском крае территорию муниципального образования муниципальный округ город-курорт Анапа общей площадью 98186 га курортом федерального значения Анапа», – говорится в документе.

    Уточняется, что реализация постановления осуществляется в пределах установленной правительством предельной численности работников Минздрава и бюджетных ассигнований федерального бюджета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель правительства Михаил Мишустин объявил о решении перераспределить до 3 млрд рублей на строительство инфраструктуры для курортов в Адыгее, Бурятии и Тверской области.

    В сентябре Министерство здравоохранения предложило наделить статусом курортов федерального значения ряд населенных пунктов в Геленджике.

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    9 ноября 2026, 16:58 • Новости дня
    Рябков предупредил Запад о катастрофе в случае блокады Калининграда

    Рябков: Попытки Запада устроить блокаду Калининграда приведут к катастрофе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Попытки западных стран реализовать планы по блокаде Калининградской области приведут к катастрофе, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

    По его словам, Россия осведомлена о планах оппонентов по блокаде и иному деструктивному воздействию на Калининградскую область, передает РИА «Новости».

    «Ни у кого не должно быть сомнений, попытки их практической реализации – прямой путь к катастрофе», – заявил Рябков в ходе онлайн-выступления на круглом столе на площадке ОБСЕ по теме «Милитаризация Европы: что дальше?».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце итальянский портал L'AntiDiplomatico отметил недвусмысленный сигнал России западным странам о недопустимости блокады Калининградской области.

    В сентябре дипломаты из посольства России в Ирландии предупредили о готовности применить любые средства для предотвращения изоляции Калининградской области странами НАТО.

    Руководитель российской делегации в Вене Юлия Жданова рассказала о подготовке Североатлантического альянса к военно-политической изоляции российских портов.

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    9 ноября 2026, 18:28 • Новости дня
    Журнал Forbes назвал 30 лучших работодателей России

    Forbes включил 30 компаний в платиновый список лучших работодателей России

    Tекст: Дарья Григоренко

    В ежегодный рейтинг лучших работодателей России по версии Forbes вошли 222 российские компании, из которых 30 получили высший, платиновый статус, следует из материалов рейтинга.

    Распределение участников происходило не по конкретным местам, а по четырем группам: «платина», «золото», «серебро» и «бронза». Аналогичная система оценки применялась в 2023–2025 годах, передает ТАСС со ссылкой на журнал Forbes.

    В итоговый список включили организации, набравшие максимальные баллы по метрикам ESG: экология, сотрудники и общество, а также корпоративное управление. Внутри каждой категории работодатели расположены в алфавитном порядке.

    Высший платиновый статус получили такие крупные игроки рынка, как «Авито», «Алроса», Альфа-банк, «Аэрофлот», ВТБ, Газпромбанк, «Лаборатория Касперского», «Магнит», МТС, «Новатэк», «Норильский никель», «Росатом», «Сбер», Т-Банк, «Яндекс», VK, X5 и другие компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Московский физико-технический институт признали лучшим вузом России по версии Forbes.

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