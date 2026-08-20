  • Новость часаПутин назвал чудесным обретение мощей Дмитрия Донского
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    Новый министр обороны Украины опасен своей специализацией
    РПЦ поддержала отправку мощей Дмитрия Донского в зону СВО
    Эксперт объяснил появление новейшего самолета РЭБ ВВС США у Калининграда
    Биолог объяснил причины нападения медведей на людей
    Военный эксперт объяснил выбор целей для ракетного удара по Киеву
    Румынский F-16 уничтожил морской дрон у газовой платформы в Черном море
    Китай заявил о стремительном сближении Японии с НАТО
    Ученые собрали образцы ДНК Дмитрия Донского
    В России впервые продали партию импортного бензина
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Август 1991-го укрепил вражду Запада к России

    Мирный по обычным меркам финал холодной войны 1946-1991 годов делал неизбежным возобновление конфликта в исторической перспективе. Главная причина – страны Запада во главе с США не могли смириться с тем, что их враг вышел из конфликта непобежденным.

    5 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как казаки готовились к СВО

    Когда началось возрождение казачества на рубеже 80-90-х годов прошлого века, многие старались ограничить его изучением фольклора, реконструкцией традиционного быта, хозяйственной деятельностью. То есть этнопарками с уклоном в фермерство. Но, к счастью, возобладал другой подход.

    4 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Дмитрий Донской вернул русским самоуважение

    Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?

    15 комментариев
    20 августа 2026, 14:57 • Новости дня

    Россия заняла первое место в списке стран-поставщиков нефтепродуктов в Грузию

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Россия за первые семь месяцев этого года поставила в Грузию около 393 тонн нефтепродуктов на сумму в 292 млн долларов, лидируя в списке стран, закупки у которых осуществляет Грузия, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    При этом по сравнению с семью месяцами прошлого года объем закупок в России сократился на 10,7%.

    Всего в Грузию было поставлено за этот период 1,05 млн тонн нефтепродуктов на 967 млн долларов.

    Закуплено на 8,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    На втором месте идет Турция, на третьем – Румыния, у которых Грузия закупила в целом около 250 тонн на 266 млн долларов.

    При этом в НПЗ в Кулеви на Черном море заявили, что с августа-сентября завод прекратит принимать сырую нефть из России, чтобы избежать санкций ЕС.

    19 августа 2026, 16:00 • Новости дня
    Путин: По предложению «Единой России» региональные бюджеты получили поддержку
    Путин: По предложению «Единой России» региональные бюджеты получили поддержку
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Субъекты страны по инициативе «Единой России» смогут оставлять в своих бюджетах значительные суммы за счет переноса сроков погашения кредитов за пределы 2030 года, сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

    «По предложению «Единой России» мы решили дополнительно поддержать региональные бюджеты, перенести срок погашения бюджетных кредитов за пределы 2030 года. За счет этой меры в распоряжении субъектов федерации будет оставаться дополнительная сумма, порядка 100 млрд рублей ежегодно. И они смогут направить эти средства на цели развития», – цитирует президента пресс-служба партии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил инициативы партии «Единая Россия» в сфере бюджетного кредитования субъектов страны.

    Ранее министерство финансов внесло в правительство законопроект о переносе срока погашения части задолженности регионов на 2030 год. До этого российские власти аннулировали задолженности по бюджетным кредитам для 21 субъекта страны на сумму свыше 114 млрд рублей.

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    19 августа 2026, 21:03 • Новости дня
    Российские военные захватили Mercedes и сбежали из украинского плена
    Российские военные захватили Mercedes и сбежали из украинского плена
    @ Oriental Image/Reuters

    Двое российских военнопленных сбежали из колонии в селе Петровское Изюмского района Харьковской области после ликвидации украинского военного, сообщают украинские паблики.

    Как пишет издание «Страна», побег якобы совершили пленные россияне с позывными «Сабля» и «Рокер». Сообщается, что во время побега военнопленные завладели оружием ликвидированного ими украинского военного, а также автомобилем Mercedes ML350 темно-серого цвета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа российские военные спасли трех пленных солдат ВС РФ в Харьковской области. В конце июля на харьковском направлении бойцы группировки «Север» взяли в плен четырех бывших украинских заключенных.

