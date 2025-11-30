Что бы ни сделала Россия, следует аргумент: а вот США/Китай/Турция/Израиль (нужное подставить) воротят, что хотят, действуют без оглядки на чужое мнение, и все ходят перед ними по струнке, дисциплинированно выполняя полученные указания и безропотно перенося наложенные наказания.17 комментариев
МВД предупредило о массовой продаже поддельных полисов ОСАГО
Мошенники через копии сайтов реальных страховых компаний продают поддельные полисы ОСАГО, занижая цену или предлагая большие скидки, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
Мошенники в интернете продают поддельные полисы ОСАГО, используя копии сайтов известных страховых компаний, сообщает ТАСС. Они создают фальшивые интернет-страницы, заимствуя дизайн и логотипы официальных фирм, а для привлечения клиентов обещают заниженные цены и необычно крупные скидки.
В пресс-центре МВД рассказали: «Схема работает просто. Злоумышленники копируют дизайн реального сайта, регистрируют похожий домен и ставят заниженную цену или предлагают большие скидки». Пользователь, ищущий полис ОСАГО, попадает на такой сайт, вводит свои данные автомобиля и личную информацию, после чего оплачивает банковской картой.
На электронную почту практически сразу поступает «полис». Однако обман обнаруживается лишь при наступлении страхового случая – выясняется, что документ недействителен, а средства уже переведены мошенникам. В МВД советуют проверять сайты страховых компаний, внимательно изучать адреса сайтов и не доверять подозрительно низким ценам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в МВД заявили о росте числа мошенничеств с полисами ОСАГО. Эксперты отмечали, что среди популярных схем обмана – продажа поддельных документов и оформление фальшивых электронных полисов. Аналитики выделяли такие основные способы мошенничества, как оформление фиктивных аварий и обналичивание страховых выплат.