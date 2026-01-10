  • Новость часаМинобороны сообщило об уничтожении восьми украинских БПЛА за два часа
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Президент Путин – важнейший фактор консолидации народа

    Демократия – это, в первую очередь, про реальную власть народа, про его волю, воплощаемую в политике государства. А уж то, какие институциональные формы принимает демократия в том или ином государстве, дело третье.

    10 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский 2026-й станет годом перелома в СВО

    Когда-то Георгий Жуков сказал Константину Рокоссовскому о европейцах: «Мы их освободили, и они нам этого никогда не простят». Тем более они не простят нам, что мы их победили.

    26 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия перестала стесняться саму себя

    «Фирменный стиль» России – это уже не только привычные миру Чайковский и Достоевский, икра, водка и шапка-ушанка. Это сложно устроенная система, в которой разнообразие является не разъединяющим, а скрепляющим фактором.

    17 комментариев
    10 января 2026, 11:11

    Движение на трассе М-8 восстановлено после коллапса из-за непогоды

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Транспортное сообщение на участке трассы М-8 в Ярославской области возобновилось в обе стороны после ограничений, вызванных сильным снегопадом, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

    Движение автомобилей на трассе М-8 «Холмогоры» в Переславль-Залесском округе Ярославской области полностью восстановлено утром, передает ТАСС.

    Ограничения были введены накануне из-за сильной непогоды, когда на участке с 111-го по 134-й км разрешалось движение легкового и пассажирского транспорта только по одной полосе, а грузовым автомобилям – временно запрещено.

    В результате снегопада на федеральной трассе образовалась многокилометровая пробка, где водителям пришлось простоять более пяти часов. Для поддержки людей на дороге был установлен мобильный пункт обогрева от МЧС, а в гостинице «Роза ветров» организовано временное размещение.

    Глава региона Михаил Евраев сообщил, что в ходе затора одна из пассажирок автобуса, девочка-подросток, осталась без инсулина. «Благодаря оперативной реакции всех служб ситуация была быстро разрешена. На посту ГИБДД девушку уже ожидали сотрудники скорой помощи, которые незамедлительно помогли ей, сделав необходимые инъекции инсулина», – отметил Евраев, поблагодарив бригаду скорой помощи за профессионализм.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение по Московской кольцевой автомобильной дороге оказалось остановлено из-за обильного снегопада.

    В аэропорту Шереметьево приостановили прием рейсов по причине сложных погодных условий.

    9 января 2026, 15:53
    The Washington Post оценил удары «Орешником»

    The Washington Post оценил удары «Орешником» как напоминание о мощи Москвы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Удары ракетами «Орешник» по объектам на Украине стали для западных стран напоминанием о масштабах ядерного арсенала Москвы, пишет The Washington Post.

    Удары Вооруженных сил России по целям на Украине с использованием ракет «Орешник» вызвали бурную реакцию в США, пишет РИА «Новости» со ссылкой на статью в The Washington Post.

    Американское издание назвало эти удары «мощным сигналом для всего мира» и подчеркнуло, что произошедшее стало «зловещим напоминанием миру об огромном ядерном арсенале Москвы».

    Авторы материала отмечают, что сигнал от России был отправлен именно в тот момент, когда, как считают в США, мирный план президента Дональда Трампа по Украине оказался в тупике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные провели массированный удар по инфраструктуре Украины после атаки на резиденцию президента России.

    Политолог Иван Лизан отметил, что цели для ударов выбираются для снижения боеспособности ВСУ. Минобороны использовало высокоточное оружие и комплекс «Орешник».

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что такой удар показал, как надо действовать против «опасных психов».

