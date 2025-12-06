Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.8 комментариев
Саркози описал тюремный рацион и быт в книге «Дневник заключенного»
Le Figaro: Саркози в мемуарах рассказал о тюремном меню
Бывший президент Франции Николя Саркози в своей новой книге «Дневник заключенного» описал, как три недели в парижской тюрьме Санте питался только молочными продуктами, злаковыми батончиками и яблочным соком.
Бывший президент Франции Николя Саркози подробно рассказал о своем тюремном быте в новой книге «Дневник заключенного», сообщает Le Figaro.
Книга выходит 10 декабря, а газета опубликовала избранные отрывки, где Саркози описывает, на что была похожа его жизнь без полномочий и статуса.
По словам автора, его тюремный рацион состоял из молочных продуктов, злаковых батончиков, минеральной воды, яблочного сока и нескольких сладостей. Саркози отмечает, что большую часть дня – 23 часа из 24 – он проводил взаперти, выходя лишь для встреч с адвокатами и на посещения, передает ТАСС.
В интервью газете Саркози рассказывает: «Я писал шариковой ручкой за маленьким столиком из фанеры каждый день. Листы я передавал своим адвокатам, которые отдавали их моему секретарю. Я писал одним потоком, без перерыва, а после освобождения <...> дописал книгу в последующие дни».
Бывший президент признал, что некоторые резкие характеристики из книги были затем убраны. Саркози также делится, как давалась ему изоляция и ограниченность общения, а также будни одиночного заключения.
Напомним, 25 сентября Саркози был признан виновным в соучастии в преступной группе по делу о ливийском финансировании его кампании, но оправдан по другим обвинениям. Суд не установил факта незаконного финансирования кампании 2007 года. В октябре Саркози начал отбывать пятилетний срок в одиночной камере тюрьмы Санте, где провел 21 день.
Саркози назвал заключение в тюрьме жутким и невыносимым испытанием.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент Франции Николя Саркози выступил с заявлением сразу после освобождения из тюрьмы, заявив, что сосредоточится на подготовке к апелляции. Однако высшая судебная инстанция Франции оставила в силе обвинительный приговор Саркози.
Ранее сообщалось, что в тюрьме Саркози ел только йогурты.