    «Бусификация» на Украине ждет всех, кроме нацистов
    26 ноября 2025, 08:56 Мнение

    «Бусификация» на Украине ждет всех, кроме нацистов

    На фоне нехватки резервов и кадрового голода ВСУ готовность киевского режима освободить от мобилизации и фронта несколько тысяч молодых и здоровых нацистов кажется не совсем логичной. Но «нацики» необходимы киевскому режиму как оружие против своих противников.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский

    военный эксперт

    Насильственная мобилизация на Украине, прозванная местными жителями бусификацией (от слова «бусик» – микроавтобус, в который заталкивают призывников) – одна из главных болевых точек киевского режима. Лютый произвол сотрудников ТЦК и полиции волнует украинцев гораздо больше, чем коррупционный скандал, вызванный «пленками Миндича».

    Тотальную бусификацию не в состоянии скрывать даже лояльные Банковой информационные ресурсы – они сообщают как о наиболее вопиющих эпизодах произвола, так и о самых громких попытках ему противодействовать. Просто потому, что не могут об этом не сообщать – люди все равно узнают.

    Бусификация – это результат полной исчерпанности доверия общества к власти. И наоборот.

    Ранее киевский режим ухитрялся управлять людьми с помощью пропаганды и психологических манипуляций, приправляя их запугиванием. Сейчас, судя по растущему сопротивлению, не работает уже даже страх. Единственным инструментом украинских властей остается прямое насилие.

    Сойти с этой дорожки уже нельзя – Запад требует от украинского народа все больше жертв. Даже противники Зеленского вынуждены его поддерживать в этой истории с мобилизацией. Мэр Киева Виталий Кличко выступает с идеей снизить возраст призывников с 25 до 22 лет. Разумеется, он не может не понимать, что это не самым лучшим образом влияет на его политическое реноме, но выбора нет – он вынужден говорить то, что от него требуют западные кураторы. Их установка: все политические силы Украины должны помочь Зеленскому исправно снабжать фронт пушечным мясом, поскольку главная задача киевского режима – как можно дольше воевать против России.

    На этом фоне по-настоящему удивительным выглядит недавнее выступление на украинском телевидении лидера запрещенной в РФ террористической группировки CI4 Евгения Карася (внесен в реестр экстремистов и террористов) – он рассказал о способах уклонения от мобилизации и отправки на фронт и фактически призвал ими пользоваться. А именно – вступать в его формирование, членство в котором дает иммунитет от «бусификации». Судя по тому, что это прозвучало по ТВ, подконтрольному офису Зеленского, это вариант «брони» согласован с Банковой, и Карась объявил о наборе в CI4 новых боевиков, главным бонусом для которых является возможность избежать мобилизации и фронта.

    На фоне нехватки резервов и кадрового голода ВСУ готовность киевского режима освободить от мобилизации и фронта несколько тысяч молодых и здоровых нацистов кажется не совсем логичной. И дело тут вовсе не в страхе Зеленского перед неонацистскими группировками. Все ныне существующие на Украине неонацистские группировки прикормлены Банковой и подконтрольны Зеленскому. Они необходимы киевскому режиму, как оружие против своих противников, которым можно действовать без оглядки на правовые нормы, используя запугивание, террор и внесудебные расправы. Возможности таких ультраправых «общественных организаций», действующих в режиме «эскадронов смерти», широко использовали тиранические режимы Латинской Америки, откуда это опыт и был перенесен на Украину. Где нацистов стали применять для карательных операций против «Антимайдана» и сторонников ЛДНР, таких как в Доме профсоюзов в Одессе или в Мариуполе 9 мая 2014 года.

    За прошедшие 11 лет эти структуры претерпели трансформации в соответствии с запросами украинской власти, но сохранили свою главную направленность и готовность к решению «специфических задач». Сегодня киевский режим небезосновательно опасается протестных выступлений – неважно, спонтанных или организованных западными же структурами (как митинги в защиту НАБУ и САП), и поэтому не только намерен сохранить столь ценный ресурс, как нацистские группировки, защитив их участников от мобилизации, но и увеличить их численность.

    При этом сама «бусификация» используется в том числе и как инструмент нейтрализации потенциально протестного электората. Это не ограничивается отправкой «на ноль» православных священников, оппозиционных или просто неподконтрольных власти активистов – на убой гонят всех, кто может нести потенциальную угрозу: прежде всего жителей русскоязычных регионов, представителей национальных меньшинств – венгров, русинов, румын, болгар. Мобилизация уже превратилась в настоящий геноцид, причем действия украинского командования настойчиво наводят на мысль, что они ставят целью не достижение военных результатов, а уничтожение своего личного состава. Операции в Артемовске, в Крынках, в Авдеевке, в Красноармейске выглядят именно так. Киевский режим не скрывает намерения заполнить возникшие «демографические пустоты» мигрантами из стран Азии. Вероятно, такой «электорат» кажется им предпочтительным.

    Возвращаясь же к выступлению Карася, заметим, что украинцев ставят перед незавидным выбором: в мясорубку или в нацисты. Совсем как во время гитлеровской оккупации, когда украинцам предлагалось стать или полицаем, или его жертвой, или, как вариант, быть угнанным на работы в Германию.

    Китайская экономика выигрывает у конкурентов благодаря России

    Целых 20 млрд долларов сэкономил Китай с 2022 года, когда стал еще больше покупать российской нефти вместо ближневосточных конкурентов. Такую оценку озвучил отвечающий за развитие ТЭК в стране Игорь Сечин. Теперь Россия – поставщик номер один. Хотя ближневосточные товарищи вряд ли в обиде. Как Пекин помогает своей экономике? Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Домовой чат: что такое, зачем нужен жильцам, как и в каком мессенджере создать чат дома

      В современном ритме жизни, когда соседи зачастую незнакомы даже спустя годы проживания в одном подъезде, на смену классическим доскам объявлений пришел новый формат общения – домовой чат. Это цифровое пространство, объединяющее жильцов для оперативного решения бытовых вопросов, обсуждения общедомовых проблем и укрепления добрососедских отношений. С развитием технологий и появлением удобных отечественных платформ ведение домового чата становится не просто удобным инструментом, а стандартом коммуникации между жильцами и управляющими компаниями.

    • Церковные праздники в декабре 2025 года: православный календарь важных дат, Рождественский пост

      Декабрь для православных христиан – это особое время, завершающее церковный год. Это период глубокого ожидания и духовной подготовки к одному из главных событий – Рождеству Христову. Практически весь месяц проходит под знаком Рождественского поста, который начался 28 ноября и продлится до 6 января 2026 года. Это время молитв, добрых дел и воздержания, позволяющее очистить душу и встретить праздник с чистым сердцем.

    • Лень продлевает жизнь? Как сказываются на здоровье труд и физическая активность

      Каждый мечтает прожить долгую и активную жизнь, сохранив при этом хорошее самочувствие и бодрость духа. Существует теория, согласно которой двигательная активность может ускорить расход жизненных сил и сократить срок существования. Именно такую позицию занимает немецкий специалист Петер Акст, считающий, что лень и долгий сон продлевают жизнь, а активные тренировки в спортзалах могут нанести вред здоровью. Насколько эффективна такая стратегия для увеличения продолжительности жизни?