    Комментарии (29)
    9 января 2026, 12:58
    Политолог объяснил выбор целей для «удара возмездия» «Орешником»

    Политолог Лизан объяснил выбор целей для «удара возмездия» «Орешником»

    Политолог объяснил выбор целей для «удара возмездия» «Орешником»
    @ Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    ВС России не выбирают цели для ударов, которые не принесут эффективного снижения боеспособности ВСУ. Поэтому лучшим ответом на обстрел резиденции президента России и стало уничтожение объектов ВПК и энергетической сферы Украины, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан. Ранее ВС РФ нанесли «удар возмездия» «Орешником» по критически важным объектам инфраструктуры Украины.

    «Важно отметить, что Минобороны официально назвало прошедшее поражение целей на Украине «ударами возмездия» за атаку ВСУ на резиденцию Владимира Путина. Известно, что российская армия била по мощностям производства БПЛА и энергообъектам, обеспечивающим их работу», – сказал политолог Иван Лизан.

    «На первый взгляд, может показаться, что выбранные нами цели не соответствуют масштабу действий противника, направленных непосредственно против лидера РФ. Однако в этом случае необходимо понимать, что Украина не обладает суверенитетом в классическом понимании этого слова», – пояснил он.

    «Банальный пример: если все сервера «Госуслуг» находятся исключительно в России, то аналог «незалежной» «Дiя» активно пользуется мощностями США и ЕС. С властью в республике похожая ситуация: многие вещи решаются не на Банковой, а в Брюсселе, Лондоне или Вашингтоне. Соответственно, в ударе по резиденции Владимира Зеленского или по зданию Рады попросту нет смысла», – продолжает собеседник.

    «Конечно, подобные действия могли бы «порадовать» некоторую часть населения нашей страны, но кроме морального удовлетворения Москва ничего от поражения этих целей не получила бы. Мы же при определении объектов руководствуемся в первую очередь прагматизмом: что именно позволит нам снизить боеспособность противника», – добавляет эксперт.

    «Тот факт, что удар нанесен с целью «возмездия» ,подтверждает и выбранное вооружение, а именно – ракета «Орешник». Данный боеприпас давно заслужил репутацию грозного и разрушительного снаряда. Соответственно, сам факт его применения подчеркивает «внештатность» атаки. То есть речь идет не о рядовом обстреле, а о важном, практически символическом, действии», – акцентирует он.

    «Впрочем, необходимость применения именно «Орешника» может диктоваться и чисто прагматическими соображениями. По неподтвержденным Минобороны данным, одной из целей удара стало Бильче-Волыцко-Угерское подземное хранилище газа (ПХГ). Данный объект находится на значительной глубине под землей», – добавляет собеседник.

    «Соответственно, если ВС РФ действительно били по нему, «Орешник» в силу своей мощности мог пробить защиту столь значимого объекта. Подобный удар рискует стать значительной проблемой для Киева. Речь идет о крупнейшем ПХГ в стране, соответственно, республике придется «доживать» на остатках газа, а затем полностью переключиться на поставки энергоресурсов из Европы. Таким образом, речь может идти о логичном завершении серии ударов по хранилищам, начавшейся еще в 2024 году», – резюмировал Лизан.

    Напомним, ВС РФ нанесли «удар возмездия» по критически важным объектам инфраструктуры Украины. Как сообщает Минобороны, несколько целей были поражены «высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования» при помощи БПЛА и, примечательно, ракеты «Орешник».

    Сообщается, что объектами для удара стали места производства беспилотников на Украине, которые «использовались в ходе террористической атаки» на резиденцию Владимира Путина. Кроме того, были поражены и объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие работу ВПК противника. Подчеркивается, что все цели атаки были достигнуты.

    Как отмечает военкор Александр Коц, одной из целью удара могло стать Бильче-Волыцко-Угерское ПГХ. Данное хранилище имеет проектную емкость в размере 17 млрд куб. метров, что занимает около 50% от общей мощности всех хранилищ на Украине. Тем не менее, Минобороны на данный момент не подтвердило корректность данной информации.

