Rheinmetall заключил многомиллионный контракт на поставку гранат Нидерландам
Немецкий концерн Rheinmetall подписал соглашение на производство пятнадцати видов ручных гранат для вооруженных сил Нидерландов сроком на пять лет.
Немецкий концерн Rheinmetall заключил рамочный контракт на поставку ручных гранат для армии Нидерландов, передает РИА «Новости».
В пресс-релизе компании отмечается: «Rheinmetall подписал новый многолетний рамочный контракт с вооруженными силами Нидерландов на производство ручных гранат».
Документ рассчитан на пять лет с возможностью продления еще на два года. Стоимость соглашения оценивается в десятки миллионов евро, а в рамках контракта предстоит поставить около 15 различных типов гранат.
Производство гранат будет вестись на заводах Rheinmetall в немецких городах Триттау и Зильберхютте, а также в австрийском Шваненштадте. Компания уточняет, что это соглашение входит в серию рамочных контрактов между Rheinmetall и Нидерландами.