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    19 августа 2026, 21:00 • Видео
    Новый министр обороны Украины. Главное о Хмаре

    Верховная Рада Украины утвердила на посту министра обороны Евгения Хмару. Этому выходцу из спецслужб приписывают организацию громких терактов в России. При этом Зеленский сильно рискует, назначая такого министра.


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    19 августа 2026, 18:45 • Новости дня
    MWM: Москва выстроила непробиваемое кольцо ПВО против украинских дронов
    MWM: Москва выстроила непробиваемое кольцо ПВО против украинских дронов
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные развернули вокруг столицы масштабную сеть защитных башен с комплексами «Панцирь», успешно перехватывающими беспилотники противника.

    Вооруженные силы России оперативно возводят в столичном регионе сеть вышек с установленными системами ПВО малой дальности «Панцирь», передает Иносми со ссылкой на Military Watch Magazine.

    В других частях страны также оборудуются дополнительные позиции, что демонстрирует адаптацию Москвы к масштабным налетам украинских дронов дальнего радиуса действия.

    Размещение зенитных ракетно-пушечных комплексов на возвышенностях позволяет радарам избегать «слепых зон», создаваемых зданиями и рельефом местности.

    Это особенно важно для своевременного обнаружения низколетящих целей и ведения огня с упреждением на подступах к столице.

    Семейство «Панцирь-С1» эволюционирует в крупную платформу для борьбы с беспилотниками. Новейшая модификация «С1М» способна обнаруживать цели на расстоянии до 80 километров.

    Важным достижением стало внедрение ракет «Гвоздь» дальностью семь километров. Боевой модуль вмещает до 48 таких ракет, что критически важно для отражения атак роев дронов и снижения стоимости перехвата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска получили новейшие стационарные системы противовоздушной обороны «Панцирь-СМД».

    Госкорпорация «Ростех» отметила высокую эффективность новых малогабаритных боеприпасов для борьбы с беспилотниками.

    Для прикрытия гражданских и военных объектов от атак с воздуха военные задействовали более 50 таких боевых машин.

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    19 августа 2026, 17:54 • Новости дня
    Азербайджану предложили занять бывшее консульство Румынии в Петербурге

    Здание бывшего генконсульства Румынии в Петербурге предложили Азербайджану

    Азербайджану предложили занять бывшее консульство Румынии в Петербурге
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Освободившиеся после недавнего закрытия румынской дипмиссии в Петербурге помещения могут передать азербайджанским представителям. Об этом сообщил генеральный директор предприятия по обслуживанию иностранных представительств «Инпредсервис» Владимир Запевалов.

    Азербайджанским дипломатам направили официальное предложение занять помещения бывшего генконсульства Румынии в Петербурге. Оно закрылось в городе на Неве месяц назад, передает «Интерфакс»

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Россия объявила о закрытии генерального консульства Румынии в Петербурге.

    Месяцем ранее румынские власти прекратили работу российского дипломатического представительства в Констанце. В прошлом году Российский информационно-культурный центр в Баку освободил занимаемое помещение по требованию МИД Азербайджана.

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    20 августа 2026, 14:20 • Новости дня
    Путин назвал чудесным обретение мощей Дмитрия Донского
    Путин назвал чудесным обретение мощей Дмитрия Донского
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин принял участие в молебне в Архангельском соборе Московского Кремля и восхитился обретением мощей князя Дмитрия Донского, назвав это уникальным и чудесным событием.

    Перед началом молебна российский лидер зажег свечу и установил ее на подсвечник, передает РИА «Новости».

    «Я вчера разговаривал со святейшим, знаю о его планах. Но передавайте ему самые наилучшие пожелания», – сказал глава государства в беседе с Патриаршим наместником Московской митрополии митрополитом Крутицким и Коломенским Павлом.

    Кроме того, президент назвал обретение мощей князя Дмитрия Донского абсолютно уникальным и чудесным событием.

    «Уникальное абсолютно. Чудесное обретение мощей. Удивительно», – сказал российский лидер.

    На ваш взгляд
    Кого из святых воителей вы почитаете больше других?






    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Русская православная церковь подтвердила подлинность найденных в Архангельском соборе мощей Дмитрия Донского.

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил молебное пение у открытых останков великого князя.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о планах информирования российского лидера об обретении этой святыни.