    Комментарии (46)
    31 декабря 2025, 09:59
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    9 января 2026, 15:34
    Читатели Die Welt бурно обсудили эффективность удара ракеты «Орешник»

    Читатели Die Welt обсудили эффективность удара ракеты «Орешник»

    Читатели Die Welt бурно обсудили эффективность удара ракеты «Орешник»
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Читатели немецкой газеты Die Welt обсуждают эффективность российского оружия после удара ракетой «Орешник» по Львову, который не смогли перехватить западные системы ПВО.

    Читатели Die Welt активно обсуждают применение российскими военными новейшей ракеты «Орешник» по целям на Украине, передает РИА «Новости».

    Один из пользователей, Tom, отметил: «Российский «Орешник» был замечен во Львове, и никакие противовоздушные системы США или НАТО ничего не смогли с ним сделать».

    Другой комментатор, Stephan S., обратил внимание на то, что этот удар ясно показывает готовность России нацелиться на возможные западные миротворческие силы в западной части Украины и что они будут считаться законными целями.

    Пользователь Christian C. выразил недоумение по поводу сообщений о якобы истощении ресурсов России: «Сколько еще раз нам будут говорить, что у россиян заканчиваются энергия, оружие, деньги? А затем ракеты вновь массированно обрушатся на всю территорию Украины».

    В комментариях читателей отмечается обеспокоенность тем, что западные системы ПВО оказались неэффективны против российских новейших ракет.

    Напомним, Российские военные нанесли массированный удар по инфраструктуре Украины высокоточным оружием и комплексом «Орешник» после атаки на резиденцию президента России.

    Политолог Иван Лизан заявил, что ВС России не выбирают цели для ударов, которые не принесут эффективного снижения боеспособности ВСУ.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что ночной удар «Орешником» по Украине показал, как следует действовать против «опасных психов», сравнив его с применением галоперидола.

    Комментарии (16)
    9 января 2026, 15:15
    Посольство едко прокомментировало отмену концертов Захаровой во Флоренции

    Посольство России осудило отмену концертов Захаровой во Флоренции

    Посольство едко прокомментировало отмену концертов Захаровой во Флоренции
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Выступления российской балерины Светланы Захаровой, запланированные на конец января во Флоренции, отменили после обращения посольства Украины, что вызвало резкую реакцию российских дипломатов.

    Посольство России в Италии прокомментировало отмену двух выступлений балерины Светланы Захаровой во Флоренции, назвав это решение проявлением русофобии, передает РИА «Новости».

    В заявлении посольства отмечается: «В очередной раз мы являемся свидетелями ограничения культурного суверенитета Италии преступным террористическим режимом Зеленского... Можно лишь «поздравить» Италию и колыбель Возрождения Флоренцию с очередным «достижением», а точнее – дальнейшим погружением в мутные воды русофобии».

    Согласно сообщению, театр Teatro del Maggio Musicale во Флоренции отменил запланированные на 20 и 21 января выступления Захаровой после обращения посольства Украины в Италии.

    Захарова должна была представить авторский проект «Па-де-де на пальцах и для пальцев» вместе с супругом, скрипачом Вадимом Репиным.

    Российское посольство также связало случившееся с давлением Еврокомиссии, отметив, что финансирование театра может быть «перекрыто» из-за участия российских артистов. Аналогичные случаи уже происходили в Италии: в июле прошлого года был отменен концерт дирижера Валерия Гергиева в Королевском дворце Казерты после протестов антироссийских активистов и представителей украинских организаций.

    Издание Nazione уточняет, что инициатором отмены выступлений Захаровой стало посольство Украины в Италии, которое направило соответствующие письма в адрес властей Флоренции и руководства театра в декабре 2025 года. Министр культуры Италии Алессандро Джули поддержал в свое время аналогичную отмену концерта Гергиева.

