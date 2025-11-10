  • Новость часаГреф показал Путину «умное» кольцо
    Борис Акимов Борис Акимов Капитализм против детей

    Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Климатическая конференция как зеркало глобального раздора

    Каждая крупная страна тянет одеяло на себя, превращая конференцию по климату COP30 в базар интересов. Климатическая повестка превратилась в инструмент достижения эгоистичных целей каждого отдельного государства, и альтруизмом, лежавшем в основе всего движения, здесь давно не пахнет.

    Игорь Переверзев Игорь Переверзев «Буревестник» не оставил на планете островов

    У островитян есть субъективное ощущение, что вода всегда убережет их от нападения. И это неоправданно увеличивает их склонность к риску. «Буревестник» фактически не оставил на планете ни одного острова в военном смысле слова.

    10 ноября 2025, 14:50 • Новости дня

    Саркози назвал заключение в тюрьме жутким и невыносимым испытанием

    Tекст: Мария Иванова

    Бывший президент Франции Николя Саркози рассказал в суде о своем тяжелом тюремном опыте, назвав пребывание за решеткой настоящим испытанием и «кошмаром».

    Николя Саркози, приговоренный к пяти годам заключения по делу о ливийском финансировании выборов, назвал жизнь в тюрьме «кошмаром», передает РИА «Новости».

    Экс-президент Франции выступил на заседании апелляционного суда по видеосвязи и подчеркнул, что тюремное заключение дается ему очень тяжело. «Я хочу отдать должное сотрудникам тюрьмы, которые проявили исключительную человечность и сделали этот кошмар – потому что это кошмар – терпимым», – сказал Саркози.

    Слушание в суде проходило в понедельник, где рассматривалось ходатайство об освобождении Саркози. В случае его удовлетворения наказание может быть заменено на залог, ношение электронного браслета или домашний арест под строгим надзором суда. Прокуратура предложила вариант освобождения под судебный контроль.

    Саркози заявил, что в свои 70 лет никогда не представлял, что окажется в тюрьме, вновь заявив о своей невиновности. Бывший президент отметил, что не признает того, чего не совершал, и отказался давать признательные показания.

    По информации издания Le Point, Саркози питается исключительно йогуртами, так как опасается есть тюремную еду, а готовить самостоятельно не способен, хотя такая возможность у него есть. Санкции он отбывает в парижской тюрьме Санте с 21 октября, где его круглосуточно охраняют двое вооруженных полицейских, из-за особенностей его положения и поступающих угроз.

    Помещение Саркози в тюрьму стало первым подобным случаем для экс-главы государства во Франции за всю историю Пятой республики. Расследование началось еще в 2012 году после публикации документов в Mediapart о предполагаемой передаче властями Ливии 50 млн евро на предвыборную кампанию политика.

    Министр юстиции Франции ранее провел встречу с бывшим президентом, чтобы обсудить вопросы его безопасности. Заключенные тюрьмы Санте пригрозили Саркози местью за события, связанные с Каддафи.

    @ кадр из видео РЕН ТВ

    Tекст: Антон Антонов

    В столице задержаны трое приезжих, которые напали на машину с ребенком на дороге, сообщили в ГУ МВД России по Москве.

    «В ходе мониторинга сети интернет полицейскими была выявлена видео публикация, на которой водитель транспортного средства преградил дорогу участнику дорожного движения двигающегося в попутном направлении, – сообщил главк МВД по Москве. – В дальнейшем на записи регистратора видно как несколько мужчин из первого транспортного средства вышли на проезжую часть и вступили в конфликт с водителем, нанеся различные повреждения транспортному средству».

    Водитель обратился с заявлением в ОМВД района Царицыно. В ходе оперативно-розыскных мероприятий трое приезжих 1999 года рождения были задержаны. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает ведомство.

    О происшествии также сообщили и в Следственном комитете. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования, исполнение поручения находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

    По информации РЕН ТВ, «показалось, что москвич с ребенком подрезал их при попытке перестроиться в другой ряд». При этом мужчина несколько раз крикнул нападавшим, что он находится в машине не один, а с ребенком. Это не остановило нападавших, после чего водитель пострадавшей машины уехал с места дорожного конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мосгорсуд назначил Шахину Аббасову наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием в колонии строгого режима по резонансному делу об убийстве мужчины после конфликта из-за парковочного места в Люблино.