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    19 августа 2026, 18:23 • Новости дня
    Российские дроны уничтожили украинский сухогруз с боеприпасами

    ВС России уничтожили сухогруз с боеприпасами в порту Черноморска

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ударные беспилотники ВС России атаковали портовую инфраструктуру Украины в Одесской области, поразив транспортное судно с военным грузом и склады снабжения украинской армии, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России нанесли новые удары по объектам морской инфраструктуры на Украине, задействованным в интересах армии противника. Основной целью стали логистические узлы, обеспечивающие снабжение войск, сообщает Минобороны.

    В течение дня военные применили ударные беспилотные аппараты по целям в порту Черноморска. В результате атаки было успешно поражено судно класса «сухогруз», на борту которого находились вооружение и боеприпасы.

    Кроме того, огневому воздействию подверглись портовые склады. Там хранилось различное военное имущество, предназначенное для обеспечения нужд украинских подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в акватории Черного моря российские военные также поразили другой сухогруз с имуществом военного назначения.

    Несколькими днями ранее армия России ликвидировала крупный резервуар с горюче-смазочными материалами в порту Одессы. До этого высокоточное оружие уничтожило топливные хранилища в гавани Черноморска.

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    19 августа 2026, 19:18 • Новости дня
    Нанесен удар по управлению полиции в украинском Житомире
    Нанесен удар по управлению полиции в украинском Житомире
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате атаки на здание управления полиции в украинском Житомире погибли по меньшей мере два сотрудника правоохранительных органов, еще 20 человек получили ранения.

    По зданию управления полиции в Житомире был нанесен удар, приведший к жертвам и пострадавшим, сообщает Telegram-канал Операция Z: Военкоры Русской Весны.

    В результате атаки погибли как минимум два сотрудника полиции. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили еще 20 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее около районного управления полиции в Житомире произошел взрыв. В июле 2025 года мощные взрывы уничтожили два производственных объекта в пригороде. А в ноябре того же года под Житомиром прогремели взрывы на заводе по ремонту военной техники НАТО.

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    19 августа 2026, 18:48 • Новости дня
    Мединский оценил вероятность возобновления переговоров в Стамбуле
    Мединский оценил вероятность возобновления переговоров в Стамбуле
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Помощник президента России Владимир Мединский высказался о вероятности продолжения контактов в турецком Стамбуле по украинскому урегулированию.

    Глава российской делегации предпочел не давать однозначных прогнозов относительно будущих встреч, передает ТАСС.

    Отвечая на соответствующий вопрос представителей телеграм-канала «Юнашев Live», руководитель переговорной группы ограничился весьма краткой репликой.

    «Время покажет», – отметил государственный деятель в своем комментарии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году руководитель российской делегации Владимир Мединский заявил о готовности Москвы к возобновлению стамбульских переговоров.

    В феврале текущего года представители России и Украины провели очередную встречу в Женеве. Помощник президента охарактеризовал эти консультации тяжелыми и деловыми.

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    20 августа 2026, 07:55 • Новости дня
    Принц Гарри и Меган Маркл решили спешно вернуться в Британию
    Принц Гарри и Меган Маркл решили спешно вернуться в Британию
    @ Josh Stanyer/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Герцог и герцогиня Сассекские планируют переехать обратно в Британию вместе с детьми, сохранив при этом свою калифорнийскую недвижимость.

    Принц Гарри и Меган Маркл вернутся в Британию на длительный срок в ближайшие недели, пишет журнал People. Дети пары осенью пойдут в британскую школу.

    Точное место жительства семьи пока остается неизвестным, однако особняк в штате Калифорния продавать не планируется. Король Карл III уже осведомлен о грядущих переменах.

    Переезд не повлияет на бизнес-проекты пары в США. Компания Archewell Productions и бренд Меган As Ever продолжат работу. Герцог и герцогиня Сассекские сохранят статус членов королевской семьи, но не будут выполнять официальные обязанности, уточняет The New York Times.

    За шесть лет жизни в Америке супруги столкнулись с немалыми трудностями, в частности с Archewell Productions, которая планировалась как киностудия, но отношения с Netflix за шесть лет разладились.

    «В компании царит настроение: «С нами покончено»», – охарактеризовал ситуацию со стриминговым сервисом Netflix один из инсайдеров.

    Однако контракт с платформой продолжает действовать. Сейчас Гарри и Меган работают над экранизацией мемуаров британского майора Адама Джоветта о войне в Афганистане в 2006 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, король Карл III впервые с 2022 года повидался с Гарри и его семьей. Принц Гарри признался, как справляется с облысением в 41 год. Принц Гарри запустил кинопроект о британских военных в Афганистане.

