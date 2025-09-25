  • Новость часаПрезидент Палестины призвал ХАМАС сложить оружие
    Посол Мешков заявил о риске начала войны при атаке НАТО на российский самолет
    Глава Пентагона экстренно собрал высшее военное командование США
    Rheinmetall объявил о строительстве завода боеприпасов в Латвии
    Путин заявил о росте спроса на энергетику для ИИ
    Путин анонсировал запуск серийного производства плавучих АЭС
    Лукашенко сообщил о согласии Путина поддержать Гросси на пост главы ООН
    КТК возобновил погрузку нефти с терминала после остановки из-за атаки на Новороссийск
    США заявили об обнаружении российских военных самолетов возле Аляски
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Бессмысленный визовый удар ЕС по России

    Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Дональд Трамп поджигает Украину

    Возможно, что в Анкоридже Путин и Трамп предусмотрели возможность невыполнения американским лидером «домашнего задания». И поэтому договорились о запасном пути. В рамках этого пути Трамп должен дистанцироваться от украинского кризиса и дать Москве закончить его военным путем.

    6 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Трамп встал на обамовские лыжи

    Мы еще увидим у Трампа какой-нибудь очередной кульбит на 180 градусов. Но нам, по большому счету, вс равно, детей с ним нам не крестить. Что нам нужно, так это быть предельно рациональными и иметь в виду исключительно национальные интересы России.

    2 комментария
    25 сентября 2025, 19:20 • В мире

    Деньги Каддафи привели в тюрьму бывшего президента Франции

    Деньги Каддафи привели в тюрьму бывшего президента Франции
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Вербинина

    «Саркози наконец-то получил свой новый пятилетний срок». Такими словами французские политологи иронизируют над первым в истории обвинительным приговором, вынесенным бывшему президенту Франции. За что Николя Саркози признан виновным и при чем тут убитый в результате французского вмешательства ливийский лидер Муаммар Каддафи?

    Составленный с типично французской обстоятельностью 400-страничный вердикт по делу о ливийском финансировании бывшего президента Николя Саркози зачитывали в парижском суде несколько часов. Саркози признан виновным в «преступном сговоре» (что по-французски буквально звучит как «ассоциация злоумышленников»), но при этом оправдан в части, касавшейся обвинений в коррупции и незаконном финансировании его президентской кампании 2007 года, которую Саркози выиграл.

    Подоплека дела, которое в прессе нередко именуют «процессом Саркози – Каддафи», выглядит так: как утверждало обвинение, тогдашний глава Ливии полковник Каддафи финансировал избирательную кампанию Саркози. Взамен тот обязался соблюдать ливийские интересы и помогать обелять имидж страны, подпорченный обвинениями в поддержке терроризма.

    Если бы существовал рейтинг неудачных (и даже больше – роковых) вложений в политику, то вклад полковника Каддафи, вероятно, должен занять в нем одно из призовых мест. Потому что сначала Саркози вроде бы следовал условиям договора и в декабре 2007-го принимал в Елисейском дворце ливийского руководителя, прибывшего с международным визитом.

    Но в 2011-м в Ливии начались волнения, которые переросли в гражданскую войну, и в эту войну вмешались международные силы, причем прежде всего – французы, которые стали активно действовать против Каддафи. Полковник в итоге был свергнут, схвачен и зверски убит, после чего международные силы растворились в мировом пространстве, бросив Ливию на произвол судьбы. До сих пор страна пребывает в состоянии раздробленности и гражданской войны.

    Можно предположить, что французские спецслужбы, несмотря на все свое рвение, не успели уничтожить все документы, связанные с делом. Кроме того, можно понять желание соратников убитого лидера поквитаться. Так или иначе, в 2012 году на сайте Медиапарт неожиданно всплыли документы, которые позволяли предполагать незадекларированный перевод суммы в 50 млн евро на финансирование кампании Саркози.

    Официально самому Саркози вся его кампания обошлась будто бы всего лишь в 20 миллионов, и вполне естественно, что после публикации возникли самые разные вопросы. Стали известны и имена посредников в коррупционной схеме – бизнесмен с двойным гражданством Ливана и Франции Зиад Такиеддин, Клод Геан, человек из близкого окружения Саркози и по совместительству министр, и другие.

    После громких оправданий Саркози и попыток обвинить сайт в распространении фальшивок расследование все же началось. Оно тянулось много лет, параллельно с другими делами о коррупции, в которых стали обвинять бывшего президента.

    Человек, который знал о деле больше остальных – Зиад Такиеддин, бежал в Ливан. В 2016 году он рассказал, как передавал чемоданы с наличными для Саркози его посланнику Клоду Геану, но в 2020 году по неизвестным причинам изменил свои показания. 23 сентября текущего года, за два дня до вынесения приговора бывшему президенту, Зиад Такиеддин, который считался одним из ключевых свидетелей по делу, умер в больнице в Бейруте.

