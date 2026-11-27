Tекст: Дарья Григоренко

Мадьяр пояснил, что Венгрия могла бы рассчитывать на 15 млрд евро с учетом своих взносов и дотаций из семилетнего бюджета ЕС. «В то же время, согласно проекту бюджета, Украина сможет получить до 100 млрд евро. При этом бюджет предоставляет ей, по сути, неограниченные возможности для заимствований и покрытия расходов по выплате процентов. Это неприемлемо», – приводит его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что Венгрия не может согласиться с требованием увеличить помощь Украине «на основании централизованных директив», так как сама сталкивается со сложной бюджетной ситуацией. Мадьяр отметил, что Венгрия не одинока в этой позиции.

Премьер подтвердил, что Венгрия продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь, но сама будет решать, какие проекты осуществлять. По его словам, государство-донор должно определять цели и порядок контроля за расходованием средств. Приоритетом Венгрии остается поддержка венгерской общины в Закарпатье.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу саммит Евросоюза в Брюсселе завершился досрочно из-за разногласий по семилетнему бюджету.

Во вторник премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о нежелании страны участвовать в предоставлении Украине кредита Евросоюза на 45 млрд евро.

В прошлом месяце он назвал предложенный Еврокомиссией проект семилетнего бюджета Евросоюза неприемлемым.