Rheinmetall заключил многомиллионный контракт на поставку гранат Нидерландам

Tекст: Дмитрий Зубарев

Немецкий концерн Rheinmetall заключил рамочный контракт на поставку ручных гранат для армии Нидерландов, передает РИА «Новости».

В пресс-релизе компании отмечается: «Rheinmetall подписал новый многолетний рамочный контракт с вооруженными силами Нидерландов на производство ручных гранат».

Документ рассчитан на пять лет с возможностью продления еще на два года. Стоимость соглашения оценивается в десятки миллионов евро, а в рамках контракта предстоит поставить около 15 различных типов гранат.

Производство гранат будет вестись на заводах Rheinmetall в немецких городах Триттау и Зильберхютте, а также в австрийском Шваненштадте. Компания уточняет, что это соглашение входит в серию рамочных контрактов между Rheinmetall и Нидерландами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство Rheinmetall назвало Украину «двигателем роста» для своих продаж.

