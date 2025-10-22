Почему старая снайперская винтовка Драгунова на СВО полезнее новых

Tекст: Борис Джерелиевский

Концерн «Калашников» увеличил в 2025 году в соответствии с госзаказом выпуск снайперских винтовок Драгунова со складными прикладами (СВДС) в 13 (!) раз (в сравнении с 2024 годом). Это весьма примечательная новость, особенно если учитывать возраст исходной модели данного вида оружия. СВДС является десантной модернизацией снайперской винтовки Драгунова (СВД, принятой на вооружение Советской армии еще в 1963 году).

Часто можно встретить критику в адрес данной системы оружия. СВД называют устаревшей, критикуют за плохую эргономику, низкую, в сравнении с прецизионными винтовками, кучность, за архаичный патрон. Все это во многом справедливо. Зачем в таком случае увеличивать производство старой винтовки, да еще и в таких значительных объемах? Почему бы вместо этого не вооружить всех самозарядными винтовками Владислава Лобаева «ZOV» или К-15 «Брат» фирмы «Орсис», которые показывают великолепные результаты?

Но дело в том, что эти винтовки гораздо дороже. Кроме того, имеющиеся мощности не позволяют в обозримом будущем выдать на-гора необходимое количество этого оружия. Внедрение новых винтовок вызовет значительные логистические проблемы – в них используется не штатный патрон 7,62х54, а 308 Win (7,62х51 НАТО), да еще в латунных, а не в стальных гильзах.

Но самое главное – их применение в качестве массового оружия пехотных снайперов не даст каких-то фантастических результатов. Такое оружие предназначено для высококлассного профессионала, которого готовят годами, только он сможет раскрыть его потенциал. В руках среднего стрелка эти винтовки не дадут ощутимых преимуществ.

Будем честны – не только СВД, но и большинство АК-12 стреляют лучше, чем их операторы, которые в силу уровня своей подготовки и способностей не в состоянии раскрыть весь заложенный в этом оружии потенциал. Например, наиболее действенный огонь из автомата Калашникова ведется на расстоянии до 400 метров, но далеко не каждый боец способен поразить грудную мишень на такой дистанции даже на стрельбище. А в бою реальная дальность эффективного автоматного огня снижается до 70-100 метров.

Так же и с СВД. Задокументированы попадания по противнику на 1000 и более метров в достаточном количестве, чтобы отбросить мысль о случайности. Но вот стрелков, способных поражать неприятеля на такой дальности, очень немного. Для большинства же пехотных снайперов рабочая дистанция 600, в редком случае – 800 метров. Но и этого вполне достаточно.

Спецназу ГРУ, ЦСН ФСБ, Росгвардии, конечно, необходимы высокоточные винтовки Лобаева. Хорошо обученный профессионал может достигать с этим оружием впечатляющих результатов. А вот обычный боец, прошедший краткосрочные учебные курсы, едва ли будет стрелять из них гораздо лучше, чем из СВД.

Кстати, более низкая кучность СВД по сравнению с некоторыми западными образцами связана не с ее конструкцией, а с невысоким качеством большинства отечественных боеприпасов. Так, например, нестабильные характеристики и «гуляющая» навеска порохов от партии к партии, даже в «снайперских» патронах снижает точность выстрелов. Но именно конструкция винтовки позволяет отчасти компенсировать данную проблему.

Штурмовикам и пехотинцам – тем, кто сегодня является главной движущей силой на СВО – нужны массовые, недорогие, достаточно точные винтовки, из которых можно стрелять даже валовым (стандартным) патроном.

И самое главное – они должны быть исключительно надежными, способными работать в окопной грязи, под ледяным дождем, при морозе ниже -30 градусов. Если из твоей винтовки можно собрать «кучу» в половину угловой минуты, но она перестает стрелять после падения в жидкую грязь, то выигрыш от ее применения пехотным снайпером невелик.

Тут стоит пояснить, что надежность конструкции достигается в том числе и предусмотренными люфтами механизмов, которые, в свою очередь, снижают точность. Поэтому традиционно русское армейское оружие представляет компромисс – оно чуть менее точное, чем могло бы быть, но зато не подведет в нужную минуту, даже в самых жестких условиях эксплуатации.

Всем этим требованиям вполне отвечает СВДС. И что самое главное – ее производство полностью отработано и способно выдавать огромные объемы. Это к вопросу, почему вместо СВДС не идут винтовки Чукавина (СВЧ), которые, как сообщалось, превосходят «Драгуновку». Ни они сами не «обкатаны» должным образом, ни их производство.

Так, например, и СВДМ обладает несколько улучшенными в сравнении с СВДС характеристиками (вывешенный ствол, корректируемый приклад, планки Пикатинни). Однако госзаказ пришелся именно на последнюю, поскольку их можно выпустить больше в предельно сжатые сроки.

Действующим в зоне СВО войскам нужно очень много таких винтовок еще и в силу изменившейся тактики. Раньше одна винтовка полагалась на стрелковое отделение. Теперь их нужно гораздо больше.

Дело в том, что малые группы в три-пять человек, ставшие основными тактическими единицами, должны быть и предельно «зубастыми», выпускающими как можно больше огня в единицу времени.

Так, например, им необходимо не только скрытно или стремительно выдвинуться на рубеж, но и удерживать его до подхода основных сил. И поэтому у каждой такой группы должно быть как можно больше пулеметов, штурмовых гранат, РПО и, конечно, снайперских винтовок, которые позволяют выбить на значительном расстоянии минометный или пулеметный расчет противника, пресечь маневры его штурмовиков. Кстати, огонь из СВД дает неплохие результаты по медленно летящим тяжелым дронам «Баба-яга».

Во времена СССР было выпущено очень много стрелкового оружия, в том числе и СВД, значительное количество которых до сих пор лежит на складах. Почему бы просто не взять винтовки со склада и отправить в войска? Не исключено, что и это происходит, но СВДС имеет немалые преимущества перед базовым образцом.

У СВДС лучше эргономика – более удобная пистолетная рукоятка и приклад с регулируемой щекой. Тяжелый ствол решил проблему падения кучности при ведении интенсивного огня.

Но самое главное – компактность. СВДС короче СВД почти на 10 см – 1135 против 1225 мм (а со сложенным прикладом и вовсе 875 мм). И это очень важно. При динамичных боевых действиях, особенно в городской застройке и в лесополосах, где в основном и идут боевые действия, более короткий ствол позволяет лучше им оперировать, что может стать фактором выживания.

Кроме того, на СВО снайперская винтовка обычно не является единственным индивидуальным оружием. Пехотный снайпер обычно имеет еще и автомат для боя накоротке. При перемещении он также обычно вооружен автоматом, а СВД при этом находится у него за спиной, поэтому такую опцию, как складной приклад, трудно переоценить. В противном случае боец будет цепляться стволом винтовки за дверные проемы и ветки.

Таким образом, в нынешней ситуации СВДС является оптимальным выбором для массового вооружения пехотных снайперов со средним уровнем подготовки, действующих в тяжелых условиях. Это не значит, что СВД – навсегда. В войска уже постепенно внедряются и новые модели, которые проходят боевые испытания и наверняка со временем зайдут свое место в системе вооружения Российской армии. Но пока «старушка» СВД, пусть и несколько обновленная, все еще востребована.