    Комментарии (24)
    9 января 2026, 13:32
    Сторона Лурье отказалась принять квартиру у представителей Долиной
    Сторона Лурье отказалась принять квартиру у представителей Долиной
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Покупательница квартиры Ларисы Долиной, Полина Лурье, отказалась принимать жилье из-за неточности в акте приема-передачи, заявила защитница Долиной Мария Пухова.

    По словам Пуховой, квартира была готова к передаче с 5 января, документы были подготовлены к этой дате. Однако Лурье не смогла приехать в тот день и перенесла встречу на более поздний срок, передает ТАСС.

    «К этой дате с нашей стороны были подготовлены документы – акт приема-передачи квартиры. 5 января Полина не смогла приехать, назначила дату сегодня. Но сегодня на встрече адвокат Полины отказалась подписывать акт, поскольку он датирован 5-м числом, и, соответственно, забрать ключи», – заявила Пухова.

    В то же время адвокат Лурье Светлана Свириденко уточнила, что акт приема-передачи не был подписан, так как сама Лариса Долина не явилась на встречу, а ее представитель не обладал необходимыми полномочиями для передачи квартиры и ключей. Лурье не может заселиться до подписания всех необходимых документов. На данный момент Долина находится в отъезде, пишет РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что певица Лариса Долина намерена во второй половине дня 9 января передать ключи от квартиры в Хамовниках новой владелице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мосгорсуд обязал Ларису Долину покинуть квартиру в Хамовниках вместе с семьей. Долина завершила переезд из этой квартиры. В первом квартале 2026 года в России могут принять новые законы для борьбы с так называемой «схемой Долиной».

    Комментарии (23)
    9 января 2026, 15:28
    Политолог: История с танкером Marinera стала «подставой» для США

    Политолог Дробницкий: История с танкером Marinera стала «подставой» для США

    Политолог: История с танкером Marinera стала «подставой» для США
    @ HENRY CHIRINOS/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    С самого начала драматичной истории с танкером Marinera («Маринера») было непохоже, что США хотят эскалации. Официальные представители Белого дома подчеркивали, что корабль имеет опосредованное отношение к Москве, но СМИ намеренно увеличивали градус напряжения, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Дональд Трамп освободил двух россиян, входивших в состав экипажа танкера.

    «Я лично оцениваю всю историю с танкером как одну большую «подставу», призванную вбить клин в российско-американские отношения. Большая загадка, как именно танкер Marinera, вывесил флаг РФ непосредственно в разгар погони за ним американской береговой охраны», – сказал политолог Дмитрий Дробницкий.

    «Впрочем, Штаты сразу отдавали себе отчет в том, что Россия к данной истории имеет крайне опосредованное отношение. Например, вице-президент страны Джей Ди Венс заявил, что речь идет о «поддельном» корабле РФ. Подобные слова можно считать срочной реакцией на возросшее напряжение между Москвой и Вашингтоном», – продолжил он.

    «Однако американские и европейские СМИ большого внимания подобным выступлениям не уделяли. Напротив, они сфокусировались на пребывании в составе экипажа двух россиян. Напомню, еще вчера морякам сулили тюремное заключение. Причем сроки заключения «рисовали» нешуточные», – добавил собеседник.

    «Дополнительно нагнетанию ситуации способствовало недавнее взятие в плен президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Этот шаг Белого дома усилил обсуждение в прессе Доктрины Монро, которая стала называться либералами крайне агрессивной и опасной идеологемой. Все это создало еще более негативный фон», – продолжил эксперт.

    «Соответственно, США пришлось в срочном порядке решать вопрос с российскими моряками. Оба человека оказались освобождены. Речь идет даже не о четверти экипажа – что будет с другими пока остается непонятным. Поэтому данный шаг однозначно говорит о том, что Вашингтон не желает эскалировать диалог с Москвой», – заключил Дробницкий.

    Напомним, Дональд Трамп принял решение об освобождении двух российских граждан, входивших в состав экипажа танкера Marinera. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва всецело поддерживает данный шаг США. В ведомстве уже началась работа по возвращению граждан домой.