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    20 августа 2026, 13:06 • Новости дня
    Эксперт объяснил появление новейшего самолета РЭБ ВВС США у Калининграда

    Эксперт Анпилогов: Появление самолета РЭБ ВВС США у Калининграда означает отработку прорыва

    Эксперт объяснил появление новейшего самолета РЭБ ВВС США у Калининграда
    @ Airman 1st Class Samantha Melecio/U.S. Air Force/dvidshub.net

    Tекст: Олег Исайченко

    Новейший самолет РЭБ ВВС США EA-37B Compass Call способен воздействовать на радары раннего предупреждения, навигационные системы, каналы связи, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. По мнению аналитиков, появление самолета вблизи Калининградской области наряду с аномально высокой концентрацией авиации НАТО может быть неанонсированной тренировкой по прорыву зоны A2/AD.

    «EA-37B Compass Call – американский самолет радиоэлектронной борьбы (РЭБ), разработанный на базе бизнес-джета Gulfstream G550», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов. Согласно данным из открытых источников, на борту EA-37B размещены крупные антенные решетки, установленные по обеим сторонам фюзеляжа.

    В состав бортового комплекса входят, в частности подсистемы радиочастотного приемника (RFR), а также сетецентрические системы совместного наведения (NCCT), которые позволяют интегрировать данные с других платформ (AWACS, наземных станций, дронов).

    «По сути, это воздушный центр радиоэлектронного подавления. Он способен подниматься на большие высоты, вплоть до 14 км, и воздействовать на радары, системы глобального позиционирования, а также каналы связи – глушить их за счет излучения сильного сигнала», – детализировал собеседник. По его оценкам, появление EA-37B вблизи Калининградской области – элемент комплексной операции.

    Анпилогов напомнил, что во вторник в регионе были зафиксированы также самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 и небольшой разведывательный самолет ARTEMIS II. «Возможно, тестировалась сцепка систем обнаружения и подавления», – допустил спикер.

    «Я не исключаю, что могли быть задействованы и ударные самолеты, но с выключенными транспондерами. Они могли отрабатывать выход, например, на рубеж пуска противоракет или антирадарных ракет», – предположил аналитик, отметив, что это характерный рисунок ударных воздушных операций блока НАТО.

    Авторы Telegram-канала «Военная хроника», в свою очередь, отмечают: конфигурация группировки указывает либо на проведение масштабной неанонсированной тренировки по прорыву зоны A2/AD (Anti–Access/Area Denial - «зона воспрещения доступа и маневра»), либо на комплексное картографирование российской ПВО и узлов РЭБ в Калининграде.

    Схожей точки зрения придерживаются авторы Telegram-канала «Милитарист». «Compass Call – это самолет радиоэлектронной борьбы, предназначенный для обнаружения, идентификации и подавления вражеских средств связи и других электромагнитных систем. Его присутствие рядом с самолетом ДРЛОиУ и специализированным разведывательным самолетом указывает на то, что силы НАТО и США имели конкретные задачи в области разведки или радиоэлектронной борьбы в районе Калининграда», – считают они.

    Аналитики напоминают, что ранее на Западе появились сообщения о том, что Россия будто может готовиться к возможной операции против одного из членов Североатлантического альянса. «Связана ли недавняя активность с этим, пока неизвестно, но это необычное сочетание возможностей в особенно чувствительном районе», – заключил «Милитарист».

    Во вторник вблизи Калининградской области была зафиксирована аномально высокая концентрация разведывательной и боевой авиации Объединенных ВВС НАТО. В воздушном пространстве Польши и над акваторией Балтийского моря одновременно находились самолет ДРЛОиУ E-3A Sentry, разведывательный борт глубокого сканирования Leidos Artemis, а также группа снабжения из заправщиков KC-135 Stratotanker.

    Кроме того, был задействован новейший самолет радиоэлектронной борьбы и подавления EA-37B Compass Call, переброшенный из Греции в польский Повидз, передает издание TWZ. Появление EA-37B у границ российского эксклава зафиксировано впервые. Этот аппарат представляет собой глубоко модернизированный бизнес-джет Gulfstream G550, оснащенный мощными радарами для подавления связи и радиолокационных станций противника. Ранее ВВС США применяли его лишь в ходе операции против Ирана.