    @ Roman Chop/AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские военные попали под удар во время построения на плацу для награждения в Днепропетровской области Украины, поскольку российская сторона узнала о торжестве из взломанного группового чата в соцсетях, сообщил главком ВСУ Александр Сырский.

    «Проблема не только в том, что был нарушен запрет на проведение торжеств в прифронтовых районах», – приводят слова Сырского украинские СМИ.

    Он сообщил, что «снова был групповой чат в соцсетях». По его словам, «игнорирование базовых норм безопасности» привело к тому, что российская сторона «узнала о собрании, взломав сети».

    Сырский рассказал, что подробно обсудил случившееся с командирами корпусов, и выразил надежду, что дисциплинарные решения позволят ВСУ избежать повторения такой ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сети появились видеозаписи последствий удара российской ракеты «Искандер» по плацу с построением бойцов ВСУ. На Украине начали расследование по факту случившегося. Командиру 35-го батальона морпехов ВСУ предъявили обвинения по делу об ударе во время построения для награждения.

    Мюнхенская речь и новый мировой порядок

    2007 год можно считать особой вехой, когда завершилась эпоха однополярного мира и началось формирование нового миропорядка. «Однополярный момент», захвативший мир в начале 1990-х, закончился именно тогда – сначала с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности, а потом и в реальности.

    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Планы по созданию российской военно-морской базы на востоке Судана временно отложены из-за продолжающегося военного конфликта в стране, сообщил посол России Андрей Черновол.

    «Как известно, двусторонние переговоры завершились еще в 2020 году подписанием соответствующего межгосударственного соглашения», – приводит слова Черновола РИА «Новости».

    Тогда Судан согласился на создание и размещение на своей территории пункта материально-технического обеспечения военно-морского флота России. Были согласованы «механизмы двусторонних консультаций и временного применения до завершения всех необходимых ратификационных процедур».

    Черновол отметил, что из-за вооруженного конфликта в Судане работа по реализации этого соглашения временно остановлена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый вариант договора о военном сотрудничестве между Россией и Суданом был подготовлен еще в 2017 году.  В Судане произошел переворот, а затем уже подписанное со временным правительством в 2020 году соглашение не было реализовано из-за гражданской войны. Разные источники указывают, что российская база будет находиться в районе Порт-Судана – главной и единственной точки выхода страны к морю.

    @ Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Германия рассматривает возможность продажи крупной партии танков и БМП Бразилии после того, как Украина отказалась от поставок этой техники.

    О планах продажи танков Leopard 2A6 и БМП Marder 1A5 Бразилии, вместо отправки их на Украину, сообщает украинский Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на западные СМИ, передает Lenta.ru.

    По данным источника, в сделке фигурируют шестьдесят пять танков и семьдесят восемь боевых машин пехоты, ранее отремонтированных и модернизированных компанией KNDS в Германии. Эти образцы предназначались для Украины, но она якобы отказалась принимать их в таком количестве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журнал Military Watch Magazine отметил, что пригодными к эксплуатации на Украине остаются только 20-30% танковых подразделений, несмотря на усилия по их ремонту.

    Министерство обороны России заявило, что с начала спецоперации российские военные уничтожили 25 710 танков и других бронемашин Украины.

    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Введенные пошлины, по словам президента США Дональда Трампа, позволят Вашингтону приступить к погашению государственного долга, который составляет 37 трлн долларов.

    Трамп заявил в своей социальной сети Truth Social, что Соединенные Штаты вскоре начнут погашать государственный долг, сумма которого составляет 37 трлн долларов, передает РИА «Новости». По его словам, возможность начать выплаты появилась благодаря введенным пошлинам, которые приносят бюджету страны триллионы долларов.

    «Люди, которые выступают против пошлин, являются дураками! Мы теперь самая богатая и уважаемая страна в мире, с почти нулевой инфляцией и рекордной ценой акций на фондовом рынке... Мы получаем триллионы долларов и скоро начнем выплачивать наш огромный долг в 37 триллионов долларов. Рекордные инвестиции в США, заводы и фабрики растут по всей стране», – написал Трамп.

    Он добавил, что Соединенные Штаты достигли рекордных показателей привлечения инвестиций, а количество заводов и фабрик увеличивается по всему государству. Отмечается, что укрепление экономики, по мнению Трампа, также связано именно с проведением новой тарифной политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент заявил, что доходы от новых импортных пошлин в будущем достигнут более триллиона долларов ежегодно.

