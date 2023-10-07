Париж переживает крупнейшее за десятилетия нашествие насекомых

Tекст: Валерия Вербинина

Во Франции идут жестокие бои. Враг многочислен, коварен и отступать по доброй воле явно не собирается. Клопы (речь идет именно о них) стали одной из главных тем французских СМИ, потеснив Макрона, украинские дела и даже предстоящие выборы в США.

Аспекты нашествия клопов – в том числе вечные вопросы «кто виноват» и «что делать» – обсуждают эксперты, журналисты, политики и обыватели, но все согласны в одном: такой волны, как сейчас, не было уже много лет. Клопы наводнили метро, поезда, больницы, кинозалы и школы. В Марселе из-за клопов вынужден был закрыться недавно построенный колледж имени Жозефины Бейкер, причем неизвестно даже в точности, когда именно он возобновит занятия.

«Представляют ли клопы опасность для здоровья?» – уже в заголовке рубит с плеча портал радиостанции «Европа 1». Оценивая клопов как «чрезвычайно вредоносных» насекомых, автор материала, тем не менее, спешит успокоить читателей, что данные насекомые «не являются переносчиками серьезных болезней», в отличие от комаров. Проблема в том, что они вызывают «омерзение», которое может стать причиной психоза. Вот для психики клопы, можно сказать, все равно что тараканы, но если не париться, то вроде как и ничего.

А так – все хорошо, прекрасная маркиза, ну разве что «дерматологических реакций» стоит опасаться, в случае, если разовьется аллергия. «У 30% людей, которых укусили клопы, даже следов не остается», – спешит успокоить публику доктор Арезки Изри, паразитолог больницы им. Авиценны в Бобиньи недалеко от Парижа.

«Тем не менее, клопы могут вызвать нечто вроде коллективного стресса, особенно в общественных местах». Как известно, главное в борьбе со стрессом – не поддаваться ему, но пока, судя по всему, это выходит плохо: «Люди больше не хотят садиться в метро, поезда идут набитые битком, но пассажиры предпочитают стоять».

Поезда поездами, но все больше французских домов превращаются в клоповники, и в прессе идут жаркие дискуссии, с какого боку подступиться к этой проблеме. Пока жильцам, которые заметили клопов у себя дома, рекомендуется стирать одежду и постельное белье в горячей воде (больше 55 градусов), обработать паром мягкую мебель и законопатить щели в стенах и над плинтусами.

Советы прекрасные, но, судя по развитию событий, пока непохоже, чтобы они работали. Борьба с паразитами требует комплексной обработки. Грубо говоря, если весь дом заражен клопами, то борьба с ними в одной квартире не поможет: заниматься нужно именно всем домом. И как раз с этим имеются некоторые проблемы, потому что нет такого закона, который обязал бы собственников жилья выводить клопов. Точнее, он есть, но собственник всегда может заявить, что клопов притащил в дом жилец, а значит, последний и должен платить за санобработку.





Заметим кстати, что последняя стоит совсем недешево: обработка инсектицидом 50 кв. метров обходится в 400 евро, обработка специальным паром – и того дороже, около 1 тыс. евро. Легко понять, отчего французы предпочитают уже второй месяц кипеть из-за наличия проблемы, но при этом не торопятся оплачивать ее решение.

Телеканал BFM приводит истории людей, чья жизнь так или иначе изменилась из-за клопов. Лори просыпается по ночам с ощущением, что клопы ползают по ней, и дергается теперь при виде любого насекомого. Корали часто ходила в кино, но с тех пор, как узнала о нашествии клопов – а началось все со скандала из-за насекомых в зрительном зале в Берси – отказалась от своего абонемента в кинотеатр. Кто-то стал часто стирать одежду в горячей воде, кто-то старается избегать публичных мест.

«Мои друзья видели клопов в метро, так что я перестала садиться в транспорте», – признается еще одна жертва клопофобии.

Вряд ли Корали стала единственной, кто отказался от абонемента в кино, так что проблема клопов приобрела вдобавок ко всему еще и экономический аспект. В этой ситуации процветают, конечно, продавцы средств борьбы с клопами, а также владельцы специально обученных собак: дело в том, что во Франции после обработки помещения паром от клопов полагается производить проверку наличия насекомых с помощью специальных собак. Также последних используют для того, чтобы выяснить, заражено помещение клопами или нет.

Некоторым, впрочем, проще отрицать наличие проблемы, чем заняться ей: так, SNCF (аналог нашего РЖД) еще в конце сентября отрицал наличие клопов в поездах, несмотря на видео, которые предъявляли возмущенные пассажиры. «На данный момент у нас нет никаких доказательств того, что в наших составах имеются клопы, – информировала компания. – Мы следим за ситуацией и относимся к риску появления клопов чрезвычайно серьезно». В подтверждение своих слов компания представила бумажки с протоколом обработки вагонов от насекомых: мол, раз предписания есть, все нормально, клопов не должно быть, потому что их быть не должно, и точка.

Пока на правительственном уровне только собираются созвать комиссию, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. А тем временем Франция уже становится посмешищем для всего мира.

CNN заговорил о настоящей «эпидемии», на что французы мстительно напомнили, что несколько лет назад Нью-Йорк тоже стал жертвой атаки насекомых, о чем в репортаже как-то забыли упомянуть.

Британский Spectator и вовсе проехался английским танком по французской гордости, заметив, что «в Париже существует шесть миллионов крыс… а сейчас паразиты захватили метро и парижские аэроэкспрессы, и даже туристические места… Долгое время Париж обещал, что предстоящие Олимпийские игры в нем станут праздником «инклюзивности и разнообразия» города. Кто мог подумать, что это распространится на крыс и паразитов?».

Более сочувственно отнесся к проблеме немецкий «Шпигель», который напомнил, что «клопы исчезли из повседневной жизни с 1950-х годов, но возвращаются в последние десятилетия, став более устойчивыми к инсектицидам». Мотив о том, что клопы развили какую-то особенную сверхустойчивость и стали прямо-таки сверхклопами, охотно повторяется во французских СМИ, когда речь заходит, например, о захваченных клопами больницах в Булонь-сюр-Мер или ранее, еще в мае, в Лионе. Подсчитали и то, во сколько обходится борьба с насекомыми: в среднем в 230 млн евро в год.

Однако среди успокоительных мантр о том, что клопы, в сущности, не опасны, практически никто не осмеливается упоминать главные причины.

Лишь материал о закрытии уже упоминавшегося выше колледжа в Марселе сухо информирует, что здание само по себе– «новехонькое», но при этом выстроено на «острове нищеты в сердце квартала Сен-Морон, одного из самых бедных в Марселе».

Потому что клопы в конечном счете, как, кстати, и крысы – это признак антисанитарии, которая в значительной мере связана с бедностью. И также признак того, что государство пренебрегает своими обязанностями, закрывая глаза на существующие проблемы. А мир тесен, и любая зараза сейчас легко распространяется за пределы своего естественного ареала обитания.

Так клопы в преддверии Олимпийских игр в Париже вышли на первый план, обойдя всех остальных по упоминаниям в медиа. И единственная странность в этой истории – что до сих пор никто не обвинил Россию, что это она создала и запустила специально созданных клопов, резистентных к любым инсектицидам, чтобы попить у французов кровь и испортить Макрону праздник.