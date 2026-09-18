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    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Соседям иногда полезно побыть чужими

    История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Тревога за человечество стала ликвидным активом на рынке ИИ

    Что стоит за дискуссией вокруг искусственного интеллекта? Есть три возможных ответа, и они не исключают друг друга: искренняя тревога людей, соревнование двух держав за технологическое лидерство, обыкновенная бизнес-конкуренция, в которой все средства хороши, а «забота о человечестве» является одним из таких средств.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хочет ли Швеция снова воевать с Россией

    Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.

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    18 сентября 2026, 07:27 • Новости дня

    «Калашников» заявил о модернизации беспилотника «Скат-350М»

    Разведывательный дрон «Скат-350М» получил более 40 обновлений по опыту СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ведущий российский беспилотный разведывательный комплекс «Скат-350М» обладает большим модернизационным потенциалом и непрерывно совершенствуется по итогам применения в спецоперации, заявил директор по экспорту беспилотников и барражирующих боеприпасов концерна «Калашников» Леонид Рокеах в рамках выставки Africa Aerospace and Defence в ЮАР.

    Российский разведывательный беспилотник «Скат-350М» обладает значительным потенциалом для модернизации и постоянно дорабатывается по результатам применения в ходе спецоперации, передает ТАСС. Об этом на выставке Africa Aerospace and Defence в ЮАР сообщил директор по экспорту концерна «Калашников» Леонид Рокеах.

    «Лишь за 2025 год «Скат-350М» получил свыше 40 доработок. Комплекс получился очень удачный. Мы непрерывно работаем над его улучшением», – отметил представитель компании. По его словам, специалисты находятся на постоянной связи с военными на передовой, что позволяет оперативно внедрять необходимые улучшения.

    В ближайшее время разработчики планируют раскрыть новые возможности аппарата. На объединенном стенде «Рособоронэкспорта» концерн также продемонстрировал барражирующий боеприпас «Куб-2мэ» и новейшую разведывательно-ударную систему «Рус-пэ». Международная выставка в Претории продлится до 20 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге разработчики продемонстрировали беспилотник «Скат-350М» с искусственным интеллектом. Летом концерн «Калашников» передал заказчикам партию новых компактных дронов «Скат-220» на базе этой модели. Весной новейшую разведывательно-ударную систему «Рус-пэ» представили на оружейной выставке в Малайзии.

    18 сентября 2026, 00:40 • Новости дня
    Финляндия провела учения по захвату судна в Балтийском море

    Tекст: Катерина Туманова

    Финская пограничная служба провела международные учения по обеспечению морской безопасности у побережья Хельсинки, в них участвовали финская береговая охрана, польская пограничная служба и французский военно-морской флот с кораблями.

    Учения Marsec EU26 проводятся в контексте участившихся случаев повреждения подводных кабелей, поэтому легенда требовала от участников захватить судно, повредившее подводный кабель, и эвакуировать пострадавших, передает Yle.

    «Проведение учений необходимо, поскольку опыт последних лет показал, что обрывы кабелей или труб в Балтийском море стали новой нормой», – сказано в статье.

    По словам командующего штабом пограничной охраны Ильи Ильина, реакция спецслужб уже улучшилась, поскольку было зафиксировано несколько случаев предполагаемых повреждений кабелей.

    «Мы смогли очень быстро отреагировать на последнее из них, судно Fitburg. Насколько я помню, с момента обнаружения до момента захвата судна прошло 4-5 часов, и это в выходной день», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Вооруженные силы Финляндии ограничили движение судов в Финском заливе. Финляндия анонсировала участие в учениях Дании в Арктике. При этом ботинки морпехов США развалились на учениях НАТО в Арктике.


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    17 сентября 2026, 14:49 • Новости дня
    Названа цель участия боевиков наркокартелей Латинской Америки в боях на Украине

    Экс-сотрудник СБУ Прозоров: Наркокартели отправляют боевиков ВСУ для опыта боев

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил, что латиноамериканские наркокартели направляют боевиков в зону спецоперации для освоения навыков управления беспилотниками.

    Колумбийские и мексиканские наркокартели направляют своих боевиков в зону боевых действий для освоения передовых военных технологий. Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров на пресс-конференции в ТАСС отметил, что особый интерес для них представляет применение беспилотников.