    Представитель Североатлантического альянса Марти О'Доннелл заявил, что активность в Балтийском регионе носит сугубо «оборонительный характер» и контролируется американской стороной. Эксперты связывают развертывание новейших систем радиоэлектронной борьбы с попытками сдерживания России в стратегически важном регионе Балтики.

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    19 августа 2026, 17:29 • Новости дня
    Сестра Ким Чен Ына пригрозила Токио «уничтожающим ударом»

    Сестра Ким Чен Ына пригрозила Токио ударом

    Сестра Ким Чен Ына пригрозила Токио «уничтожающим ударом»
    @ KCNA/Pool/Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Сестра лидера КНДР Ким ЕЧжон предупредили Токио о готовности нанести незамедлительный удар в случае попыток усилить военное присутствие в регионе.

    Заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон заявила о готовности Пхеньяна жестко ответить на потенциальную агрессию, передает РИА «Новости».

    По ее словам, северокорейское руководство внимательно следит за действиями Токио.

    «Если Япония попытается сделать неправильный выбор, то теперь она непосредственно подвергнется незамедлительному уничтожающему удару, после которого невозможно выжить», – подчеркнула Ким Е Чжон.

    Политик отметила, что попытки японской военной экспансии рассматриваются как долгосрочная угроза, способная нарушить баланс сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В связи с этим военное командование КНДР уже приступило к разработке мер по сдерживанию и подавлению возможной опасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее Пхеньян обвинил Токио в стремлении к повторной агрессии.

    В Японии открыто обсуждают возможный пересмотр неядерного статуса страны.

    В прошлом году Ким Е Чжон заявила о намерении обновить рекорды в применении сил стратегического сдерживания.

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    19 августа 2026, 16:51 • Новости дня
    Путин отчитал чиновников за прогулы занятий по подготовке кадров
    Путин отчитал чиновников за прогулы занятий по подготовке кадров
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин раскритиковал низкую вовлеченность российских управленцев в программу «Кадры для экономики будущего», отметив слабую посещаемость и успеваемость участников. Глава государства поручил администрации президента разобраться в ситуации и принять конкретные меры в отношении тех, кто игнорирует обучение или формально участвует в проекте.

    Выступая на заседании Совета по стратегическому развитию, президент Владимир Путин обратил внимание на низкую вовлеченность управленцев в образовательный процесс занятий программы «Кадры для экономики будущего», передает ТАСС. Проект стартовал в текущем году при участии «Сбера» и президентской администрации.

    «Каковы результаты? Далеко не все, к сожалению, должностные лица, заявленные в эту программу, участвуют в ней практически», – возмутился Владимир Путин. Глава государства привел статистику, согласно которой первый модуль завершил 51 слушатель, что составляет 43% от общего числа.

    Второй этап обучения осилили 73 человека, или 62% участников. «То есть и посещаемость, прямо скажем, низкая, и успеваемость оставляет желать лучшего», – сказал Путин.

    Президент подчеркнул, что программа имеет огромный смысл для освоения современных технологий, и поручил проанализировать ситуацию. Он потребовал принять конкретные меры в отношении тех, кто отбывает номер и не демонстрирует профессиональных амбиций.

    «Уважаемые коллеги, это не игрушки, поверьте, честное слово. В этом есть смысл. Ну, есть смысл. И те, кто ходил, знакомился, смотрел на современные технологии, в своей собственной деятельности, те явно должны были оценить пользу от этой работы. Прошу администрацию проанализировать ситуацию, которая здесь складывается, вплоть до принятия конкретных мер – как в отношении тех, кто игнорирует программу, так и тех, кто просто отбывает номер. Понимаете, если человек не ходит, неинтересно ему – никуда, значит, не стремится, амбиций нет. Хороших амбиций нет», – добавил глава государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Путин назвал участников кадровой программы «Время героев» костяком будущих управленцев. Также президент попросил ее слушателей не превращаться в аппаратчиков.

    Позже ректор президентской академии Алексей Комиссаров оценил этот образовательный проект в качестве новой карьерной траектории.

