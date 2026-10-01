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Российские войска получили новый эшелон ПВО для борьбы с дронами
Главком Мордвичев рассказал о создании дополнительного эшелона ПВО
Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС России Андрей Мордвичев сообщил о создании нового эшелона противовоздушной обороны для защиты от беспилотников на малых высотах.
Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Андрей Мордвичев сообщил о формировании нового эшелона защиты от беспилотников на предельно малых высотах, передает ТАСС.
«В целях повышения эффективности защиты Сухопутных войск и объектов тыла в оперативной глубине группировок войск от ударов БПЛА осуществлено наращивание боевого состава соединений и воинских частей войсковой противовоздушной обороны за счет включения в их состав подразделений противодействия БПЛА», – подчеркнул Мордвичев.
По словам военачальника, эта мера дала возможность организовать дополнительный эшелон прикрытия в системе ПВО. Он предназначен для отражения угроз именно на предельно малых высотах.
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