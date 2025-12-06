Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.10 комментариев
Депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов заявил, что власти Молдавии продолжают подготовку к полному разрыву отношений с Россией
Власти Молдавии продолжают готовиться к полному разрыву отношений с Россией, заявил Сафонов, передает РИА «Новости». Он сообщил, что молдавские власти уведомили Москву о расторжении соглашения о взаимной работе культурных центров, что приведет к закрытию Российского культурного центра в Молдавии.
Сафонов отметил, что, «кишиневский режим продолжает готовиться к разрыву с Россией и полному разгрому внутренней оппозиции», а управляют страной «евроглобалисты». Депутат считает, что с 2020 года власти Молдавии проводят ежедневную антироссийскую кампанию, используя для этого разнообразные методы.
Он также подчеркнул, что в Молдавии идет фабрикация сообщений о якобы проникновениях российских дронов, которые, несмотря на большой вес, якобы «аккуратно приземляются» на крыши домов, не причиняя вреда, и на которых наносятся красные буквы «Z». По словам Сафонова, дроны могли быть намеренно установлены молдавскими властями для провокации конфликта с Москвой.
Депутат заявил, что нынешние власти Молдавии являются несамостоятельными и зависят от внешнего управления, а их основными патронами он называет представителей западных стран. Сафонов добавил, что Кишинев связывает надежды с возможным возвращением Демократической партии к власти в США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Молдавии Майя Санду утвердила прекращение деятельности Русского дома в Кишиневе. Закрытие Русского дома связано с денонсацией межправительственного соглашения между Россией и Молдавией.
Между тем Тирасполь выразил благодарность России за поддержку и миротворческие усилия, а также помощь в восстановлении газоснабжения. Россия останется настроенной на содействие приднестровскому урегулированию даже при неконструктивной позиции молдавских властей.