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    20 августа 2026, 11:50 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил выбор целей для ракетного удара по Киеву

    Военный эксперт Кнутов: Ракетные удары уничтожают возможности ВСУ для террористических атак вглубь России

    Военный эксперт объяснил выбор целей для ракетного удара по Киеву
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия поражает на Украине не только места сборки и хранения боеприпасов, но и станковые мощности, используемые для производства ракет и БПЛА. Кроме того, целью становится научный сектор, работающий в интересах ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее ВС России нанесли массированный удар по предприятиям и складам ВПК Украины.

    «Среди пораженных целей следует отметить предприятие «Файер Поинт». Россия уничтожает станковые мощности, созданные на Украине силами стран Западной Европы. С помощью этого оборудования изготавливаются корпуса крылатых ракет, элементы ускорителей, композитные части. Впрочем, наиболее сложные компоненты и электроника по-прежнему доставляются из-за рубежа», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Спикер напомнил, что производимые предприятием ударные БПЛА FP-1 имеют дальность полета около 1,6 тыс. км, а ракеты FP-5 «Фламинго» – 3 тыс. км. «Таким образом, мы снижаем возможности ВСУ по проведению террористических атак против нашей военной и мирной инфраструктуры на всей европейской части России, вплоть до Урала», – считает аналитик.

    «Стоит напомнить, что только в западных областях Украины расположены семь площадок для сборки FP и «Фламинго». В Киеве их явно не меньше. Объекты рассредоточены, чтобы мы не могли одним ударом вывести все производство из строя. Этим объясняется частота атак по данным предприятиям», – указал он.

    «Принципиально важно и поражение цехов госпредприятия «Антонов». Оно не только производит ударный дрон-камикадзе Ан-196 «Лютый», но и является его разработчиком. Таким образом, мы бьем как по сборочным мощностям ВПК Украины, так и по научному сектору, работающему в интересах ВСУ», – подчеркнул эксперт.

    Значимость ударов по объектам компании «Укрспецсистемс» объясняется тем, что предприятие производит БПЛА «Шарк» и катапульты для них, продолжил спикер. «Дроны используются для разведки на фронте и в ближнем тылу. С их помощью ВСУ пытаются выявить расположение наших подразделений, штабов, складов боеприпасов», – детализировал спикер.

    «Также для повышения безопасности российских военных важно уничтожение склада термобарических авиабомб М-900, используемых ВСУ для поражения подземных укрытий около линии боевого соприкосновения», – добавил собеседник.

    Помимо этого, Кнутов обратил внимание на постоянные российские удары по транспортно-логистическим объектам, например – по центру Мартусовка. «Снижение возможностей украинской системы логистики – задача настолько важная, насколько и трудоемкая. Ее элементы максимально разнесены по территории страны и совмещены с гражданскими складами», – пояснил он.

    «Схема их работы такая: логистический центр получает заявку от одного из подразделений ВСУ на дроны и отправляет машину собирать компоненты по складам. Грузовик под видом гражданской продукции свозит крылья, двигатели, корпуса в точку сборки, откуда готовые БПЛА направляют военным. Система территориально рассредоточена для минимизации ущерба и большей скрытности», – объяснил Кнутов.

    «Традиционно Россия продолжает бить и по Черноморским портам. Через них западные страны поставляют ВСУ не только ГСМ, но также компоненты для ракет, беспилотников и даже сухпаи, бронежилеты, военную форму», – резюмировал эксперт.

    В ночь на четверг ВС России нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, транспортно-логистическому центру и складам в Киеве и области. Как сообщили в Минобороны, операция проводилась с применением высокоточного оружия наземного, воздушного, морского базирования, а также беспилотников большой дальности.

    В результате в самом Киеве поражено промышленное предприятие ООО «Файер Поинт», производившее компоненты для ударных БПЛА и осуществлявшее сборку и хранение ускорителей, используемых в крылатых ракетах «Фламинго». Кроме того, атаке подвергся торгово-складской комплекс компании «Укрспецсистемс», на котором осуществлялось производство компонентов для беспилотников, крупноузловая сборка дронов и их хранение.

    Целью удара в украинской столице стали сборочное предприятие авиационной промышленности и ГП «Антонов», производившее дрон Ан-196 «Лютый» и различные пилотируемые летательные аппараты. Минобороны сообщило о поражении склада боеприпасов, на котором хранились термобарические авиабомбы М-900, противотанковые мины и боеприпасы для БПЛА типа «Баба-Яга».