    В итоге председатель суда Натали Гаварино вынесла вердикт, что Николя Саркози «позволил своим ближайшим соратникам и политическим сторонникам, над которыми он имел власть», обращаться к ливийским властям «с целью получения или попытки получения финансовой поддержки в Ливии, чтобы добиться финансирования для проведения кампании» в 2007 году.

    При этом следствие не смогло «предоставить доказательств того, что деньги, отправленные из Ливии», были «в конечном итоге» использованы для тайного финансирования президентской кампании Саркози в 2007 году. И более того: «суд не установил существенных признаков состава коррупционного преступления»,

    – заявила Натали Гаварино. Должно быть, полковнику Каддафи нравилось раздаривать деньги просто так, потому что он был широкой души человек. Теперь, правда, у него уже не спросишь. И вообще, всем же известно, что когда для политика передают чемоданы с деньгами, он потом на них строит детские садики и устраивает исключительно благотворительные акции.

    В марте Национальная финансовая прокуратура запросила для бывшего президента семилетний срок тюремного заключения, 300 тысяч евро штрафа и запрет избираться в течение пяти лет. Тогда казалось, что обвинения в коррупции и незаконном финансировании президентской кампании ему не избежать. Однако чудесным образом большинство обвинений не подтвердились, и суд признал вину Саркози лишь в «преступном сговоре».

    В итоге приговор Саркози был вынесен следующий: пять лет тюрьмы «с отсрочкой исполнения приговора, но с возможностью исполнения наказания» – эта витиеватая формулировка означает, что обвиняемый получает некоторое время, чтобы урегулировать свои дела. В течение месяца его вызовут в прокуратуру, которая ознакомит его с датой начала заключения. Даже если он подаст на апелляцию, все равно какое-то время ему придется провести в тюрьме. По мнению суда, бывший президент совершил «исключительно тяжкие деяния, способные подорвать доверие граждан к тем, кто их представляет».

    Также суд приговорил Николя Саркози к штрафу в размере 100 тыс. евро, пятилетнему запрету участвовать в выборах и специфической французской мере наказания – поражению в гражданских и семейных правах, также сроком на пять лет.

    Последнее означает приостановку некоторых прав, в том числе права голосовать, быть чьим-то опекуном, иметь разрешение на владение оружием, выступать в суде в качестве эксперта и т. д.

    Были также оглашены приговоры в отношении сообщников Саркози. Так, бывший министр Эрик Вёрт был оправдан, а Клод Геан, бывший руководитель предвыборной кампании Николя Саркози, напротив, признан виновным в «преступном сговоре, пассивном взяточничестве, пассивной торговле влиянием, подделке документов и использовании поддельных документов, а также в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах по делу о подозрениях в ливийском финансировании». Суд приговорил Геана к шести годам тюрьмы и 250 тыс. евро штрафа, но Геану уже 80 лет, и не раз упоминалось о его неважном здоровье, так что он вряд ли окажется в камере.

    Все французские СМИ пристально следили за вынесением приговора бывшему президенту, новости о нем были на всех первых полосах, и едва стало известно о вердикте, с разных сторон посыпались комментарии. Особенно не стесняли себя политики.

    Некоторые припоминали Саркози лозунг его партии – «Франция честных людей». «Спасибо Николя Саркози и прочим республиканцам, что они всегда подают пример», – съязвила национальный секретарь партии экологистов Марин Тонделье. «Пять лет в Елисейском дворце, пять лет в тюрьме Санте», – написал в соцсетях сенатор-коммунист Ян Бросса.

    Но удачнее всех сострил депутат-экологист Бенжамен Люка, намекая на пятилетний срок на посту президента: «Саркози наконец-то получил свой новый пятилетний срок».

    По выходе из зала суда Саркози заявил: «Я невиновен, эта несправедливость настоящий скандал», и пообещал подать апелляцию. Судя по всему, из всех французских президентов он окажется первым, кто сядет в тюрьму. А между тем его еще ждут судебные баталии: помимо «дела Каддафи», 8 октября кассационный суд должен рассмотреть его апелляцию по делу «Бигмалион», которое касается подделки счетов при финансировании президентской кампании 2012 года. Предыдущая инстанция приговорила Саркози к году заключения с отбыванием шести месяцев в стенах тюрьмы, но с тех пор все так и тянется.

    Впрочем, французские законы отличаются гуманностью, и даже если Саркози и впрямь окажется в тюрьме, ему, как лицу старше 70 лет, можно будет подать на условно-досрочное освобождение. Так что, когда он заявил: «Я буду спать в тюрьме, но с гордо поднятой головой», это на самом деле оттого, что он отлично знает: заключение его будет недолгим. Что бы он на самом деле ни совершил.

