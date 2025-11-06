Point: Саркози в тюрьме ест только йогурты

Tекст: Валерия Городецкая

По информации Point, Саркози опасается за свое здоровье из-за возможного враждебного отношения сокамерников к нему и риска порчи пищи, передает РИА «Новости».

«Осознавая враждебное отношение к себе со стороны многих сокамерников, он отказывается прикасаться к любой еде, которую ему приносят в камеру. Из страха, что кто-то мог плюнуть в его пищу или сделать что-то еще хуже… С момента своего заключения, 21 октября, Николя Саркози питается исключительно йогуртами», – пишет издание.

Также сообщается, что экс-президент не воспользовался альтернативой тюремному питанию – возможностью покупать продукты и готовить их самостоятельно, так как не умеет готовить.

Один из знакомых бывшего президента рассказал журналистам, что Саркози «не умеет даже сварить яйцо, да и не делает этого из принципа».

Напомним, в конце сентября бывший президент Франции Николя Саркози был приговорен к пяти годам тюрьмы в рамках расследования так называемого дела «Саркози – Каддафи». Газета ВЗГЛЯД писала, как Саркози будет отбывать срок.