    В Киевской области удар нанесен по транспортно-логистическому центру Мартусовка (логистический центр «Замлер Групп»). По данным военного ведомства, там осуществлялось хранение и распределение товаров двойного назначения, в том числе для производства БПЛА большой и средней дальности, роботизированных комплексов и средств РЭБ.

    Кроме того, поражен склад горюче-смазочных материалов в Броварах, на котором хранилось до восьми тыс. кубометров топлива, предназначенного для ВСУ. Помимо этого, целью ударов ВС России стали склады с военным имуществом в портах Черноморск и Южный.

    По данным украинских СМИ в Киевской области после ударов начались крупные пожары, из-за которых небо затянуло густым черным дымом. В Киеве 90 тыс. абонентов остались без света, сообщила ДТЭК. «Укрзализныця» скорректировала движение поездов в ряде регионов.

    По предварительным данным, в ходе ночной операции было выпущено не менее 20 ракет различных типов. В атаке задействовали около 12 гиперзвуковых ракет «Циркон», восемь «Искандеров-М», несколько баллистических ракет Х-23 и восемь «Калибров», передает «Лента.ру».

    Смотрите кадры ракетного удара по производственно-складским помещениям и нефтебазе в Броварах в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    20 августа 2026, 10:41 • Новости дня
    ФСБ задержала готовившего атаку на омский нефтезавод шпиона

    ФСБ задержала жителя Омска за передачу Украине данных о местном нефтезаводе

    Tекст: Мария Иванова

    В Омске разоблачили пособника украинских спецслужб, который передавал координаты местного нефтеперерабатывающего завода для подготовки теракта с использованием беспилотников.

    Сотрудники правоохранительных органов поймали подозреваемого в государственной измене мужчину, передает РИА «Новости».

    Злоумышленник собирал сведения для последующего нанесения ударов.
    «По имеющейся информации, задержанный установил контакт с представителями украинских спецслужб, которым передавал информацию в отношении объектов АО «Газпромнефть-ОНПЗ» в целях организации теракта с применением беспилотников», – говорится в сообщении.

    Во время обыска в квартире фигуранта оперативники нашли средства связи и доказательства его шпионской деятельности. Возбуждено уголовное дело, за подобное преступление грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

    В сентябре прошлого года против этого человека уже заводили дело. Тогда его обвиняли в публичных призывах к терроризму на объектах критической инфраструктуры города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2024 года силовики задержали другого жителя Омска за передачу украинским спецслужбам сведений об оборонном предприятии.

    Ранее сотрудники ФСБ пресекли деятельность шпиона украинской разведки на объектах топливно-энергетического комплекса в Рязанской области.

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    19 августа 2026, 20:27 • Новости дня
    Пьяная украинка покусала польских полицейских

    Tекст: Ольга Иванова

    Находившаяся в состоянии сильного алкогольного опьянения гражданка Украины набросилась на сотрудников правоохранительных органов в Польше при попытке доставить ее в вытрезвитель.

    Об инциденте в Замброве сообщает РИА «Новости». «В Замброве патруль полиции был вызван на одну из улиц, потому что на тротуаре лежала женщина, которая не реагировала на попытки установить с ней контакт. Женщина в возрасте 39 лет находилась в явном состоянии алкогольного опьянения и начала кричать, употреблять в отношении сотрудников оскорбительные вульгарные слова», – рассказал представитель местной полиции.

    Стражи порядка вызвали бригаду скорой помощи. Прибывшие медики осмотрели пациентку и пришли к выводу, что госпитализация не требуется, поскольку она просто сильно пьяна. После этого полицейские решили отвезти нарушительницу в специальное помещение для протрезвления.

    Во время надевания наручников задержанная проявила агрессию. Оказавшись в патрульном автомобиле, она укусила одного из сотрудников. Пострадавшего пришлось доставить в инфекционный госпиталь для оказания необходимой медицинской помощи.

    После вытрезвления дебоширке предъявят обвинения в оскорблении госслужащих и нарушении телесной неприкосновенности. Представитель ведомства пояснил, что за данные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Кроме того, правоохранители направили в Пограничную стражу представление о депортации иностранки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году власти Польши пригрозили депортацией нарушающим общественный порядок украинцам.

    Несколькими днями ранее гражданин Украины избил металлической трубой своих коллег на стройке в Янувке Первом.

    В 2024 году другой украинец обстрелял варшавских полицейских из пневматического оружия.

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