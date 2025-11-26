Насильственная мобилизация на Украине, прозванная местными жителями бусификацией (от слова «бусик» – микроавтобус, в который заталкивают призывников) – одна из главных болевых точек киевского режима. Лютый произвол сотрудников ТЦК и полиции волнует украинцев гораздо больше, чем коррупционный скандал, вызванный «пленками Миндича».

Тотальную бусификацию не в состоянии скрывать даже лояльные Банковой информационные ресурсы – они сообщают как о наиболее вопиющих эпизодах произвола, так и о самых громких попытках ему противодействовать. Просто потому, что не могут об этом не сообщать – люди все равно узнают.

Бусификация – это результат полной исчерпанности доверия общества к власти. И наоборот.

Ранее киевский режим ухитрялся управлять людьми с помощью пропаганды и психологических манипуляций, приправляя их запугиванием. Сейчас, судя по растущему сопротивлению, не работает уже даже страх. Единственным инструментом украинских властей остается прямое насилие.

Сойти с этой дорожки уже нельзя – Запад требует от украинского народа все больше жертв. Даже противники Зеленского вынуждены его поддерживать в этой истории с мобилизацией. Мэр Киева Виталий Кличко выступает с идеей снизить возраст призывников с 25 до 22 лет. Разумеется, он не может не понимать, что это не самым лучшим образом влияет на его политическое реноме, но выбора нет – он вынужден говорить то, что от него требуют западные кураторы. Их установка: все политические силы Украины должны помочь Зеленскому исправно снабжать фронт пушечным мясом, поскольку главная задача киевского режима – как можно дольше воевать против России.

На этом фоне по-настоящему удивительным выглядит недавнее выступление на украинском телевидении лидера запрещенной в РФ террористической группировки CI4 Евгения Карася (внесен в реестр экстремистов и террористов) – он рассказал о способах уклонения от мобилизации и отправки на фронт и фактически призвал ими пользоваться. А именно – вступать в его формирование, членство в котором дает иммунитет от «бусификации». Судя по тому, что это прозвучало по ТВ, подконтрольному офису Зеленского, это вариант «брони» согласован с Банковой, и Карась объявил о наборе в CI4 новых боевиков, главным бонусом для которых является возможность избежать мобилизации и фронта.

На фоне нехватки резервов и кадрового голода ВСУ готовность киевского режима освободить от мобилизации и фронта несколько тысяч молодых и здоровых нацистов кажется не совсем логичной. И дело тут вовсе не в страхе Зеленского перед неонацистскими группировками. Все ныне существующие на Украине неонацистские группировки прикормлены Банковой и подконтрольны Зеленскому. Они необходимы киевскому режиму, как оружие против своих противников, которым можно действовать без оглядки на правовые нормы, используя запугивание, террор и внесудебные расправы. Возможности таких ультраправых «общественных организаций», действующих в режиме «эскадронов смерти», широко использовали тиранические режимы Латинской Америки, откуда это опыт и был перенесен на Украину. Где нацистов стали применять для карательных операций против «Антимайдана» и сторонников ЛДНР, таких как в Доме профсоюзов в Одессе или в Мариуполе 9 мая 2014 года.

За прошедшие 11 лет эти структуры претерпели трансформации в соответствии с запросами украинской власти, но сохранили свою главную направленность и готовность к решению «специфических задач». Сегодня киевский режим небезосновательно опасается протестных выступлений – неважно, спонтанных или организованных западными же структурами (как митинги в защиту НАБУ и САП), и поэтому не только намерен сохранить столь ценный ресурс, как нацистские группировки, защитив их участников от мобилизации, но и увеличить их численность.

При этом сама «бусификация» используется в том числе и как инструмент нейтрализации потенциально протестного электората. Это не ограничивается отправкой «на ноль» православных священников, оппозиционных или просто неподконтрольных власти активистов – на убой гонят всех, кто может нести потенциальную угрозу: прежде всего жителей русскоязычных регионов, представителей национальных меньшинств – венгров, русинов, румын, болгар. Мобилизация уже превратилась в настоящий геноцид, причем действия украинского командования настойчиво наводят на мысль, что они ставят целью не достижение военных результатов, а уничтожение своего личного состава. Операции в Артемовске, в Крынках, в Авдеевке, в Красноармейске выглядят именно так. Киевский режим не скрывает намерения заполнить возникшие «демографические пустоты» мигрантами из стран Азии. Вероятно, такой «электорат» кажется им предпочтительным.

Возвращаясь же к выступлению Карася, заметим, что украинцев ставят перед незавидным выбором: в мясорубку или в нацисты. Совсем как во время гитлеровской оккупации, когда украинцам предлагалось стать или полицаем, или его жертвой, или, как вариант, быть угнанным на работы в Германию.