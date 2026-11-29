На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.13 комментариев
Пушков заявил об исчезновении единой позиции ЕС по Украине
Сенатор Пушков: Единая позиция стран Евросоюза по Украине исчезла
Единая позиция стран Евросоюза по поддержке Украины исчезла, а объединение вступает в период нестабильности из-за нехватки ресурсов и разрыва энергосвязей с Россией, заявил член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков.
Трещины в «единой позиции» стран ЕС по Украине становятся все заметнее, написал сенатор в своем Telegram-канале.
По его словам, сохраняется лишь агрессивное «брюссельское ядро» ЕС во главе с Урсулой фон дер Ляйен, Фридрихом Мерцем и Эммануэлем Макроном, готовое выделять десятки миллиардов долларов на украинскую поддержку, но за его пределами ситуация иная.
Пушков добавил, что Евросоюз столкнется с периодом нестабильности, вызванным дефицитом финансовых ресурсов, ростом цен на нефть и газ, а также последствиями разрыва энергетических связей с Россией. Он отметил растущий разрыв между ожиданиями избирателей и реальностью.
Кроме того, по мнению политика, неспособность властей обеспечить экономический рост, доступное жилье и безопасность ведет к росту популярности правых партий, выступающих против подчинения Брюсселю, бесконечного финансирования Киева и милитаризации Европы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об отсутствии договоренности по финансированию Украины из бюджета ЕС.
Германский политолог Александр Рар указал на разногласия по этому вопросу между северными странами Евросоюза во главе с Германией и Францией, Италией и Польшей.
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр назвал неприемлемым заложенный в проекте бюджета ЕС объем помощи Киеву на 108,6 млрд долларов.