    Напомним, в среду европейское командование ВС США подтвердило факт задержания нефтяного танкера Marinera, шедшего в Атлантическом океане под флагом РФ. «Судно было задержано в Северной Атлантике на основании ордера федерального суда США», – говорится в сообщении. При этом причиной стало якобы нарушение американского санкционного режима.

    Примечательно, что в операции по захвату танкера принимала участие и Британия, занявшая первую строчку в декабрьском «Рейтинге недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД. Так, британские военные предоставили США базы и воздушную разведку для задержания корабля между Британией, Исландией и Гренландией.

    Комментарии (25)
    9 января 2026, 18:01
    Каллас увидела в применении «Орешника» сигнал для Запада
    Каллас увидела в применении «Орешника» сигнал для Запада

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что удар России ракетой «Орешник» в ответ на теракты Киева стал сигналом для Европы и США.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что сообщения о применении Россией ракетного комплекса «Орешник» следует рассматривать как «предупреждение Европе и США», передает РИА «Новости». Об этом Каллас написала в своей публикации в соцсети X, комментируя ночной ракетный удар.

    По информации Минобороны России, в ночь на 9 января Вооружённые силы России нанесли массированный удар по целям на Украине в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента в Новгородской области, которая произошла 29 декабря 2025 года. В операции использовалось высокоточное оружие большой дальности, включая подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности «Орешник», а также ударные беспилотники.

    Минобороны России уточнило, что все цели удара были достигнуты: поражены объекты по производству беспилотников, применённые при атаке, а также энергетическая инфраструктура, поддерживающая работу военно-промышленного комплекса Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого в пятницу специальный представитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев напомнил Каллас, что в мире не существует систем противовоздушной обороны, способных перехватить гиперзвуковую ракету «Орешник».

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ночной удар «Орешником» по Украине продемонстрировал тактику борьбы с «опасными психами», сравнив это с применением галоперидола.

    Удары ракетами «Орешник» по объектам на Украине стали напоминанием для западных стран о масштабах ядерного арсенала Москвы, пишет The Washington Post.

    Комментарии (12)
    9 января 2026, 16:15
    Береговая охрана США захватила танкер Olina у Тринидада

    Береговая охрана США захватила танкер Olina у берегов Тринидада

    Береговая охрана США захватила танкер Olina у Тринидада
    @ Tian Rui/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Береговая охрана США провела операцию по задержанию нефтяного танкера Olina у берегов Тринидада, который ранее ходил под флагом Восточного Тимора.

    Береговая охрана США взяла под контроль нефтяной танкер Olina. Он стал уже пятым судном, захваченным Вашингтоном, пишет ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

    Операция проходила у острова Тринидад, входящего в состав Республики Тринидад и Тобаго.

    Как сообщает Reuters, танкер ранее совершал рейсы между Венесуэлой и другими странами, находясь под флагом Восточного Тимора. Американские власти не раскрывают подробностей самой операции и дальнейшей судьбы судна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу власти США начали задержание судна Olina в водах Карибского бассейна.

    До этого 7 января власти США задержали российский танкер «Маринера» в нейтральных водах Атлантики. Также в среду американские военные провели операцию по задержанию танкера Sophia в международных водах Карибского моря.

    Комментарии (12)
    9 января 2026, 17:42
    Власти Киева слили воду из систем отопления жилых домов
    Власти Киева слили воду из систем отопления жилых домов
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Коммунальные службы Киева приняли меры по сливу воды из отопительных систем ряда зданий для предотвращения повреждений трубопроводов на фоне сильных морозов.

    Коммунальщики в Киеве слили воду из систем отопления значительной части жилых и нежилых зданий, чтобы батареи не лопнули при минусовой температуре. По сообщениям городской администрации, это связано с повреждениями критической инфраструктуры, из-за чего многие дома временно остались без теплоснабжения.

