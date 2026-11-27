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Новак заявил о готовности России помочь Турции стать энергохабом
Новак: Россия готова помочь Турции стать региональным энергохабом
Россия готова оказать содействие Турции в становлении региональным центром энергетической торговли, заявил вице-премьер Александр Новак.
«Турция сегодня уже играет важную роль в транзите энергетических ресурсов, и мы готовы содействовать становлению Турции как регионального центра энергетической торговли», – цитирует Новака ТАСС.
Вице-премьер отметил, что энергетика остается одним из ключевых направлений экономического сотрудничества двух стран. По его словам, Россия продолжает поставки газа, нефти и нефтепродуктов в Турцию, надежно работают газопроводы «Голубой поток» и «Турецкий поток».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар сообщил о проведении консультаций с Новаком по вопросам реализации проекта АЭС «Аккую» и газового сотрудничества.
Новак принял участие в открытии российско-турецкого завода по производству малеинового ангидрида.
Вице-премьер сообщил о намерении России провести всестороннюю «сверку часов» по двусторонней повестке с Турцией на 20-м заседании межправительственной комиссии.