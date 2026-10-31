Цена газа в Европе в октябре взлетела в 2,6 раза

Цена газа в Европе в октябре выросла в 2,6 раза и превысила 1 тыс. долларов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Котировки газа в Европе в октябре оказались на 12% выше средних цен сентября. Если 30 сентября фьючерсы торговались около 845 долларов за тысячу кубометров, то 30 октября торги закрылись на уровне порядка 1190 долларов – на 41% выше, чем в конце прошлого месяца. На пике спотовые котировки на хабе TTF в Нидерландах превышали 1200 долларов впервые с декабря 2022 года, передает ТАСС.

Рост цен вызван несколькими причинами. Одной из них стал ближневосточный конфликт с ограничением судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах. Это привело к росту цены газа в Европе и Азии, конкурирующих за свободные объемы на рынке.

Европа также вступает в отопительный сезон, и отбор газа из хранилищ начинает превышать закачку. Евросоюз начнет осенне-зимний сезон с рекордно низкими запасами: страны ЕС заполнили хранилища лишь на 75%, что является абсолютным минимумом в истории.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу спотовая цена природного газа на европейских биржах впервые с декабря 2022 года поднялась выше 1,2 тыс. долларов за тысячу кубометров.

Глава Газпрома Алексей Миллер заявил о возможном росте цен на газ в Европе зимой до 2,5 тыс. долларов в случае холодной погоды.

Ранее американский аналитический центр спрогнозировал недополучение Евросоюзом зимой до 14 млрд кубометров газа из-за войны в Иране и сокращения поставок из России.