Названы самые популярные схемы обмана автомобилистов

В 2021 году преступники стали чаще использовать сложно выявляемые схемы афер, связанных с подставными ДТП и липовыми документами, заявил автоэксперт и юрист Дмитрий Славнов.

По его словам, чаще всего обманывали автомобилистов, у которых истекал срок «автогражданки».

«У мошенников имеется база всех автомобилистов, у которых завершается период действия ОСАГО. Схема обмана работает следующим образом: злоумышленник представляется сотрудником страховой компании, предлагает продлить полис. При этом он может назвать настоящие данные, включая срок действующего полиса и номер транспортного средства. Именно это и вызывает доверие жертвы, а дальше мошенники рассчитывают итоговую сумму. И она, как правило, в два раза меньше той, которую обычно просят страховщики за свои услуги», – приводит «Вечерняя Москва» слова Славнова.

Юрист отметил, что мошенники готовы отправить полис с доставкой на дом. Правда, оплату они принимают только наличными, а документы, которые привезет курьер, будут поддельными. Обман раскрывается только при проверке сотрудниками ГИБДД или при оформлении европротокола при ДТП.

«Часто люди, которые стали жертвами аферистов, узнают о таком разводе, обратившись в страховую компанию. И, как правило, им сообщают, что на них даже полис не оформлен. Ездить с липовым документом – дело рискованное, ведь при любой проверке вам могут выписать штраф на крупную сумму», – подчеркнул эксперт.

Если владелец авто понимает, что стал жертвой аферистов, ему, как отметил Славнов, следует заявить об этом в полицию. В таком случае никакие меры наказания применяться не будут.

«У нас есть тарифный коридор на страховой полис ОСАГО, который контролируется Центробанком России. Если вам какие-то ребята предлагают сумму в разы ниже, чем положено, – это мошенники», – заявил автоюрист.

Еще один популярный способ обмана, это постановочное ДТП.

«Фантазия у таких мошенников очень хорошая. Например, они могут подстроить аварию и даже получить выплаты за уже имевшиеся повреждения. Очень часто для реализации такой схемы привлекаются сообщники в лице страховых агентов и даже сотрудников ГИБДД. А так называемая жертва происшествия, которую признают виновной в аварии, может даже и не подозревать о случившемся», – заявил эксперт.

При этом Славнов отметил, что с каждым годом такие аферы становится все сложнее проворачивать, так как изменилась система выплат.

«Сейчас страховые выплаты предусмотрены только в трех случаях. Если машина в результате ДТП превратилась в груду металла, стала «затоталенной», как говорится. Либо ущерб, нанесенный транспорту, составляет более 400 тыс. рублей, а также в случае смерти собственника авто», – заявил юрист.

Во всех остальных случаях машина направляется на ремонт и уже действует натуральная схема возмещения: транспортное средство сразу направляется на станцию технического обслуживания для восстановления. Деньги можно получить в исключительных случаях, когда у страховой компании нет возможности восстановить автомобиль силами партнерских станций. Эксперт уточнил, что при введении подобной системы доля мошенников уменьшилась, потому что чинить им машину невыгодно, а деньги просто так «никто не выплачивает».

Еще один распространенный способ мошенничества, это продажа автомобиля с «дурной славой». По словам автоюриста, очень часто недобросовестные автовладельцы, у которых имеется административная или уголовная ответственность, специально продают такой автомобиль.

«Запрет на регистрационные действия – это ограничение права владельца распоряжаться машиной в полной мере из-за административной или уголовной ответственности прежнего владельца. Дело в том, что ограничения при продаже или передаче авто не снимаются, поэтому необходимо проверить в имеющихся поисковых базах ГИБДД или ФССП, не наложен ли на авто запрет, чтобы не попасть под санкции», – заключил Славнов.

Ранее стало известно, что мошенники стали чаще использовать старые автомобили для подставных ДТП на малоскоростных трассах, некоторые из таких машин попадают в страховую компанию больше 30 раз за год.