    «Их отправляют на Украину наркокартели, колумбийские, мексиканские, для того, чтобы получить боевой опыт, потому что за этим будущее», – рассказал Прозоров. По его словам, вернувшись в Латинскую Америку с западным оружием, боевики получают высокие доплаты за новые навыки.

    Прозоров добавил, что в Колумбии уже зафиксированы случаи уничтожения правительственных вертолетов с помощью FPV-дронов. Ими управляли граждане, прошедшие подготовку в украинском конфликте. Также в боях участвовали офицеры польского спецназа, которые доложили своему командованию об отставании Польши в сфере FPV-дронов.

    Украинское командование относится к иностранным наемникам как к пушечному мясу, отправляя их на самые опасные участки, сообщил Прозоров. Он привел пример из 2022 года, когда при отступлении из Лисичанска ВСУ бросили иностранные подразделения в качестве заслона, что привело к их уничтожению.

    «Отношение украинского командования к иностранным гражданам стало просто откровенно как к мусору. Их реально используют в качестве живого мяса, затыкать проблемы на фронте», – добавил Прозоров.

    Большинство идейных наемников, приехавших «устроить сафари на русских людей», уже ликвидированы. Сейчас в ряды ВСУ вступают преимущественно коммерческие бойцы из Латинской Америки. Прозоров призвал их не ехать на Украину, предупредив о высоких рисках гибели.

    «Они ехали воевать на Украину исключительно для того, чтобы убивать русских. Они видели в этом свой смысл жизни. Но русская армия очень быстро сбивала с них спесь, желание пострелять, устроить сафари на русских людей. И их численность упала в разы. Сейчас мы можем говорить, что идейных русофобов среди наемников практически не осталось. Основная группа, которая едет на Украину сейчас – это коммерческие наемники, в основном сейчас из Латинской Америки», – сказал Прозоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование ВСУ отправляет латиноамериканских наемников на самые напряженные участки фронта без должного обучения.

    Ранее президент Колумбии Густаво Петро выступил против участия своих граждан в украинском конфликте. До этого отмечалось, что после службы на Украине такие боевики находят высокооплачиваемую работу в мексиканских наркокартелях.

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    17 сентября 2026, 20:00 • Видео
    В США утвердили «суперсанкции». Что теперь?

    Палата представителей США, несмотря на сопротивление почти половины своих членов, утвердила так называемый закон Линдси Грэма, признанного в РФ террористом и экстремистом. Что это означает для России и ее отношений с президентом США Дональдом Трампом.

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    17 сентября 2026, 14:15 • Новости дня
    Офицер запаса Дандыкин сообщил о старте решающих сражений в зоне СВО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин констатировал масштабное наступление российских войск практически на всех направлениях фронта и старт решающих сражений.

    Масштабные решающие бои в зоне проведения специальной военной операции уже стартовали, сообщил в беседе с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

    По его словам, российские подразделения активно продвигаются вперед на краматорском направлении и в районе Доброполья.

    «Объективно наши практически на всем фронте наступают. Северный фас – там бои идут жесткие. Враг пытается в районе Красного Лимана наступать», – подчеркнул Василий Дандыкин. Он выразил надежду на скорейшее освобождение Донбасса, несмотря на попытки противника укрепить свои позиции.

    Специалист отметил, что украинские войска начали возводить линию обороны на правом берегу Днепра. При этом командование вооруженных сил противника вынуждено перебрасывать резервы на другие участки, включая харьковское и запорожское направления.

    Помимо этого, массированные удары Вооруженных сил России по Киеву серьезно подрывают обеспечение украинской армии техникой и боеприпасами.

    «По Киеву мы били основательно в очередной раз. Что происходит уже практически каждый день. Сегодня был массированный комбинированный удар – и авиационный, и морской, и наземный, и дроны. Естественно, это сказывается на обеспечении войск противника всем необходимым: от ракет до беспилотников», – сказал Дандыкин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник военный эксперт Василий Дандыкин сообщил о переходе украинской армии к оборонительным действиям в районе Красного Лимана.

    Ранее сообщалось, что после освобождения Константиновки российские войска вышли на финальный рубеж перед Краматорском.

    А генерал-полковник Сергей Рудской отметил важность освобожденной Константиновки для контроля над Краматорско-Славянской агломерацией.

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    17 сентября 2026, 13:41 • Новости дня
    Ботинки морпехов США развалились на учениях НАТО в Арктике

    Newsweek: Ботинки морпехов США развалились на учениях НАТО в Арктике

    Tекст: Мария Иванова

    Американским морским пехотинцам пришлось экстренно покупать норвежскую обувь из-за массового брака армейских ботинок во время подготовки к мартовским учениям НАТО Cold Response 2026.

