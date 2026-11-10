Импорт из России в Грузию вырос более чем на 20%

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Доля России в общем импорте Грузии выросла с 9,9 до 11,5%. На первом месте среди импортируемой продукции – нефтепродукты (около 308 млн долларов), на втором – сырая нефть (около 207 млн долларов) и нефтяные газы – более 192 млн долларов.

Также в основных импортных продуктах из России в Грузию – зерновые (около 78 млн долларов) и подсолнечные масла (более 41 млн долларов).

Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений после войны-2008, но активно поддерживаются торгово-экономические и гуманитарные связи.

Ранее сообщалось, что поставки российского газа в Грузию выросли более чем в два раза за пять лет.

Россия заняла третье место по объемам денежных переводов в Грузию.

Также Россия стала лидером в списке стран-поставщиков нефтепродуктов в республику.

Кроме того, объем ввоза российского растительного масла на грузинский рынок увеличился в два раза.