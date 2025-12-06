Зеленский поговорил по телефону с Уиткоффом и Кушнером

Зеленский заявил о телефонном разговоре с Уиткоффом и Кушнером

Tекст: Вера Басилая

Зеленский сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером, передает ТАСС. В обсуждении также участвовали начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и секретарь Совбеза Рустем Умеров.

Глава киевского режима заявил, что разговор был предметным и конструктивным.

По словам Зеленского, стороны договорились о последующих шагах и дальнейших форматах взаимодействия с США. Зеленский добавил, что ждет отчет от Умерова и Гнатова и подчеркнул, что не все вопросы можно решить по телефону, поэтому необходимо подробнее проработать предложения и идеи с командами.

Ранее СМИ писали, что прошедшие переговоры представителей США и Украины во Флориде 4 и 5 декабря не привели к серьезному продвижению мирного процесса.

Госдеп сообщил, что на встрече делегаций Вашингтона и Киева обсудили вопросы послевоенного восстановления Украины.

В Кремле сообщили, что Россия сохраняет принцип тишины в переговорах с США по украинскому урегулированию.