    В официальном Telegram-канале администрации уточнили: «В результате повреждений элементов критической инфраструктуры значительная часть жилых и других зданий временно осталась без снабжения. Воду из домовых систем в этих зданиях оперативно слили, чтобы уберечь трубопроводы от повреждений, пока будет идти восстановление тепла».

    Власти Киева уверяют, что слив воды – это стандартная процедура при подобных авариях в морозы и не означает долгого отсутствия отопления. Однако городские власти признали, что ситуация остается «чрезвычайно сложной» из-за ударов российских войск по инфраструктуре.

    Также в пятницу киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 остановили работу и нуждаются в восстановлении, которое займет один-два дня. А ранее в столице Украины ввели экстренные отключения электроэнергии из-за регулярных взрывов.

    Комментарии (14)
    9 января 2026, 16:28
    Дмитриев напомнил Каллас об отсутствии средств ПВО против «Орешника»
    Дмитриев напомнил Каллас об отсутствии средств ПВО против «Орешника»
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Специальный представитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев напомнил главе евродипломатии Кае Каллас о том, что в мире не существует систем противовоздушной обороны, способных перехватить гиперзвуковую ракету «Орешник».

    В социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирована в России) Дмитриев заявил: «Кая [Каллас] не отличается особым умом или знаниями, но даже она должна понимать, что против гиперзвуковой ракеты «Орешник», развивающей скорость в 10 Махов, противовоздушной обороны не существует». Таким образом он прокомментировал предложения Каллас о поставке на Украину новых систем ПВО после удара ВС России «Орешником», передает ТАСС.

    Ранее The Washington Post сообщило, что удары ракетами «Орешник» по объектам на Украине стали для западных стран напоминанием о масштабах ядерного арсенала Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны использовало высокоточное оружие и комплекс «Орешник».

    Комментарии (17)
    9 января 2026, 12:41
    Медведев сравнил удар «Орешником» с уколом галоперидола
    Медведев сравнил удар «Орешником» с уколом галоперидола
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ночной удар «Орешником» по Украине показал, как следует действовать против «опасных психов», сравнив его с применением галоперидола.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил ночной удар «Орешником» по территории Украины с уколом галоперидола в своем Telegram-канале. Политик отметил, что этот пример наглядно показывает, как необходимо действовать против «опасных психов».

    Медведев заявил: «И вести себя нам нужно соответственно: слишком много буйных вокруг. При понимании того, что таких больных никогда не успокаивают увещевания добрых психиатров. Только санитары с огромными кулаками и флегматичными лицами. Ведь опасным психам требуется или смирительная рубашка, или спасительный укол галоперидола. Как нынешней ночью на западе бандеровской Окраины».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли массированный удар по объектам инфраструктуры на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента России Владимира Путина.

    В Киеве отключили электричество и остановили движение электротранспорта на левом берегу. Коммунальная служба сообщила о прекращении подачи воды после серии взрывов.

    В селе Рудно Львовской области после ночного применения ракетного комплекса «Орешник» система безопасности отключила газоснабжение для 376 абонентов.

    Комментарии (11)
    9 января 2026, 16:31
    Экс-мэр Калининграда погиб на охоте

    Бывший мэр Калининграда Любивый погиб на охоте в Курганской области

    Экс-мэр Калининграда погиб на охоте
    @ Михаил Голенков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Экс-глава Калининграда Евгений Любивый трагически погиб при невыясненных обстоятельствах на охоте в Курганской области, детали происшествия пока неизвестны, сообщили в городском совете депутатов.

    Экс-глава Калининграда Евгений Любивый погиб во время охоты в Курганской области, передает РИА «Новости». О трагедии сообщил председатель городского совета депутатов Олег Аминов. По его словам, пока известно лишь о несчастном случае, подробности не раскрываются, супруга Любивого находится в трауре.