    Во время подготовки к маневрам Североатлантического альянса в Норвегии и Финляндии обувь военных США начала распадаться на морозе, что вынудило их закупать замену местного производства, передает РИА «Новости» со ссылкой на Newsweek.

    В ботинках быстро появлялись дыры, отпадали подошвы, а внутрь попадала ледяная вода. Военнослужащих приходилось отстранять от тренировок, хотя бракованная экипировка использовалась менее месяца.

    Масштаб проблемы стал очевиден после возвращения морпехов на базу Кэмп-Лежен в Северной Каролине. Проверка запасов обуви выявила дефекты примерно у половины исследованных пар, а последующие летние инспекции показали еще более высокий уровень брака, который в документах Пентагона назвали тревожным.

    Ситуация усугубляется тем, что американское законодательство обязывает Пентагон закупать военную обувь только производства США, а в Конгрессе обсуждается ужесточение этих правил. В учениях Cold Response 2026, направленных на отработку действий сил альянса в суровых условиях Арктики, участвовали около 3 тыс. американских морских пехотинцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Канада решила расширить военное присутствие в Арктике.

    В конце прошлого года Москва заявила о подготовке к сотрудничеству с Вашингтоном в полярном регионе.

    В начале прошлого года в НАТО попросили увеличить контингент США на арктических территориях.

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    17 сентября 2026, 12:52 • Новости дня
    Ударный дрон «КУБ-10МЭ» превзошел по зрению аппараты разведки

    Оптика ударного беспилотника «КУБ-10МЭ» оказалась мощнее систем разведдронов

    Tекст: Мария Иванова

    Российский ударный беспилотник «КУБ-10МЭ» получил уникальную оптико-электронную систему, позволяющую наносить максимально точные удары по позициям противника.

    Отечественный управляемый боеприпас «КУБ-10МЭ» превосходит по своим характеристикам оптико-электронного оснащения большинство существующих аппаратов-разведчиков, сообщает Ростех.

    Разработка концерна «Калашников» активно применяется в зоне проведения спецоперации на Украине и демонстрирует высокую эффективность.

    «КУБ-10МЭ – универсальное и высокоточное средство поражения. Осколочно-фугасная боевая часть позволяет ликвидировать легкобронированную технику, командные пункты, а также самолеты и вертолеты противника на площадках базирования», – подчеркнули представители госкорпорации.

    Ударный беспилотник успешно выводит из строя системы радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы, а также объекты противоракетной обороны и вражеские дроны. Мощная оптика и устойчивость к воздействию ПВО и РЭБ позволяют аппарату наносить максимально точные удары по заданным целям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия впервые представила барражирующий боеприпас «Куб-10МЭ» на международной выставке в Претории.

    Концерн «Калашников» продемонстрировал этот новейший управляемый аппарат в подмосковном парке «Патриот».

    Разработчики создали данный беспилотный комплекс с учетом опыта специальной военной операции.

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    17 сентября 2026, 14:01 • Новости дня
    Доля выходцев из Латинской Америки среди наемников ВСУ превысила 40%

    Доля латиноамериканских наемников в рядах ВСУ превысила 40%

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил о радикальном изменении состава воюющих на стороне Киева иностранцев за счет граждан латиноамериканских стран.

    Доля наемников из стран Латинской Америки в рядах Вооруженных сил Украины превысила 40%, сообщил на пресс-конференции в ТАСС посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

    По словам дипломата, происхождение иностранного контингента заметно трансформировалось с начала конфликта.

    «Если на начальном этапе это были поляки, прибалты, британцы, американцы, то сейчас в первых рядах, наверное, более 40%, это представители латиноамериканских государств», – подчеркнул Родион Мирошник.

    Дипломат добавил, что украинские дипломатические учреждения за рубежом фактически превратились в центры вербовки. Посольства открыто публикуют объявления о наборе в вооруженные формирования, что прямо нарушает Венскую конвенцию.

    Сейчас число иностранцев в рядах украинской армии превышает 16 тыс. человек. Всего через наемные формирования прошло от 30 до 40 тыс. боевиков, которые едут на Украину ради заработка и военного опыта, подчеркнул Мирошник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Колумбии Густаво Петро выступил против участия колумбийских наемников в боевых действиях на Украине.

