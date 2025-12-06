Зеленский поговорил по телефону с Уиткоффом и Кушнером

Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.6 комментариев
Зеленский заявил о телефонном разговоре с Уиткоффом и Кушнером
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что провел длительный телефонный разговор со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
Зеленский сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером, передает ТАСС. В обсуждении также участвовали начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и секретарь Совбеза Рустем Умеров.
Глава киевского режима заявил, что разговор был предметным и конструктивным.
По словам Зеленского, стороны договорились о последующих шагах и дальнейших форматах взаимодействия с США. Зеленский добавил, что ждет отчет от Умерова и Гнатова и подчеркнул, что не все вопросы можно решить по телефону, поэтому необходимо подробнее проработать предложения и идеи с командами.
Ранее СМИ писали, что прошедшие переговоры представителей США и Украины во Флориде 4 и 5 декабря не привели к серьезному продвижению мирного процесса.
Госдеп сообщил, что на встрече делегаций Вашингтона и Киева обсудили вопросы послевоенного восстановления Украины.
В Кремле сообщили, что Россия сохраняет принцип тишины в переговорах с США по украинскому урегулированию.