    На Украине повредили первую крупную ТЭС на биомассе

    Tекст: Ольга Иванова

    В ночь на 9 ноября на Украине была повреждена первая в стране тепловая электростанция на биомассе, построенная в 2016 году.

    О повреждениях первой на Украине крупной ТЭС, работающей на биомассе, сообщил соучредитель компании Clear Energy Андрей Гриненко, передает ТАСС. По его словам, инцидент произошел в ночь на 9 ноября. Местоположение объекта и его мощность не раскрываются.

    Гриненко отметил, что данная станция была построена в 2016 году и стала первой крупной теплоэлектростанцией на биомассе в стране. Он подчеркнул: «Она стала первой большой станцией на биомассе».

    Компания Clear Energy специализируется на строительстве и эксплуатации био-ТЭС, а также ветряных и солнечных электростанций. Другие подробности о происшествии не уточняются.

    Ранее национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что в связи с ухудшением ситуации в энергосистеме Украины в воскресенье запланированы массовые отключения электричества, которые затронут практически все регионы страны.

    Компания заявила, что причиной введения подобных ограничений стала сложная ситуация в энергосистеме. Киев уже погрузился в темноту из-за перебоев с электроснабжением. Компания «Центрэнерго» полностью остановила работу всех государственных ТЭС, генерация оказалась нулевой.

    В субботу ВС России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса на Украине и объектам газо-энергетического комплекса, которые обеспечивают военную промышленность.


    @ MariaVladimirovnaZakharova

    Tекст: Алёна Задорожная

    Би-би-си точно так же «отредактировала», а на самом деле сфабриковала историю с Бучей. Западные СМИ в целом неоднократно создавали фейки, в том числе о России, сказала газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД Мария Захарова. Так она прокомментировала отставку главы британской телерадиокорпорации Би-би-си за ложь о президенте США Дональде Трампе.

    «На них клейма ставить негде. Фальсификацию в Буче точно так же «отредактировала», а на самом деле информационно сфабриковала, именно Би-би-си», – сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По словам дипломата, «также они придумывали невероятные истории про российских болельщиков в преддверии Олимпиады в Сочи, фейки про Сирию, раздували абсурдные «вбросы» про Скрипалей и многое другое».

    Ранее генеральный директор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс решили уйти в отставку после скандала с дезинформацией о штурме Капитолия в США в 2021 году.

    Как указывает Би-би-си, Дэйви и Тернесс «уходят в отставку после критики из-за того, что документальный фильм BBC Panorama дезинформировал зрителей, отредактировав речь президента США Дональда Трампа». Дэйви и Тернесс заявили, что «в целом Би-би-си работает хорошо». Однако, по их словам, «были допущены несколько ошибок».

    Трамп в Truth Social уже оценил отставку руководства издания: «Это очень нечестные люди, которые пытались повлиять на исход президентских выборов. В дополнение ко всему прочему, они из другой страны, которую многие считают нашим союзником номер один. Как это ужасно для демократии».

    Напомним, The Telegraph обвинила Би-би-си в фальсификации выступления Трампа 2021 года. Сообщалось, что редактирование речи президента США создало впечатление, будто он призвал к беспорядкам в Капитолии.

    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    На платформе станции «Таганская» в Москве пожилая женщина толкнула 13-летнюю школьницу на пути, инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

    Инцидент, когда пожилая женщина толкнула 13-летнюю девочку на пути в московском метро, произошел утром 9 ноября на станции «Таганская», передает «Газета.Ru».

    Момент произошедшего попал на записи камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как женщина толкает школьницу, стоящую на краю платформы.

    По данным Следственного комитета Москвы, школьница смогла вернуться на платформу самостоятельно, задолго до прибытия поезда, и не пострадала. Правоохранители уточняют, что причиной произошедшего стали личные неприязненные отношения между женщиной и ребенком.

    Сейчас девочка находится с родственниками, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Пенсионерку задержали на месте, в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на жизнь».

    Ранее на станции метро «ЦСКА» мужчина напал на охранника с ножом. Нападавшего задержали на месте происшествия.

    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что вера руководства Украины в военную победу, поддерживаемая европейскими странами, является ошибочной.

    Убеждение Киева в возможности выиграть войну на поле боя – самое глубокое заблуждение, подчеркнул Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, ситуация на фронте свидетельствует об обратном.