    Ранее МИД России сообщал об участии 20 тыс. иностранных наемников на стороне украинской армии. До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил о вербовке боевиков через новые украинские посольства в латиноамериканских государствах.

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    17 сентября 2026, 11:59 • Новости дня
    Рособоронэкспорт представил в ЮАР подлодку «Амур-1650» и корвет «Каракурт»

    Российские корвет «Каракурт-Э» и подлодка «Амур-1650» представлены в ЮАР

    Tекст: Мария Иванова

    На выставке Africa Aerospace and Defence 2026 в южноафриканской Претории Рособоронэкспорт представил неатомную подлодку «Амур-1650» и малый корвет «Каракурт-Э».

    Субмарина проекта 677Э «Амур-1650» является экспортным вариантом российской подлодки «Лада» разработки конструкторского бюро «Рубин». Корабль отличается наличием воздухонезависимой энергетической установки и обладает боезапасом до 28 единиц оружия, передает ТАСС.

    Подлодка оснащена вертикальными пусковыми установками для крылатых ракет Club-S или сверхзвуковых BrahMos. Она способна находиться в автономном плавании до 60 суток, эффективно действуя как в открытом океане, так и на мелководье.

    Экспортный вариант малого корвета проекта 22800Э «Каракурт-Э» конструкторского бюро «Алмаз» создан с учетом требований иностранных заказчиков. Корабль оборудован пусковыми установками для крылатых ракет, высокоточным оружием и современными средствами противовоздушной обороны.

    Отличительными чертами «Каракурта» стали высокая маневренность, повышенная мореходность и уникальная архитектура с применением технологий снижения радиолокационной заметности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе Россия впервые показала новейший боеприпас «Куб-10МЭ» на выставке в ЮАР.

    В четверг африканские страны заинтересовались беспилотниками концерна «Калашников».

    Летом ЦКБ «Рубин» представило макет неатомной подлодки «Амур-1650».

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    17 сентября 2026, 13:38 • Новости дня
    В Сербии открылся завод по производству военных беспилотников

    В Сербии открылось производство военных беспилотников по израильским технологиям

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Сербии Александар Вучич сообщил об открытии в стране завода по сборке современных военных беспилотных летательных аппаратов.

    Производство ведется по израильским технологиям. Техника поступит на вооружение сербской армии и вооруженных сил других стран, передает ТАСС.

    Вучич заявил о планах совместно с израильскими партнерами открыть в Сербии еще как минимум три завода. При этом журналистов на открытие первого предприятия не пригласили из-за конфиденциальности процесса.

    Сербские СМИ ранее сообщали, что речь идет о сборке военных беспилотников с участием государственной компании «Югоимпорт» и израильской Elbit Systems.

    В конце августа китайская компания Jiangsu Reliance Energy Tech подписала соглашение о создании в сербском городе Инджия завода аккумуляторов для БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Вучич анонсировал подписание новых контрактов на вооружение Сербии.

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    17 сентября 2026, 17:54 • Новости дня
    На учениях НАТО в Бельгии получили ранения двое десантников

    Tекст: Денис Тельманов

    Двое военнослужащих из Германии и США получили тяжелые ранения после неудачного приземления на деревья во время маневров стран НАТО в Бельгии.

    Во время учений Falcon Leap в бельгийском муниципалитете Хехтел-Эксел двое американских и немецких десантников получили тяжелые ранения при неудачном прыжке с парашютом, передает ТАСС со ссылкой на портал NU.nl. Еще два военных отделались легкими травмами из-за жесткого приземления.

    На место происшествия оперативно прибыли аварийные службы. Специалисты предполагают, что в ветвях деревьев могут находиться и другие участники маневров.

    Масштабные учения Falcon Leap, организованные Вооруженными силами Нидерландов, стартовали 7 сентября.

    В них принимают участие военнослужащие из 11 стран Североатлантического альянса. Мероприятия продлятся до 18 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Министерство обороны Нидерландов объявило о старте международных воздушно-десантных учений Falcon Leap.

    Месяцем ранее военное ведомство страны анонсировало снятие бюрократических ограничений для тренировок на полигонах.

    Российские дипломаты рассказали об активной модернизации нидерландских авиабаз для масштабного приема союзных войск.

