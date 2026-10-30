Цена газа в Европе впервые с 2022 года превысила 1,2 тыс. долларов

Tекст: Мария Иванова

Спотовая стоимость газа на европейских биржах во время торгов в пятницу пробила отметку в 1,2 тыс. долларов за тысячу кубических метров впервые с декабря 2022 года, пишет ТАСС со ссылкой на собственный анализ основных торговых хабов в Европе.

В частности, газовые контракты с поставкой «на день вперед» на нидерландском хабе TTF подорожали до 1204 долларов за тысячу кубометров. В пересчете данный показатель составляет около 104 евро за мегаватт-час.

Вместе с тем стоимость декабрьских газовых фьючерсов на хабе TTF пока увеличилась до уровня около 1190 долларов за тысячу кубических метров, или 102,76 евро за мегаватт-час, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу биржевые цены на газ в Европе выросли до 1163 долларов.

В четверг они ускорили темпы снижения почти до 3%.

В среду цена газа в Европе превысила 1150 долларов впервые с 2022 года.