    Песков отметил, что киевский режим предается иллюзиям, думая о военной победе и решении конфликта силовым путем. «Это самое глубокое заблуждение, которому может предаться и предается киевский режим», – заявил он. Пресс-секретарь также подчеркнул: «Ситуация на фронтах свидетельствует об обратном».

    Песков добавил, что текущая пауза в переговорах по Украине связана не с позицией России, а с влиянием европейских стран, поддерживающих руководство Украины верой в военное решение.

    «Мы видим, что сейчас сложилась пауза в переговорах по Украине. Ситуация зависла не по нашей вине», – пояснил представитель Кремля. Он также обвинил европейцев в том, что они раззадоривают Киев и мешают конструктивному диалогу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти в Киеве ограничили допуск журналистов к районам окружения войск на Украине в Красноармейске и Димитрове.

    Российские военные ведут ожесточенные бои на направлении Волчанских Хуторов. Противник пытается вернуть утраченные позиции на этом участке фронта.

    Пушилин сообщил о предотвращении прорыва ВСУ у Красноармейска

    Tекст: Ольга Иванова

    Военные подразделения России проводят зачистку центральной части Красноармейска (Покровска), где ранее была предотвращена попытка противника прорваться с севера города.

    Вооруженные силы России пресекли попытку противника прорваться на северной части Красноармейска, передает РИА «Новости». Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские формирования пытались воспользоваться последними возможными выходами на севере города, однако бойцы России это предотвратили.

    Пушилин заявил: «Сам Красноармейск – он уже практически и физически окружен. И есть попытки противника через последние якобы выходы на севере Красноармейска прорваться. Но такая попытка противника была предотвращена нашими бойцами».

    Параллельно с этим в Красноармейске продолжаются интенсивные городские бои. По словам Пушилина, ведется активная зачистка центрального района города, особенно восточной части. Он уточнил, что ситуация развивается динамично и бои не прекращаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что ВСУ заминировали Красноармейск минами-ловушками. Военный эксперт назвал освобождение Красноармейска предрешенным. Части ВСУ оказались в Красноармейске в окружении и теперь не могут покинуть город.


    @ The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Результаты расследования диверсий на «Северных потоках» угрожают единству Европы и ослабляют поддержку Киева со стороны Германии, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

    По данным WSJ, результаты трехлетнего расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» угрожают единству Европы и могут подорвать поддержку Украины, передает ТАСС.

    Немецкие следователи считают, что за взрывами стоят украинские силовые структуры, действовавшие под руководством бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В публикации отмечается, что любое судебное слушание еще больше обострит отношения между Украиной и Германией, крупнейшим финансовым спонсором Киева и поставщиком военных систем.

    Полиция совместно с прокуратурой Германии выстроила дело против Украины, отследив судовые компании, телефоны и автомобильные номера. Это позволило подготовить почву для выдачи немецкими властями ордеров на арест трех украинских военнослужащих спецподразделения и четырех ветеранов-глубоководников. По информации источников, целью диверсии было сокращение доходов России от экспорта нефти и подрыв экономических связей между Россией и Германией.

    Федеральная прокуратура ФРГ установила всех участников атаки. Ордера выданы на арест шести граждан Украины, еще один подозреваемый, возможно, погиб в декабре 2024 года на востоке Украины. Группа, по данным следствия, прибыла на яхте «Андромеда» из Ростока к месту диверсии в Балтийском море и включала шкипера, координатора, специалиста по взрывчатым веществам и четырех водолазов.

    Итальянские судьи, как ожидается, к декабрю примут решение об экстрадиции в Германию гражданина Украины Сергея Кузнецова – предполагаемого руководителя диверсантов. Немецкая полиция уже подготовила специальный самолет для его доставки из Италии в Гамбург для суда.

    Напомним, находящийся в итальянской тюрьме украинец Сергей Кузнецов объявил голодовку в ожидании решения по экстрадиции в Германию.

    Апелляционный суд в Болонье постановил выдать Кузнецова властям Германии по делу о взрывах на газопроводах «Северный поток».

    Суд в Польше отказал Германии в экстрадиции еще одного фигуранта дела, гражданина Украины Владимира Журавлева.

    @ кадр из видео Guardian

    Tекст: Антон Антонов

    Во время записи интервью украинского лидера Владимира Зеленского газете Guardian в президентсткой резиденции в Мариинском дворце в Киеве на время пропало электричество.