    Аминов добавил, что вопрос о месте и времени похорон пока не решен – совет депутатов уточнит детали у родственников погибшего. В своем Telegram-канале он выразил соболезнования родным и близким погибшего, подчеркнув, что Любивый посвятил жизнь служению людям, работая как врач и общественный деятель, активно участвовал в жизни города и защищал интересы жителей.

    Евгений Любивый родился 3 апреля 1974 года в Белгородской области, получил медицинское образование в РГМУ им. Н.И. Пирогова, работал заместителем главного врача в московском научном Центре хирургии. С 2017 года возглавлял БСМП Калининграда, с 2018 года был главным внештатным хирургом регионального минздрава и координировал проект «Здоровое будущее» от партии «Единая Россия». В 2021 году Любивый стал депутатом горсовета, а с сентября 2021 по март 2023 года занимал пост главы Калининграда.

    В марте 2023 года он ушел в отставку, чтобы вернуться к медицинской работе. В январе 2024 года уволился на фоне скандала с незаконной охотой на Куршской косе, а в апреле пытался через суд восстановиться на работе и взыскать компенсацию за, по его мнению, незаконное увольнение, однако суд отказал ему в иске.

    В 2025 году Любивый завершил политическую деятельность как депутат городского Совета Калининграда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 12 сентября прошлого года в Хакасии на охоте погиб руководитель крупной компании Игорь Веремчук. Один из охотников сразил его пулей, перепутав с диким зверем.

    Позже при схожих обстоятельствах 1 октября погиб глава Ленинского района Новосибирска Александр Гриб.


    Комментарии (8)
    9 января 2026, 16:45
    В Тегеране бунтовщики сожгли 25 мечетей и разгромили 26 банков

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате массовых беспорядков в столице Ирана были повреждены десятки объектов, включая мечети, банки и медицинские учреждения, сообщают городские власти.

    Массовые беспорядки в Тегеране привели к масштабным разрушениям городской инфраструктуры, передает ТАСС. Мэр города Алиреза Закани сообщил, что за время волнений были сожжены 25 мечетей, повреждены 26 банков, а также атакованы штабы ополчения «Басидж» и посты правоохранительных органов.

    В ходе беспорядков также был нанесен ущерб одной больнице и разграблены два лечебных центра. Закани отметил, что экстренные службы города продолжают устранять последствия разрушений.

    Кроме того, по словам мэра, повреждены 10 государственных учреждений, 48 пожарных машин, 42 автобуса и машины скорой помощи, а также 24 жилые квартиры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого в Иране в провинции Северный Хорасан в результате агрессивных действий толпы погиб прокурор города Эсферайен и несколько сотрудников правоохранительных органов.

    Всего за десять дней протесты охватили 92 города страны, было арестовано не менее 2076 граждан и погибло не менее 36 человек. Напомним, массовые выступления начались из-за падения курса риала.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон поддерживает мирно протестующих. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал США не вмешиваться во внутренние дела Ирана.

    Комментарии (19)
    9 января 2026, 20:37
    Страны ЕС одобрили соглашение о свободной торговле с МЕРКОСУР

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские страны поддержали соглашение с МЕРКОСУР, несмотря на протесты фермеров и опасения по поводу наплыва дешевой аграрной продукции из Латинской Америки.

    Страны Евросоюза проголосовали за подписание соглашения о свободной торговле с Южноамериканским общим рынком МЕРКОСУР, передает ТАСС.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала это решение историческим и подчеркнула, что сейчас около 60 тыс. европейских компаний экспортируют товары в страны МЕРКОСУР и смогут сэкономить до 4 млрд евро в год на экспортных пошлинах. По словам главы Евросовета Антониу Кошты, соглашение принесет выгоды европейским потребителям и бизнесу.

    Как ожидается, соглашение будет подписано в течение следующей недели. Для утверждения решения требовалось квалифицированное большинство: не менее 16 из 27 стран ЕС, представляющих не менее 65% населения сообщества, должны были поддержать инициативу. Официальный список стран, проголосовавших за и против, не публикуется – свои позиции они объявят самостоятельно.