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    17 сентября 2026, 18:45 • Новости дня
    Польша признала давление США и НАТО в вопросе поставок оружия Украине

    Министр Польши Косиняк-Камыш признал давление США и НАТО по оружию Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что решения о передаче вооружений Киеву принимаются под давлением США и руководства Североатлантического альянса.

    Косиняк-Камыш признал, что передавать Киеву оружие Варшаву заставляют США и НАТО, передает РИА «Новости». «Мы планируем очередной донат», – сказал министр, отвечая на вопрос о военной помощи Украине. Он добавил, что очень серьезно рассматривает просьбы Соединенных Штатов и генерального секретаря Североатлантического альянса.

    При этом глава ведомства уклонился от ответа на вопрос о возможных поставках ракет для американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. Он назвал эту тему «слишком серьезной».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Варшава запланировала передать Киеву новую партию боеприпасов для американских зенитных ракетных комплексов Patriot.

    Неделей ранее польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил о намерении отдать украинской стороне устаревшую военную технику.

    В июле президент Польши Кароль Навроцкий захотел лишить правительство полномочий по передаче вооружения на Украину.

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    17 сентября 2026, 11:12 • Новости дня
    Концерн «Калашников» отгрузил партию снайперских винтовок СВДС

    Tекст: Мария Иванова

    В рамках государственных контрактов на 2026 год концерн «Калашников» передал заказчику крупную партию 7,62-миллиметровых снайперских винтовок Драгунова со складывающимся прикладом (СВДС).

    Винтовки СВДС представляют собой современную адаптацию классического оружия для Воздушно-десантных войск, морской пехоты и подразделений специального назначения. С 2022 года эти винтовки пользуются повышенным спросом в зоне проведения специальной военной операции на Украине, сообщила пресс-служба концерна в своем Telegram-канале.

    В модернизированной версии деревянные элементы полностью заменены на полимерные материалы. Оружие получило рамочный складной приклад, который оснащен несъемной поворотной щекой для удобства прицеливания с использованием оптики.

    СВДС оборудована открытыми механическими прицельными приспособлениями для ведения огня на дистанции до 1200 метров, при этом максимальная дальность поражения личного состава и небронированной техники достигает 1300 метров. Для стрельбы подходят любые винтовочные патроны калибра 7,62 миллиметра, однако наилучшая кучность обеспечивается специальными снайперскими боеприпасами.

    Российские военнослужащие ценят СВДС за компактность, легкость, высокую точность и надежность в боевых условиях. Благодаря стабильно высокому спросу предприятие продолжает активно выпускать данную модель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте органы внутренних дел приняли на вооружение снайперскую винтовку Чукавина.

    В прошлом году обозреватели объяснили высокую полезность старой снайперской винтовки Драгунова в зоне спецоперации на Украине.

    Осенью прошлого года концерн «Калашников» отчитался об увеличении выпуска винтовок СВДС в 13 раз.

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    17 сентября 2026, 09:01 • Новости дня
    Россия впервые показала новейший боеприпас «Куб-10МЭ» на выставке в ЮАР

    Концерн «Калашников» представил в Претории барражирующий боеприпас «Куб-10МЭ»

    Россия впервые показала новейший боеприпас «Куб-10МЭ» на выставке в ЮАР
    @ t.me/kalashnikovnews

    Tекст: Мария Иванова

    Россия впервые представила новейший тактический управляемый барражирующий боеприпас «Куб-10МЭ» с дальностью действия свыше 100 км в рамках международной выставки Africa Aerospace and Defence в южноафриканской Претории.

    На объединенной экспозиции «Рособоронэкспорта» в тандеме с разведчиком-ретранслятором «Скат-350М» концерн «Калашников» впервые продемонстрировал новый барражирующий боеприпас, передает ТАСС.

    Отличительной особенностью аппарата «Куб-10МЭ» является оптико-электронная система наведения, которая позволяет поражать движущиеся цели. Кроме того, боеприпас обладает повышенной защищенностью от средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

    Аппарат способен выполнять задачи на высотах от 80 до 1,8 тыс. метров, развивая крейсерскую скорость до 120 км/ч.

    Международная выставка Africa Aerospace and Defence проходит с 16 по 20 сентября на базе военно-воздушных сил Waterkloof Centurion.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг африканские страны заинтересовались беспилотниками концерна «Калашников».

    В прошлом месяце производитель анонсировал скорое появление барражирующего боеприпаса «Куб-10МЭ» в зоне спецоперации на Украине

    В мае предприятие продемонстрировало новую версию аппарата с дальностью полета более 100 км.