    Инцидент попал на видео. На записи видно, как в ходе интервью внезапно отключается электричество. После этого Зеленский и журналист Guardian начинают недоуменно осматриваться, пытаясь понять причину случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во многих регионах Украины, включая Киев, происходят отключения света. Зафиксированы как аварийные, так и почасовые отключения. Причиной этого стали масштабные удары по энергетической инфраструктуре. Для российских атак использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Уголовное дело об угрозе убийством возбуждено после того, как Лариса Долина и ее адвокат получили угрозы, связанные с делом о мошенничестве.

    Уголовное дело об угрозах убийством народной артистке России Ларисе Долиной и ее представителю возбуждено на фоне расследования аферы с квартирой на 317 млн рублей, передает ТАСС.

    Адвокат певицы Ксения Апарина сообщила в Балашихинском городском суде, что более года назад подозреваемые угрожали ей и Долиной убийством и подрывом автомобиля, требуя забрать заявление о мошенничестве из полиции.

    «В сентябре 2024 года в отношении Долиной и мне поступали угрозы убийством, возбуждено уголовное дело, которое в настоящее время приостановлено. Обещали убить или взорвать машину, если мы не заберем заявление из полиции по делу о хищении», – заявила Апарина в суде. По ее словам, дело по угрозам пока не продолжает следствие, но дополнительные риски остаются.

    Из соображений безопасности процесс по делу о мошенничестве суд также решил провести в закрытом режиме, без прессы и слушателей. На скамье подсудимых оказались сразу четыре человека: сотрудница московской библиотеки Анжела Цырульникова, ранее судимые Артур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев, а также 21-летний Андрей Основа из Тольятти. Суд приступил к слушанию дела по существу с пятого раза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд установил, что Лариса Долина подписала договор продажи своей квартиры под влиянием телефонных мошенников. Артистка не осознавала значения своих действий. Суд рассматривал иск о возврате жилья.

    Напомним, дело о мошенничестве в отношении артистки поступило в суд в июле. Прокуратура утвердила по нему обвинение, до этого следствие завершило  расследование дела.

    В сентябре апелляционная инстанция признала  законным возвращение квартиры Долиной. Между тем Полина Лурье расплакалась после того, как ее жалобу на отмену сделки купли-продажи квартиры Долиной отклонил Мосгорсуд.

    @ Diego Herrera Carcedo/Anadolu Agency/Reuters Connect

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате кибератаки российских хакеров, объединившихся в группы PalachPro и Eye Of Sauron, мессенджер Sonata перестал работать, лишив украинских военных возможности передавать данные командованию.

    Российские хакеры провели успешную атаку на мессенджер Sonata, которым пользовались украинские военные, передает «360». По данным Telegram-канала Mash, в результате DDoS-атаки сервис был выведен из строя, что наглядно подтверждается опубликованными скриншотами. Они также сообщают, что «через эту платформу украинские военные докладывали командованию обстановку и передавали данные о передвижениях».

    Взлом организовали участники группировок PalachPro и Eye Of Sauron, отмечает источник. Использовавшийся создателями Sonata способ защиты – регистрация через индивидуальные QR-коды – не спас платформу от массированной кибератаки со стороны российских специалистов.

    Sonata была создана украинской компанией Dolya Communication Systems в партнерстве с американской Motorola Solutions. Решениями компании также пользуются силовые структуры – в том числе Служба безопасности Украины и Национальная гвардия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хакеры получили данные крупнейших предприятий на Украине. Хакеры ранее показали видео испытаний новых технологий для беспилотников вооруженных сил Украины. Хакеры вскрыли серверы самого крупного производителя дронов на Украине.


    @ Кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски у совладельца фирмы «Квартал 95» бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

    По его словам, Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского, передает ТАСС. Железняк заявил: «Этот день настал – НАБУ проводит обыски у Миндича».

    Издание «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники уточняет, что мероприятия проходят в Киеве и организованы детективами НАБУ. По информации источников, Миндич покинул территорию страны за несколько часов до визита антикоррупционных органов.

    Миндич известен как совладелец студии «Квартал 95», тесно связанной с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФБР проявило интерес к соратнику Зеленского Миндичу.

    Следствие провело действия в подразделении украинской компании «Энергоатом».

    Украинские СМИ раскрыли существование «антизеленской оппозиции» и ее планы.