    Против соглашения выступают аграрные лобби Европы, которые опасаются притока дешевых продуктов из Латинской Америки. По данным Euractiv, голос против соглашения отдали Франция, Польша, Ирландия, Венгрия и Австрия, а решающей стала позиция Италии.

    Документ готовился 25 лет и предусматривает создание общего рынка на 780 млн потребителей, устранение пошлин на ряд товаров и доступ европейских компаний к сельскому хозяйству МЕРКОСУР. Эксперты Bloomberg считают, что соглашение может увеличить ВВП МЕРКОСУР на 0,7%, а экономику ЕС – на 0,1%, а также усилит позиции ЕС в регионе на фоне роста влияния Китая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц приветствовал достижение торгового соглашения между ЕС и МЕРКОСУР.

    Также в пятницу фермеры Бельгии и Франции перекрыли ключевые трассы из-за опасений по поводу наплыва дешевой продукции из стран МЕРКОСУР.

    Напомним, Евросоюз планировал подписать соглашение 16 декабря, но церемонию отложили из-за протестов Франции.

    Комментарии (4)
    9 января 2026, 14:33
    Премьер Италии Мелони: Европе пришло время говорить с Россией
    Премьер Италии Мелони: Европе пришло время говорить с Россией
    @ Barbara Amendola/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европа должна начать диалог с Россией.

    Мелони на пресс-конференции по итогам прошедшего года ответила на вопрос о позиции вице-премьера Маттео Сальвини, который известен своей поддержкой диалога с Россией, передает ТАСС.

    По словам Мелони, вице-премьер Сальвини, как и президент Франции Эмманюэль Макрон, высказал свои мысли о важности отношений между Россией и Италией. Премьер-министр заявила: «Я думаю, Макрон прав: я считаю, что ЕС тоже пора начать переговоры с Россией». Она отметила, что главная сложность – определить, кто именно должен представлять Европу в этом вопросе, поскольку «голосов слишком много».

    Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что собирается провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным «как можно скорее».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон призвал Европу возобновить контакты с президентом России. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что разговор не должен превращаться в попытку читать нотации. При этом он заявил, что Путин готов возобновить диалог с Макроном.

    Италия занимает десятую строчку в декабрьском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленного газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (40)
    Каким будет курс рубля в 2026 году

    «Рубль сильно переоценен», а «пауза в девальвации рубля слишком затянулась» – такими словами эксперты оценивают исключительно крепкий курс российской национальной валюты в 2025 году. Экономисты считают, что в 2026-м рубль ждет ослабление. Насколько и по каким причинам? Подробности

    «Орешник» остудил Киев, Львов и Брюссель

    Часть Киева в пятницу остались без отопления и электричества, значительный ущерб, по некоторым данным, получило крупнейшее подземное газовое хранилище во Львовской области, европейские чиновники заговорили о «предупреждении Европе и США». Таковы первые итоги «удара возмездия» с использованием «Орешника» в ответ на атаку дронами ВСУ резиденции Владимира Путина. Каковы будут последствия удара для Киева и его союзников? Подробности

    2026-й покажет качественный рост российских Вооруженных сил

    Активное развитие беспилотных и роботизированных систем стало одной из главных тенденций в российских вооруженных силах в 2025 году. И дело не только в том, что войска массово насыщаются боевыми роботами – но и в том, что насыщение количеством переходит в новое качество боевых возможностей армии. Подробности

    Захват «Маринеры» требует от России новых подходов к безопасности танкеров

    Захват российского судна «Маринера» американцами вызвал негативную реакцию не только в России, но и в других странах мира. Москва считает, что случившееся может стать опасным прецедентом. Тем временем в экспертном сообществе уверены, что речь идет о пиратской акции, которая вынуждает Россию задуматься о способах защиты собственных судов в международных водах. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

