После саммита в Париже украинский журналист пожаловался на наплевательство французов

Украинский журналист Дмитрий Гордон, посетивший Париж во время встречи «нормандской четверки», пожаловался на организацию саммита и остался недоволен самой французской столицей.

«Вот только что я вернулся из Парижа и хочу сообщить вам первым делом те подробности, которые, наверное, еще пока никому не известны. Но в начале, конечно, я хочу сказать о том, что чтобы понять, в каком прекрасном городе Киеве я живу, нужно чаще бывать за границей. … Очень сильно разочаровал Париж», – заявил Гордон в видео на своем канала в YouTube.

По его словам, во французской столице творится «настоящий кошмар». «Я уж не говорю о том, что в Париже почти не осталось французов. Ужасные пробки, загазованность, не очень чистый город. В шесть часов вечера в центре Парижа негде перекусить, все закрыто, все не работает», – пожаловался журналист.

Он также заявил, что остался недоволен организацией встречи. «Организация, на мой взгляд, отвратительная. Я присутствовал на встрече в Минске, когда встречались Порошенко, Путин, Олланд и Меркель. Принимал президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем потрясающем президентском дворце. Вот это была организация, вот это была красота, вот это было внимание, уважение к членам делегации, к журналистам, к сопровождающим. В Париже был полный хаос и лень какая-то, наплевательство. Елисейский дворец, вокруг грязь, какие-то мостки, какая-то стройка, все запущенное, затхлое», – выразил свое мнение журналист.

«В общем, буду еще больше гордиться, что живу в Киеве, и буду от этого еще больше счастливым», – заключил он.