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    17 сентября 2026, 18:48 • Новости дня
    Армения и США договорились сотрудничать в подготовке военных кадров

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Начальник Генерального штаба ВС Армении Эдвард Асрян и помощник заместителя главы Пентагона Эндрю Лумис договорились о совместной подготовке кадров и проведении военных учений в ходе встречи в Ереване.

    Асрян и Лумис провели встречу в Ереване, передает РИА «Новости». По данным пресс-службы армянского оборонного ведомства, стороны договорились о совместной подготовке военных кадров и проведении учений.

    «В ходе встречи обсудили вопросы, касающиеся армяно-американского сотрудничества в сфере обороны. Стороны высоко оценили текущий уровень взаимодействия. Была подчеркнута важность развития сотрудничества по таким направлениям, как миротворчество, военное образование, подготовка профессионального сержантского состава, инструкторов и младших командиров, а также проведение совместных учений и тренировок», – сообщили в министерстве обороны Армении.

    Американский представитель Эндрю Лумис подтвердил, что Соединенные Штаты продолжат работу в рамках действующих программ. Кроме того, Вашингтон выразил готовность обсудить возможности углубления взаимодействия по новым оборонным направлениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне на армянской территории стартовали совместные с США военные учения Eagle Partner-2026.

    В начале прошлого года Вашингтон и Ереван подписали документ о создании комиссии по стратегическому партнерству.

    В рамках этого соглашения американская сторона решила содействовать реформе армянского военного образования.

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    17 сентября 2026, 21:53 • Новости дня
    Словения выразила готовность заключить соглашение по дронам с Киевом

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава словенского Минобороны Валентин Хайдиньяк во время визита в украинскую столицу проинформировал принимающую сторону о заинтересованности Любляны в подписании соглашения об оборонном сотрудничестве в сфере беспилотных систем.

    Словения заинтересована в развитии оборонного сотрудничества с Украиной в сфере беспилотных систем и планирует заключить соответствующее соглашение, заявило Минобороны республики, передает ТАСС.

    «Министр обороны Валентин Хайдиньяк в Киеве вместе с представителями пяти словенских компаний обсудил вопросы укрепления сотрудничества в сфере оборонной промышленности. Он передал украинской стороне письмо, в котором выражена заинтересованность Словении в присоединении к инициативе Drone Deal, открывающей возможности для совместных проектов», – сообщила пресс-служба словенского оборонного ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Украина и Норвегия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве в формате Drone Deal.

    В июле Владимир Зеленский объявил о заключении аналогичных договоров с Эстонией и Нидерландами.

    Тогда же главы оборонных ведомств Украины и Германии заключили договор о совместном выпуске беспилотных аппаратов BARS.

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    17 сентября 2026, 20:18 • Новости дня
    Парашютисты НАТО застряли на деревьях во время учений в Бельгии

    RTL: Парашютисты НАТО застряли на деревьях во время учений в Бельгии

    Tекст: Денис Тельманов

    В Бельгии спасателям пришлось снимать с деревьев пятерых иностранных военных парашютистов, которых снесло сильным ветром во время международных учений Falcon Leap, сообщил телеканал RTL.

    Спасателям и высотным альпинистам пришлось снимать с деревьев в бельгийской провинции Лимбург пятерых военных парашютистов, передает РИА «Новости» со ссылкой на RTL. Инцидент произошел в коммуне Хехтел-Эксел во время международных учений Falcon Leap, когда сильный порыв ветра отнес участников от места предполагаемого приземления.

    К моменту прибытия экстренных служб только одному военнослужащему удалось спуститься на землю самостоятельно. Для спасения остальных потребовалась помощь специализированной группы высотных альпинистов. Двое парашютистов получили серьезные травмы и были госпитализированы.

    Среди застрявших на деревьях оказались представители США, Британии и Германии. Бельгийские военнослужащие в результате происшествия не пострадали.

    Учения Falcon Leap, в которых участвуют военные из 11 стран, считаются крупнейшими маневрами по парашютному десантированию и продлятся до 18 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, международные воздушно-десантные учения Falcon Leap стартовали в Нидерландах 7 сентября.

    Двое американских и немецких военнослужащих получили тяжелые ранения при неудачном приземлении на деревья.

    Двумя годами ранее польские десантники из-за сильного ветра повисли на линии электропередачи.

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